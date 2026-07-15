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इथेनॉल पर बवाल, पेट्रोल पर नया फॉर्मूला तैयार! गडकरी बोले- 100% शुद्ध पेट्रोल चाहिए तो ज्यादा कीमत चुकाइए

E20 Ethenol Mixed Petrol: इथेनॉल मिले पेट्रोल को लेकर देश में भारी विरोध चल रहा है. माइलेज घटने से लेकर गाड़ियों के पार्ट्स में खराबी के दावे किए जा रहे हैं. अब नितिन गडकरी ने शुद्ध पेट्रोल की बिक्री पर बड़ा बयान दिया है.

Written ByBavita Jha
Published: Jul 15, 2026, 12:35 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 12:40 PM IST
इथेनॉल पर बवाल, पेट्रोल पर नया फॉर्मूला तैयार! गडकरी बोले- 100% शुद्ध पेट्रोल चाहिए तो ज्यादा कीमत चुकाइए
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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