Fastag Annual Pass: सरकार की तरफ से लाया गया नया सालाना टोल पास कार चालकों को काफी पसंद आ रहा है. सरकार की तरफ से इसे 15 अगस्त 2025 से लागू किया गया है. एक महीने से भी कम समय में इसको कार चालकों की तरफ से जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है. इसके बाद अब केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि सरकार नेशनल हाइवे पर चलने वाली सरकारी और प्राइवेट बसों के लिए नया टोल सिस्टम ला रही है. इस सिस्टम का फायदा बस ऑपरेटर्स को मिलेगा और सफर भी पहले से सस्ता होगा.
ग्रीन हाइड्रोजन ट्रक कॉरिडोर बनाए जाएंगे
इसके अलावा गडकरी ने कहा कि पॉल्यूशन को कम करने के लिए 10 नेशनल हाइवे पर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रक कॉरिडोर बनाए जाएंगे. गडकरी ने बस एंड कार ऑपरेटर्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया (BOCI) के भारत प्रवास पुरस्कार समारोह (Bharat Prawaas Awards) में कहा कि हम बस ऑपरेटर्स के लिए टोल पॉलिसी बना रहे हैं. उन्होंने बताया 15 अगस्त से पहले प्राइवेट कार, जीप और वैन के लिए 3,000 रुपये का फास्टैग एनुअल पास शुरू किया जा चुका है. यह पास एक साल तक या 200 ट्रिप तक वैलिड है. अब बस ऑपरेटर्स को भी सरकार की तरफ से इस तरह की राहत देने पर विचार किया जा रहा है.
ग्रीन हाइड्रोजन ट्रक कॉरिडोर
गडकरी ने बताया कि पॉल्यूशन के लेवल को कम करने के लिए 10 हाइवे सिलेक्ट किये गए हैं. इन पर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रक चलाएं जाएंगे. इन हाइवे पर इंडियन ऑयल (Indian Oil) और रिलायंस पेट्रोलियम (Reliance Petroleum) हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन बनाएंगे. टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड और वॉल्वो ने हाइड्रोजन ट्रक बनाना शुरू कर दिया है.
इन 10 हाइवे को किया गया सिलेक्ट
इन कॉरिडोर में ग्रेटर नोएडा- दिल्ली-आगरा, भुवनेश्वर-पुरी-कोणार्क, अहमदाबाद-वडोदरा-सूरत, साहिबाबाद-फरीदाबाद-दिल्ली, जमशेदपुर-कलिंगनगर, तिरुवनंतपुरम-कोच्चि और जामनगर-अहमदाबाद रूट होंगे. नेशनल हाइवे अथॉरिटी (NHAI) 750 जगह पर प्राइवेट जमीन पर विश्राम स्थल बना रही है. इनमें होटल, रेस्टोरेंट और अन्य सुविधाएं मिलेंगी. ये कदम परिवहन और पर्यावरण के लिए फायदेमंद हैं.