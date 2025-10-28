Advertisement
trendingNow12979249
Hindi Newsबिजनेस

NHAI की नई सुव‍िधा, QR कोड से म‍िलेगी सड़क के ठेकेदारों और अधिकारियों की जानकारी; गडकरी का बड़ा ऐलान

NHAI: नेशनल हाइवे अथॉर‍िटी ऑफ इंड‍िया की तरफ से प‍िछले द‍िनों घोषणा की गई थी क‍ि हाईवे पर प्रोजेक्ट की जानकारी से जुड़े बोर्ड लगाए जाएंगे. इनमें क्‍व‍िक रिस्पॉन्स कोड होंगे. इन कोड को स्कैन करके यात्री प्रोजेक्‍ट की जानकारी और इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर पा सकेंगे.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Oct 28, 2025, 10:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

NHAI की नई सुव‍िधा, QR कोड से म‍िलेगी सड़क के ठेकेदारों और अधिकारियों की जानकारी; गडकरी का बड़ा ऐलान

Nitin Gadkari: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नेशनल हाइवे पर सफर करने वालों की सहूल‍ियत के ल‍िए नई सुव‍िधा शुरू करने की बात कही है. केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा क‍ि हाइवे पर सफर करने वाले जल्द ही ठेकेदारों और संबंधित अधिकारियों की जानकारी आसानी से पा सकेंगे. इस जानकारी में संबंध‍ित ठेकेदार का नाम, पता और मोबाइल नंबर आद‍ि आसानी से म‍िल सकेगा. इस कदम का मकसद देश में हाईवे प्रोजेक्‍ट को संभालने वालों और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करना है. यह बात गडकरी ने नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) की तरफ से आयोजित सम्मेलन में कही है.

हाइवे पर क्‍व‍िक रिस्पॉन्स कोड होंगे

गडकरी की तरफ से बताया गया क‍ि नेशनल हाइवे अथॉर‍िटी ऑफ इंड‍िया (NHAI) की तरफ से 3 अक्टूबर को घोषणा की गई थी क‍ि हाईवे पर प्रोजेक्ट की जानकारी से जुड़े बोर्ड लगाए जाएंगे. इनमें क्‍व‍िक रिस्पॉन्स (QR) कोड होंगे. इन कोड को स्कैन करके यात्री प्रोजेक्‍ट की जानकारी और इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर पा सकेंगे. गडकरी ने कहा कि इस स‍िस्‍टम से प्रोजेक्‍ट से जुड़ी पूरी जानकारी आसानी से म‍िल सकेगी. इससे किसी तरह की असुविधा की स्थिति में जिम्मेदार लोगों का पता चल सकेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सकेगी
गडकरी ने कहा क‍ि सरकार हाइवे प्रोजेक्‍ट का प्रदर्शन ऑडिट कर रही है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेगी. उन्होंने बताया कि ठेकेदारों को प्रोजेक्ट साइन करने पर 10 साल की दोष जिम्मेदारी लेनी होती है. अगर क‍िसी तरह की समस्‍या आती है तो संबंधित अधिकारी को यह तय करना होगा क‍ि प्रोजेक्‍ट अच्छी स्थिति में रहे. गडकरी ने कहा कि सरकार तीन पी (P) दृष्टिकोण पर काम कर रही है.

5-7 लाख करोड़ के रियल एस्टेट प्रोजेक्‍ट शुरू हुए
इसमें पहला People (लोग) बेस‍िक इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर लोगों के लिए सुविधाजनक होना चाहिए. सरकार ने 670 सड़कें और सुविधाएं बनाई हैं, ताकि यात्रियों को बेहतर अनुभव मिले. दूसरा पी यानी Prosperity (समृद्धि), सड़कें बनने से समृद्धि आती है. उदाहरण के लिए, द्वारका एक्सप्रेसवे के बाद 5-7 लाख करोड़ रुपये की रियल एस्टेट प्रोजेक्‍ट शुरू हो गए, इससे आर्थ‍िक व‍िकास हो रहा है. तीसरे पी (P) से मतलब Pollution, Ecology, Environment (प्रदूषण, पर्यावरण), प्रदूषण कम करने से है, ज‍िसकी ज‍िम्‍मेदारी सरकार की है.

