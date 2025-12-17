Advertisement
Hindi NewsबिजनेसNitin Gadkari: देश में कब से शुरू होगा सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम? गडकरी ने संसद में बताया सबकुछ

Nitin Gadkari: देश में कब से शुरू होगा सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम? गडकरी ने संसद में बताया सबकुछ

Nitin Gadkari on Toll: प्रश्नकाल के दौरान सप्लीमेंट्री सवालों का जवाब देते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा कि नई टेक्नोलॉजी सैटेलाइट और AI-आधारित होगी और यात्रियों को टोल प्लाजा पर इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Dec 17, 2025, 10:49 PM IST
Nitin Gadkari: देश में कब से शुरू होगा सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम? गडकरी ने संसद में बताया सबकुछ

Sattelite Based Toll System: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को राज्यसभा में बताया कि सैटेलाइट-आधारित टोल कलेक्शन सिस्टम 2026 के आखिर तक पूरे देश में चालू हो जाएगा, जिससे यात्रियों को टोल प्लाजा पर इंतजार नहीं करना पड़ेगा और सरकार को ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा.

प्रश्नकाल के दौरान सप्लीमेंट्री सवालों का जवाब देते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा कि नई टेक्नोलॉजी सैटेलाइट और AI-आधारित होगी और यात्रियों को टोल प्लाजा पर इंतजार नहीं करना पड़ेगा.

1500 करोड़ के फ्यूल की होगी बचत

उन्होंने कहा कि इससे 1,500 करोड़ रुपये के फ्यूल की बचत होगी और सरकार के रेवेन्यू में 6,000 करोड़ रुपये जुड़ेंगे और टोल प्लाजा पर इंतजार का समय जीरो हो जाएगा.

उन्होंने सदन में कहा, 'मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोल (MLFF) एक बहुत अच्छी सुविधा है. पहले, हमें टोल पर पेमेंट करना पड़ता था, और इसमें 3 से 10 मिनट लगते थे. फिर FastTag की वजह से समय घटकर 60 सेकंड या उससे कम हो गया है. हमारी इनकम कम से कम 5,000 करोड़ रुपये बढ़ गई है. FastTag की जगह MLFF आने के बाद, कारें अब ज्यादा से ज्यादा 80 किमी प्रति घंटे की स्पीड से टोल पार कर सकती हैं और किसी को भी टोल पर रोका नहीं जाएगा.'

सैटेलाइट से होगी नंबर प्लेट की पहचान 

उन्होंने कहा, 'हमारा मकसद इसे जीरो मिनट तक लाना है और इसमें AI और FastTag के साथ सैटेलाइट के जरिए नंबर प्लेट पहचान शामिल होगी.' गडकरी ने कहा,'2026 के आखिर तक हम यह काम 100 परसेंट पूरा कर लेंगे और एक बार यह काम पूरा हो जाने के बाद हमारी इनकम से 1,500 करोड़ रुपये की बचत होगी. हमारी इनकम में 6,000 करोड़ रुपये की और बढ़ोतरी होगी और टोल चोरी खत्म हो जाएगी.'

उन्होंने कहा कि नई टेक्नोलॉजी से लोगों को जरूर मदद मिलेगी और यात्रा का समय जरूर कम होगा. उन्होंने  कहा, '2026 के आखिर से पहले टोल प्लाजा पर 80 किमी/घंटा की स्पीड से चलने वाले वाहनों के लिए वेटिंग टाइम जीरो होगा.' ठेकेदारों की गड़बड़ियों के बारे में गडकरी ने कहा कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

लापरवाह ठेकेदार होंगे ब्लैकलिस्ट

उन्होंने कहा,'हमारा ताजा फैसला यह है कि जो ठेकेदार ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें दो साल के लिए बैन कर दिया जाएगा और वे आगे किसी टेंडर के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे.'

मंत्री ने कहा कि सरकार सिर्फ नेशनल हाईवे के लिए जिम्मेदार है, न कि स्टेट हाईवे या शहर की सड़कों के लिए. लेकिन, कई बार सोशल मीडिया पर स्टेट और शहर की सड़कों पर होने वाली समस्याओं को ऐसे दिखाया जाता है जैसे वे नेशनल हाईवे पर हुई हों. 

