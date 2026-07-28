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'E20 में मेरी भूमिका नहीं...', गडकरी को हाईकोर्ट से हरी झंडी, मेटा-गूगल और X पर कर सकेंगे केस

Nitin Gadkari in Bombay High Court: गडकरी के नागपुर ऑफ‍िस की तरफ से पहले ही साफ क‍िया जा चुका है क‍ि इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को लागू करने का फैसला पूरे केंद्रीय मंत्रिमंडल की तरफ से ल‍िया गया था. याचिका में कहा गया क‍ि इसका मकसद जनता की बहस या हेल्‍दी ड‍िस्‍कशन को रोकना नहीं है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 28, 2026, 11:39 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 11:57 AM IST
'E20 में मेरी भूमिका नहीं...', गडकरी को हाईकोर्ट से हरी झंडी, मेटा-गूगल और X पर कर सकेंगे केस
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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