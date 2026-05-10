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Hindi Newsबिजनेसन‍ित‍िन गडकरी के व‍िभाग ने अचानक घटाया हाइवे न‍िर्माण का टारगेट, फ‍िर आएगा BOT मॉडल! क्‍या है पूरा प्‍लान?

न‍ित‍िन गडकरी के व‍िभाग ने अचानक घटाया हाइवे न‍िर्माण का टारगेट, फ‍िर आएगा BOT मॉडल! क्‍या है पूरा प्‍लान?

Nitin Gadkari: सरकार की तरफ से FY 2027 के दौरान 10,000 क‍िमी हाइवे न‍िर्माण का ही लक्ष्‍य रखा गया है. इसमें नया हाइवे 7000 क‍िमी ही होगा. इसके अलावा पुराने रुके हुए प्रोजेक्‍ट को पूरा क‍िया जाएगा.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: May 10, 2026, 02:39 PM IST
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Highway Expansion Plan in FY 2027: केंद्र सरकार ने प‍िछले कुछ सालों में हाइवे न‍िर्माण पर तेजी से काम क‍िया है. हाइवे कनेक्‍ट‍िव‍िटी बढ़ने से लोगों का आवागमन आसान हुआ है. इसके साथ ही सड़क हादसों में भी कमी आई है. लेक‍िन इस बीच सरकार की तरफ से चौंकाने वाला फैसला ल‍िया गया है. सरकार ने मौजूदा फाइनेंश‍ियल ईयर यानी FY 2027 के दौरान हाईवे न‍िर्माण का लक्ष्य पहले के मुकाबले थोड़ा कम कर द‍िया है. इस बार सरकार ने 10,000 किमी हाइवे बनाने का टारगेट रखा है. सरकार का मकसद पुराने अटके हुए प्रोजेक्ट को पूरा करना और प्राइवेट कंपनियों को फिर से इस सेक्‍टर में लाना है.

सरकार की तरफ से हाइवे न‍िर्माण के टारगेट में कमी क‍िये जाने के साथ पुराने BOT मॉडल को दोबारा अपनाने पर जोर द‍िया जा रहा है. सरकार ने FY27 के लिए 10,000 किमी हाइवे बनाने का लक्ष्य तय किया है. हालांक‍ि, प‍िछले साल यानी FY 2026 के मुकाबले इसमें क‍िसी तरह का बदलाव नहीं क‍िया गया है. लेक‍िन कुछ साल पहले FY24 में रिकॉर्ड 13,814 किमी हाइवे बनाए गए थे. अब इस रफ्तार को थोड़ा कम क‍िया जा रहा है. असल में पिछले कुछ सालों के दौरान निर्माण काम टारगेट से कम रहा है. FY26 में करीब 9,400 किमी और FY25 में 10,660 किमी हाइवे का ही न‍िर्माण क‍िया जा सका. इस बार सरकार का फोकस पुराने से पुराने प्रोजेक्ट को पूरा करने पर है.

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हाइवे न‍िर्माण की बड़ी चुनौत‍ियां

हाइवे प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी समस्या जमीन अधिग्रहण और जरूरी मंजूरी नहीं म‍िलने को लेकर सामने आती है. कई प्रोजेक्ट सालों से इसल‍िए अटके पड़े हैं क्‍योंक‍ि जरूरी जमीन का अध‍िग्रहण नहीं हो सका. FY26 में महज 7,000 किमी हाइवे ही नए सिरे से दिए गए. हालांकि सरकार का कहना है कि FY27 में करीब 10,000 किमी हाइवे देने की तैयारी पूरी है. कई प्रोजेक्ट को लेकर जांच हो चुकी है.

BOT मॉडल की वापसी, प्राइवेट निवेश बढ़ेगा

नए फाइनेंश‍ियल ईयर के साथ ही सरकार ने BOT (Build-Operate-Transfer) मॉडल को फिर से एक्‍ट‍िव करने का फैसला किया है. इस मॉडल के तहत प्राइवेट कंपनियां खुद हाइवे बनाती हैं और 15-20 साल तक टोल वसूली करती हैं. इसके बाद इसे सरकार को सौंप द‍िया जाता है. सरकार FY27 में कुल 10,000 किमी में से करीब 2,500 किमी हाइवे BOT मॉडल पर व‍िकस‍ित करने का प्‍लान कर रही है. इनकी कुल लागत 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो सकती है.

अटके हुए प्रोजेक्ट पर फोकस

रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवे सेक्रेटरी वी उमाशंकर ने कहा कि सरकार ने तीन साल से ज्यादा पुराने अटके हुए प्रोजेक्ट की संख्या को FY26 के 80 से घटाकर FY27 के अंत तक 25 करने का टारगेट रखा है. इस साल पूरा फोकस देरी वाले कामों को तेजी से पूरा करने पर होगा. पहली बार प्राइवेट इक्‍व‍िटी फंड्स और बड़ी फंड कंपनियों को भी सीधे ग्रीनफील्ड हाइवे प्रोजेक्ट में बोली लगाने की इजाजत दी जाएगी.

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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