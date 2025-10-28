Nitin Gadkari: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नेशनल हाइवे पर सफर करने वालों की सहूल‍ियत के ल‍िए नई सुव‍िधा शुरू करने की बात कही है. केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा क‍ि हाइवे पर सफर करने वाले जल्द ही ठेकेदारों और संबंधित अधिकारियों की जानकारी आसानी से पा सकेंगे. इस जानकारी में संबंध‍ित ठेकेदार का नाम, पता और मोबाइल नंबर आद‍ि आसानी से म‍िल सकेगा. इस कदम का मकसद देश में हाईवे प्रोजेक्‍ट को संभालने वालों और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करना है. यह बात गडकरी ने नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) की तरफ से आयोजित सम्मेलन में कही है.

हाइवे पर क्‍व‍िक रिस्पॉन्स कोड होंगे

गडकरी की तरफ से बताया गया क‍ि नेशनल हाइवे अथॉर‍िटी ऑफ इंड‍िया (NHAI) की तरफ से 3 अक्टूबर को घोषणा की गई थी क‍ि हाईवे पर प्रोजेक्ट की जानकारी से जुड़े बोर्ड लगाए जाएंगे. इनमें क्‍व‍िक रिस्पॉन्स (QR) कोड होंगे. इन कोड को स्कैन करके यात्री प्रोजेक्‍ट की जानकारी और इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर पा सकेंगे. गडकरी ने कहा कि इस स‍िस्‍टम से प्रोजेक्‍ट से जुड़ी पूरी जानकारी आसानी से म‍िल सकेगी. इससे किसी तरह की असुविधा की स्थिति में जिम्मेदार लोगों का पता चल सकेगा.

जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सकेगी

गडकरी ने कहा क‍ि सरकार हाइवे प्रोजेक्‍ट का प्रदर्शन ऑडिट कर रही है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेगी. उन्होंने बताया कि ठेकेदारों को प्रोजेक्ट साइन करने पर 10 साल की दोष जिम्मेदारी लेनी होती है. अगर क‍िसी तरह की समस्‍या आती है तो संबंधित अधिकारी को यह तय करना होगा क‍ि प्रोजेक्‍ट अच्छी स्थिति में रहे. गडकरी ने कहा कि सरकार तीन पी (P) दृष्टिकोण पर काम कर रही है.

5-7 लाख करोड़ के रियल एस्टेट प्रोजेक्‍ट शुरू हुए

इसमें पहला People (लोग) बेस‍िक इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर लोगों के लिए सुविधाजनक होना चाहिए. सरकार ने 670 सड़कें और सुविधाएं बनाई हैं, ताकि यात्रियों को बेहतर अनुभव मिले. दूसरा पी यानी Prosperity (समृद्धि), सड़कें बनने से समृद्धि आती है. उदाहरण के लिए, द्वारका एक्सप्रेसवे के बाद 5-7 लाख करोड़ रुपये की रियल एस्टेट प्रोजेक्‍ट शुरू हो गए, इससे आर्थ‍िक व‍िकास हो रहा है. तीसरे पी (P) से मतलब Pollution, Ecology, Environment (प्रदूषण, पर्यावरण), प्रदूषण कम करने से है, ज‍िसकी ज‍िम्‍मेदारी सरकार की है.

सालाना आमदनी 55000 करोड़ रुपये

गडकरी ने बताया कि मंत्रालय की सालाना आमदनी मौजूदा समय में 55,000 करोड़ रुपये है. इसके दो साल में 1.4 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है. यह हाइवे विशाल विकास संभावनाओं को दर्शाता है. यह कदम न केवल हाइवे प्रोजेक्‍ट को पारदर्शी बनाएगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक समृद्धि को भी बढ़ावा देगा. गडकरी का यह दृष्टिकोण देश के बेस‍िक इंफ्रा को व‍िश्‍वस्‍तरीय बनाने की दिशा में अहम कदम है.