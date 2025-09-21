New Ethanol Policy: 'इथेनॉल से माइलेज नहीं होता कम, यहां 70 साल से चल रही गाड़ियां', बोले गडकरी
Nitin Gadkari on New Ethanol Policy: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पेट्रोल-डीजल में इथेनॉल मिलाकर बेचने की सरकार की नीति सभी के लिए फायदेमंद है. इससे देश को लाखों करोड़ रुपये के आयात बिल में काफी बचत होगी.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Sep 21, 2025, 07:37 PM IST
Nitin Gadkari on New Ethanol Policy Benefits: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पेट्रोल-डीजल में इथेनॉल मिलाकर बेचने के सरकार के फैसले का जोरदार बचाव किया. उन्होंने कहा कि भारत में इथेनॉल मिश्रण का विरोध बेबुनियाद है और इसे तकनीकी रूप से पहले भी साबित किया जा चुका है. उन्होंने उन आरोपों को खारिज किया कि इस नीति से कुछ चुनिंदा कंपनियों को फायदा हुआ है या वाहन चालकों को व्यापक समस्याओं का सामना करना पड़ा है. गडकरी ने इन आरोपों को झूठा और पैसे से प्रायोजित प्रचार बताया. उन्होंने कहा कि यह उन लोगों की साजिश है जो भारत की आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के खिलाफ हैं.

'इथेनॉल से माइलेज कम होने की बात गलत'

दिल्ली में एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में बोलते हुए गडकरी ने इथेनॉल के बारे में गलत धारणाओं को दूर करने की कोशिश की. उन्होंने कहा, यह बात कि इथेनॉल से माइलेज कम होता है, पूरी तरह गलत है. ब्राजील में 1953 से पेट्रोल में 27 प्रतिशत इथेनॉल मिलाया जा रहा है और वहां मर्सिडीज से लेकर टोयोटा तक की गाड़ियां बिना किसी समस्या के चल रही हैं. ऐसे में भारत में इथेनॉल मिश्रण का विरोध करना पूरी तरह गलत है. 

'नई इथेनॉल नीति से किसानों की बढ़ी आमदनी'

गडकरी ने कहा कि पेट्रोल-डीजल में इथेनॉल मिश्रण केवल ऊर्जा सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण समृद्धि का भी साधन है. उन्होंने उदाहरण दिया कि जब मक्का को इथेनॉल उत्पादन में शामिल किया गया, तो उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों को काफी लाभ हुआ. इथेनॉल नीति के बाद अब मक्का 2,600 से 2,800 रुपये में बिक रहा है और किसान साल में तीन फसलें ले रहे हैं. आमदनी बढ़ने की वजह से अब देश में मक्का का रकबा तीन गुना बढ़ गया है, जिससे किसान समृद्ध हो रहे हैं.

22 लाख करोड़ का आयात बिल घटाने में मदद

बता दें कि मोदी सरकार ने अप्रैल 2025 में पूरे देश में 20 प्रतिशत इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल (ई20) की शुरुआत की है. सरकार का कहना है कि इस नीति से कई फायदे हैं. यह नीति देश के 22 लाख करोड़ रुपये से अधिक के तेल आयात बिल को कम करती है. इससे वायु प्रदूषण घटता है और गन्ना व मक्का जैसी फसलों की मांग बढ़ने से किसानों की आय में सुधार होता है. करता है. यह नीति न केवल ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देती है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करती है.

नई नीति से गडकरी की कंपनियों को फायदा- विपक्ष

हालांकि विपक्षी दलों और उपभोक्ता समूहों ने कुछ चिंताएं जताई हैं. उनका कहना है कि ई20 ईंधन से माइलेज कम होता है और पुराने वाहनों को नुकसान पहुंच सकता है, जो उच्च इथेनॉल सामग्री के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए हैं. कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि गडकरी से जुड़ी चीनी कंपनियों को इस नीति से अनुचित लाभ हुआ है. वे पेट्रोलियम मंत्रालय को मनचाहे दामों पर इथेनॉल बेच रही हैं, जिससे वह मोटा मुनाफा कमा रही हैं. साथ ही, गैर-मिश्रित पेट्रोल की उपलब्धता खत्म होने से उपभोक्ताओं के पास विकल्प नहीं बचे हैं.

मेरे परिवार की हिस्सेदारी महज 0.5 प्रतिशत- गडकरी

गडकरी ने इन सब आरोपों को सिरे से खारिज किया. उन्होंने कहा, 'ये आरोप बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित हैं. मेरे परिवार की हिस्सेदारी कुल उत्पादन का 0.5 प्रतिशत से भी कम है. यह नीति पारदर्शी और सभी के हित में है. सरकार ने किसी के साथ भी पक्षपात नहीं किया है. इथेनॉल की कीमतें पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा निविदाओं के माध्यम से तय की जाती हैं और कैबिनेट से मंजूरी मिलती है.'

;