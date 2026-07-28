'E20 में मेरी भूमिका नहीं...', गडकरी को हाईकोर्ट से हरी झंडी, मेटा-गूगल और X पर कर सकेंगे केस

Nitin Gadkari Role in E20 Petrol: इथेनॉल ब्लेंडेड यानी ई20 (E20) पेट्रोल को लेकर इन द‍िनों देशभर में चर्चा का माहौल है. कई सोशल मीड‍िया पोस्‍ट में केंद्रीय मंत्री न‍ित‍िन गडकरी पर न‍िशाना साधा जा रहा है. अब केंद्रीय मंत्री गडकरी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक सिविल याचिका के जर‍िये साफ क‍िया क‍ि इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल (EBP) E20 में उनकी क‍िसी तरह की भूमिका नहीं है. गडकरी ने याच‍िका में आरोप लगाया क‍ि एआई (AI) से बनाए गए डीपफेक और फर्जी ऑनलाइन कंटेंट के जरिये उन्हें और उनके पर‍िवार को इस पॉल‍िसी से होने वाले फायदे से गलत तरीके से जोड़ा जा रहा है.