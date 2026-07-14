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'डैशबोर्ड देखकर माइलेज नहीं माप सकते'... E20 पेट्रोल पर उठे सवालों का नितिन गडकरी ने दिया जवाब

गडकरी से उन शिकायतों पर सवाल किया गया, जिनमें कई वाहन मालिकों ने दावा किया कि E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने के बाद उनकी कार का माइलेज कम हो गया है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 14, 2026, 05:32 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 05:32 PM IST
'डैशबोर्ड देखकर माइलेज नहीं माप सकते'... E20 पेट्रोल पर उठे सवालों का नितिन गडकरी ने दिया जवाब
Image Credit: Social media/X Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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