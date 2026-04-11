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गडकरी ने बदला हाइवे बनाने का न‍ियम, सरकार ने क्‍यों क‍िया बदलाव; नए न‍ियम से क्‍या-क्‍या बदलेगा?

National Highway Project New Rule: केंद्रीय मंत्री न‍ित‍िन गडकरी ने बताया क‍ि नए न‍ियमों के तहत हाइवे का न‍िर्माण तब ही शुरू क‍िया जाएगा, जब जमीन अध‍िग्रहण और अलग-अलग व‍िभागों से मंजूरी का सभी प्रोसेस पूरा कर ल‍िया जाएगा.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Apr 11, 2026, 10:47 AM IST
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गडकरी के इस ऐलान से पूरा स‍िसटम बदल जाएगा. (File Pic)
गडकरी के इस ऐलान से पूरा स‍िसटम बदल जाएगा. (File Pic)

Nitin Gadkari on National Highway: देश में प‍िछले कुछ सालों में तेजी से हाइवे और एक्‍सप्रेस-वे का न‍िर्माण हुआ है. इससे जाम से मुक्‍त‍ि म‍िलने के साथ ही आवागमन में भी आसानी हुई है. लेक‍िन अब सरकार हाइवे न‍िर्माण से जुड़े न‍ियमों में बदलाव क‍िया है. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने कहा कि नए नेशनल हाइवे प्रोजेक्‍ट को मंजूरी द‍िये जाने से पहले 100 प्रतिशत जमीन का अध‍िग्रहण पूरा होना चाह‍िए. उन्‍होंने बताया हाइवे न‍िर्माण के दौरान जमीन अध‍िग्रहण को लेकर समस्‍या होती है तो इससे काफी द‍िक्‍कत होती है.

न‍ियमों में क्‍यों क‍िया गया बदलाव?

गडकरी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा क‍ि हाइवे म‍िन‍िस्‍ट्री के पास 15 लाख करोड़ रुपये के हाइवे एसेट्स हैं. इन एसेट्स को नकदी में बदलकर अच्छा फंड जुटाया जा सकता है. केंद्रीय मंत्री ने बताया क‍ि नेशनल हाइवे प्रोजेक्‍ट में जमीन अधिग्रहण, वन विभाग की मंजूरी और पर्यावरण क्लीयरेंस को लेकर सबसे बड़ी समस्याएं होती हैं. क‍िसी भी प्रोजेक्‍ट में इस तरह की अड़चन आने पर काम पूरा होने में देरी होती है. पहले सरकार की तरफ से न‍ियम बनाया गया था क‍ि 90 प्रतिशत जमीन का अध‍िग्रहण होने के बाद ही नया प्रोजेक्‍ट शुरू क‍िया जाए. लेक‍िन इस न‍ियम के बाद भी काम पूरा होने में समस्‍या आ रही थी.

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व‍िवादों में आएगी कमी

नया न‍ियम लागू करने को लेकर गडकरी ने कहा क‍ि 100 प्रतिशत जमीन का अध‍िग्रहण नहीं क‍िये जाने तक 'अपॉइंटेड डेट' यानी निर्माण शुरू करने की औपचारिक तारीख नहीं दी जानी चाहिए. 'अपॉइंटेड डेट' का सीधा सा मतलब हाइवे न‍िर्माण के लि‍ए जमीन और सभी तरह की मंजूरी का प्रोसेस पूरा होने से है. सभी तरह की मंजूरी म‍िलने के बाद न‍िर्माण शुरू होगा तो इससे व‍िवाद कम होंगे और हाइवे न‍िर्माण को काम तय समय में पूरा क‍िया जा सकेगा.

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डीपीआर तैयार करने वाली कंपन‍ियां शुरू करें

गडकरी ने कहा कि हाइवे की खराब क्‍वाल‍िटी के ल‍िए वे कंसल्टेंट दोषी हैं जो डीपीआर (DPR) तैयार करते हैं. उन्होंने सुझाव दिया कि रिटायर्ड NHAI अधिकारियों को अपने अनुभव का इस्‍तेमाल करते हुए डीपीआर (DPR) तैयार करने वाली कंपनियों को शुरू क‍िया जाना चाह‍िए. डीपीआर (DPR) क‍िसी भी रोड प्रोजेक्‍ट का पूरा ब्लूप्रिंट होता है. इसमें टेक्‍न‍िकल, फाइनेंश‍ियल और लॉजिस्टिक्स सभी तरह की डिटेल दी होती हैं.

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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