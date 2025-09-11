पहले कारों को टोल टैक्‍स से राहत... अब बस ऑपरेटर को फायदा देने के मूड में सरकार, गडकरी ने क‍िया बड़ा ऐलान
Advertisement
trendingNow12918394
Hindi Newsबिजनेस

पहले कारों को टोल टैक्‍स से राहत... अब बस ऑपरेटर को फायदा देने के मूड में सरकार, गडकरी ने क‍िया बड़ा ऐलान

Toll Tax Plan For Bus Operators: केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि सरकार नेशनल हाइवे पर चलने वाली सरकारी और प्राइवेट बसों के लिए नया टोल स‍िस्‍टम ला रही है. इस स‍िस्‍टम का फायदा बस ऑपरेटर्स को म‍िलेगा और सफर भी पहले से सस्‍ता होगा.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Sep 11, 2025, 08:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पहले कारों को टोल टैक्‍स से राहत... अब बस ऑपरेटर को फायदा देने के मूड में सरकार, गडकरी ने क‍िया बड़ा ऐलान

Fastag Annual Pass: सरकार की तरफ से लाया गया नया सालाना टोल पास कार चालकों को काफी पसंद आ रहा है. सरकार की तरफ से इसे 15 अगस्‍त 2025 से लागू क‍िया गया है. एक महीने से भी कम समय में इसको कार चालकों की तरफ से जबरदस्‍त र‍िस्‍पांस म‍िल रहा है. इसके बाद अब केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि सरकार नेशनल हाइवे पर चलने वाली सरकारी और प्राइवेट बसों के लिए नया टोल स‍िस्‍टम ला रही है. इस स‍िस्‍टम का फायदा बस ऑपरेटर्स को म‍िलेगा और सफर भी पहले से सस्‍ता होगा.

ग्रीन हाइड्रोजन ट्रक कॉरिडोर बनाए जाएंगे

इसके अलावा गडकरी ने कहा क‍ि पॉल्‍यूशन को कम करने के लिए 10 नेशनल हाइवे पर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रक कॉरिडोर बनाए जाएंगे. गडकरी ने बस एंड कार ऑपरेटर्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया (BOCI) के भारत प्रवास पुरस्कार समारोह (Bharat Prawaas Awards) में कहा क‍ि हम बस ऑपरेटर्स के लिए टोल पॉल‍िसी बना रहे हैं. उन्‍होंने बताया 15 अगस्त से पहले प्राइवेट कार, जीप और वैन के लिए 3,000 रुपये का फास्टैग एनुअल पास शुरू क‍िया जा चुका है. यह पास एक साल तक या 200 ट्र‍िप तक वैल‍िड है. अब बस ऑपरेटर्स को भी सरकार की तरफ से इस तरह की राहत देने पर व‍िचार क‍िया जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: ₹3000 का FASTag हो जाएगा बेकार, सालाना पास लेने से पहले जान लें ये जरूरी नियम

ग्रीन हाइड्रोजन ट्रक कॉरिडोर
गडकरी ने बताया क‍ि पॉल्‍यूशन के लेवल को कम करने के लिए 10 हाइवे स‍िलेक्‍ट क‍िये गए हैं. इन पर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रक चलाएं जाएंगे. इन हाइवे पर इंडियन ऑयल (Indian Oil) और रिलायंस पेट्रोलियम (Reliance Petroleum) हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन बनाएंगे. टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड और वॉल्वो ने हाइड्रोजन ट्रक बनाना शुरू कर दिया है.

यह भी पढ़ें: 15 अगस्त से सिर्फ ₹15 में टोल प्लाजा पार, शुरू हो रहा है सालभर चलने वाला एनुअल फास्टैग, कहां से खरीदे, कैसे करेगा काम?

इन 10 हाइवे को क‍िया गया स‍िलेक्‍ट
इन कॉर‍िडोर में ग्रेटर नोएडा- दिल्ली-आगरा, भुवनेश्‍वर-पुरी-कोणार्क, अहमदाबाद-वडोदरा-सूरत, साहिबाबाद-फरीदाबाद-दिल्ली, जमशेदपुर-कलिंगनगर, तिरुवनंतपुरम-कोच्चि और जामनगर-अहमदाबाद रूट होंगे. नेशनल हाइवे अथॉर‍िटी (NHAI) 750 जगह पर प्राइवेट जमीन पर व‍िश्राम स्थल बना रही है. इनमें होटल, रेस्‍टोरेंट और अन्य सुविधाएं म‍िलेंगी. ये कदम परिवहन और पर्यावरण के लिए फायदेमंद हैं. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Nitin Gadkari

Trending news

'वोट चोरी कैंपेन से घबराई हुई है सरकार', राहुल की सिक्योरिटी पर कांग्रेस का पलटवार
Rahul Gandhi
'वोट चोरी कैंपेन से घबराई हुई है सरकार', राहुल की सिक्योरिटी पर कांग्रेस का पलटवार
'बॉम्बे नहीं मुंबई', नाम बदले जाने के 30 साल बाद भी सियासत, MNS ने क्यों दी चेतावनी
Mubai
'बॉम्बे नहीं मुंबई', नाम बदले जाने के 30 साल बाद भी सियासत, MNS ने क्यों दी चेतावनी
अब पतंगबाजी पर होगी जेल! मुंबई के इन इलाकों में काइट फ्लाइंग पर लगी पाबंदी
mumbai
अब पतंगबाजी पर होगी जेल! मुंबई के इन इलाकों में काइट फ्लाइंग पर लगी पाबंदी
रोजाना दौड़ेगी ये ट्रेन, रेलवे ने कश्मीर को दिया बड़ा तोहफा, कारोबारियों की आ गई मौज
jammu kashmir news
रोजाना दौड़ेगी ये ट्रेन, रेलवे ने कश्मीर को दिया बड़ा तोहफा, कारोबारियों की आ गई मौज
मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ महिला ने की लाइव स्ट्रीमिंग, फिर पति...
mehraj malik
मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ महिला ने की लाइव स्ट्रीमिंग, फिर पति...
राहुल गांधी नहीं मानते कहना, अचानक करते विदेश यात्रा, परेशान होकर CRPF ने लिखा लेटर
#Rahul Gandhi
राहुल गांधी नहीं मानते कहना, अचानक करते विदेश यात्रा, परेशान होकर CRPF ने लिखा लेटर
अकोला दंगे की जांच में लापरवाही, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को लगाई फटकार
Akola riots
अकोला दंगे की जांच में लापरवाही, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को लगाई फटकार
परिस्थितियां वैसी हैं... नेपाल से तुलना करने लगे कांग्रेस नेता, BJP बोली एंटी-नेशनल
india nepal news
परिस्थितियां वैसी हैं... नेपाल से तुलना करने लगे कांग्रेस नेता, BJP बोली एंटी-नेशनल
भारत में 'कांड' करके मुनव्वर खान भाग गया था कुवैत, CBI इंटरपोल के जरिए लाई हैदराबाद
Interpol
भारत में 'कांड' करके मुनव्वर खान भाग गया था कुवैत, CBI इंटरपोल के जरिए लाई हैदराबाद
PMK के संस्थापक रामदास ने अपने ही बेटे अंबुमणि को पार्टी से किया बाहर; कह दी ये बात
Anbumani Ramadoss
PMK के संस्थापक रामदास ने अपने ही बेटे अंबुमणि को पार्टी से किया बाहर; कह दी ये बात
;