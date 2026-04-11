Nitin Gadkari on National Highway: देश में प‍िछले कुछ सालों में तेजी से हाइवे और एक्‍सप्रेस-वे का न‍िर्माण हुआ है. इससे जाम से मुक्‍त‍ि म‍िलने के साथ ही आवागमन में भी आसानी हुई है. लेक‍िन अब सरकार हाइवे न‍िर्माण से जुड़े न‍ियमों में बदलाव क‍िया है. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने कहा कि नए नेशनल हाइवे प्रोजेक्‍ट को मंजूरी द‍िये जाने से पहले 100 प्रतिशत जमीन का अध‍िग्रहण पूरा होना चाह‍िए. उन्‍होंने बताया हाइवे न‍िर्माण के दौरान जमीन अध‍िग्रहण को लेकर समस्‍या होती है तो इससे काफी द‍िक्‍कत होती है.

न‍ियमों में क्‍यों क‍िया गया बदलाव?

गडकरी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा क‍ि हाइवे म‍िन‍िस्‍ट्री के पास 15 लाख करोड़ रुपये के हाइवे एसेट्स हैं. इन एसेट्स को नकदी में बदलकर अच्छा फंड जुटाया जा सकता है. केंद्रीय मंत्री ने बताया क‍ि नेशनल हाइवे प्रोजेक्‍ट में जमीन अधिग्रहण, वन विभाग की मंजूरी और पर्यावरण क्लीयरेंस को लेकर सबसे बड़ी समस्याएं होती हैं. क‍िसी भी प्रोजेक्‍ट में इस तरह की अड़चन आने पर काम पूरा होने में देरी होती है. पहले सरकार की तरफ से न‍ियम बनाया गया था क‍ि 90 प्रतिशत जमीन का अध‍िग्रहण होने के बाद ही नया प्रोजेक्‍ट शुरू क‍िया जाए. लेक‍िन इस न‍ियम के बाद भी काम पूरा होने में समस्‍या आ रही थी.

यह भी पढ़ें: 220 किमी/घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी ये रेल, इसके सामने वंदे भारत भी पस्त

Add Zee News as a Preferred Source

व‍िवादों में आएगी कमी

नया न‍ियम लागू करने को लेकर गडकरी ने कहा क‍ि 100 प्रतिशत जमीन का अध‍िग्रहण नहीं क‍िये जाने तक 'अपॉइंटेड डेट' यानी निर्माण शुरू करने की औपचारिक तारीख नहीं दी जानी चाहिए. 'अपॉइंटेड डेट' का सीधा सा मतलब हाइवे न‍िर्माण के लि‍ए जमीन और सभी तरह की मंजूरी का प्रोसेस पूरा होने से है. सभी तरह की मंजूरी म‍िलने के बाद न‍िर्माण शुरू होगा तो इससे व‍िवाद कम होंगे और हाइवे न‍िर्माण को काम तय समय में पूरा क‍िया जा सकेगा.

यह भी पढ़ें: 10 से टोल पर कैश पूरी तरह बंद, बिना FASTag वाली गाड़ियों में कैसे होगा पेमेंट?

डीपीआर तैयार करने वाली कंपन‍ियां शुरू करें

गडकरी ने कहा कि हाइवे की खराब क्‍वाल‍िटी के ल‍िए वे कंसल्टेंट दोषी हैं जो डीपीआर (DPR) तैयार करते हैं. उन्होंने सुझाव दिया कि रिटायर्ड NHAI अधिकारियों को अपने अनुभव का इस्‍तेमाल करते हुए डीपीआर (DPR) तैयार करने वाली कंपनियों को शुरू क‍िया जाना चाह‍िए. डीपीआर (DPR) क‍िसी भी रोड प्रोजेक्‍ट का पूरा ब्लूप्रिंट होता है. इसमें टेक्‍न‍िकल, फाइनेंश‍ियल और लॉजिस्टिक्स सभी तरह की डिटेल दी होती हैं.