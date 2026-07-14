'डैशबोर्ड देखकर माइलेज नहीं माप सकते'... E20 पेट्रोल पर उठे सवालों का नितिन गडकरी ने दिया जवाब

उन्होंने कहा कि वाहन की माइलेज कई अन्य बातों पर भी निर्भर करती है, जैसे ड्राइविंग स्टाइल, ट्रैफिक, सड़क की स्थिति, टायरों में हवा का सही दबाव, समय पर सर्विसिंग और इंजन की स्थिति. इंजन पर E20 पेट्रोल के प्रभाव को लेकर गडकरी ने कहा कि अब तक ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है जिससे यह साबित हो कि E20 पेट्रोल इंजन को नुकसान पहुंचाता है. उन्होंने बताया कि सरकार ने विशेषज्ञों से व्यापक परीक्षण और तकनीकी मूल्यांकन के बाद ही E20 ईंधन को लागू किया है. मंत्री ने लोगों से अपील की कि वे सोशल मीडिया पर चल रहे दावों के आधार पर निष्कर्ष न निकालें और केवल प्रमाणित तकनीकी जानकारी पर भरोसा करें.