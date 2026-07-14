'डैशबोर्ड देखकर माइलेज नहीं माप सकते'... E20 पेट्रोल पर उठे सवालों का नितिन गडकरी ने दिया जवाब

Nitin Gadkari responds to E20 Concerns : केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने E20 पेट्रोल को लेकर उठ रही माइलेज संबंधी चिंताओं पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी वाहन की कम माइलेज के लिए केवल E20 पेट्रोल को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है. उन्होंने कहा कि वाहन के डैशबोर्ड पर दिखाई देने वाला माइलेज पूरी तरह सटीक नहीं होता और इससे वास्तविक फ्यूल एफिशिएंसी का सही आकलन नहीं किया जा सकता.
गडकरी से उन शिकायतों पर सवाल किया गया, जिनमें कई वाहन मालिकों ने दावा किया कि E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने के बाद उनकी कार का माइलेज कम हो गया है. इस दौरान एक उदाहरण देते हुए बताया गया कि शहर में कार का माइलेज पहले करीब 11 किमी प्रति लीटर था, जो E20 पेट्रोल के बाद लगभग 7 किमी प्रति लीटर रह गया है.
इस पर गडकरी ने पूछा कि माइलेज कैसे मापा गया। जब बताया गया कि ये कार के डैशबोर्ड पर दिख रहे आंकड़ों के आधार पर है, तो उन्होंने कहा कि केवल डैशबोर्ड के आंकड़ों से सही माइलेज तय नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा कि किसी भी वाहन की वास्तविक माइलेज का सटीक परीक्षण केवल सर्विस सेंटरों में उपलब्ध विशेष उपकरणों के जरिए ही किया जा सकता है. ऐसे में केवल डैशबोर्ड के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा कि E20 पेट्रोल के कारण ही माइलेज कम हुआ है.
हालांकि, गडकरी ने माना कि एथेनॉल की कैलोरिफिक वैल्यू सामान्य पेट्रोल की तुलना में कम होती है. इसलिए E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने पर माइलेज में हल्की कमी आ सकती है. लेकिन, ये अंतर बहुत कम होता है.
उन्होंने कहा कि वाहन की माइलेज कई अन्य बातों पर भी निर्भर करती है, जैसे ड्राइविंग स्टाइल, ट्रैफिक, सड़क की स्थिति, टायरों में हवा का सही दबाव, समय पर सर्विसिंग और इंजन की स्थिति. इंजन पर E20 पेट्रोल के प्रभाव को लेकर गडकरी ने कहा कि अब तक ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है जिससे यह साबित हो कि E20 पेट्रोल इंजन को नुकसान पहुंचाता है. उन्होंने बताया कि सरकार ने विशेषज्ञों से व्यापक परीक्षण और तकनीकी मूल्यांकन के बाद ही E20 ईंधन को लागू किया है. मंत्री ने लोगों से अपील की कि वे सोशल मीडिया पर चल रहे दावों के आधार पर निष्कर्ष न निकालें और केवल प्रमाणित तकनीकी जानकारी पर भरोसा करें.