सालाना आमदनी 55000 करोड़ रुपये
गडकरी ने बताया कि मंत्रालय की सालाना आमदनी मौजूदा समय में 55,000 करोड़ रुपये है. इसके दो साल में 1.4 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है. यह हाइवे विशाल विकास संभावनाओं को दर्शाता है. यह कदम न केवल हाइवे प्रोजेक्‍ट को पारदर्शी बनाएगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक समृद्धि को भी बढ़ावा देगा. गडकरी का यह दृष्टिकोण देश के बेस‍िक इंफ्रा को व‍िश्‍वस्‍तरीय बनाने की दिशा में अहम कदम है. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

NHAINitin Gadkari

Trending news

4 दिनों का वो ऑपरेशन जिसने बदल दी जम्मू-कश्मीर की किस्मत, कौन थे ब्रिगेडियर राजिंदर?
Kashmir
4 दिनों का वो ऑपरेशन जिसने बदल दी जम्मू-कश्मीर की किस्मत, कौन थे ब्रिगेडियर राजिंदर?
'मेरी मौत के लिए NRC...', बंगाल में शख्स के सुसाइड के बाद ममता का बीजेपी पर निशाना
West Bengal
'मेरी मौत के लिए NRC...', बंगाल में शख्स के सुसाइड के बाद ममता का बीजेपी पर निशाना
'वो असीमित भूख वाला अजगर जो मुंबई के खजाने...', एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर निशाना
Eknath Shinde
'वो असीमित भूख वाला अजगर जो मुंबई के खजाने...', एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर निशाना
PAK-चीन के बढ़ते खतरों के बीच ‘राफेल’ में उड़ान भरेंगी 'महामहिम', देंगी बड़ा संदेश
Indian Air Force
PAK-चीन के बढ़ते खतरों के बीच ‘राफेल’ में उड़ान भरेंगी 'महामहिम', देंगी बड़ा संदेश
'पीडीपी को उमर अब्दुल्ला ने दिया धोखा...', इस बिल को खारिज करने पर भड़के वहीद पारा
Jammu And Kashmir Land regularisation Bill
'पीडीपी को उमर अब्दुल्ला ने दिया धोखा...', इस बिल को खारिज करने पर भड़के वहीद पारा
नाम बदल गया, लेकिन झगड़ा नहीं थमा, संभाजीनगर को लेकर क्यों भिड़े BJP और AIMIM?
maharashtra news in hindi
नाम बदल गया, लेकिन झगड़ा नहीं थमा, संभाजीनगर को लेकर क्यों भिड़े BJP और AIMIM?
'नहीं करूंगी तुम्हारी बेटी का इलाज...', महिला डॉक्टर ने जड़ा बच्ची के पिता को थप्पड़
Ahemdabad News
'नहीं करूंगी तुम्हारी बेटी का इलाज...', महिला डॉक्टर ने जड़ा बच्ची के पिता को थप्पड़
वह 'धमाकेदार फाइल' जिसने खोला 1.86 लाख करोड़ का कोयला घोटाला, हिल गई थी UPA सरकार
coal scam
वह 'धमाकेदार फाइल' जिसने खोला 1.86 लाख करोड़ का कोयला घोटाला, हिल गई थी UPA सरकार
मुंबई ATS के हत्थे चढ़ा पुणे का सॉफ्टवेयर इंजीनियर जुबैर हंगरगेकर, लैपटॉप में राज
Mumbai ATS
मुंबई ATS के हत्थे चढ़ा पुणे का सॉफ्टवेयर इंजीनियर जुबैर हंगरगेकर, लैपटॉप में राज
अगर हमने डॉक्टरों का ध्यान नहीं रखा तो... सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की गंभीर टिप्पणी?
Supreme Court News
अगर हमने डॉक्टरों का ध्यान नहीं रखा तो... सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की गंभीर टिप्पणी?