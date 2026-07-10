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इथेनॉल म‍िक्‍स पेट्रोल पर बवाल के बीच आया गडकरी का बयान, कहा-E20 पेट्रोल से माइलेज पर कुछ असर पड़ेगा

E20 Petrol: सरकार की तरफ से इथेनॉल म‍िक्‍स पेट्रोल को लगातार बढ़ावा द‍िया जा रहा है. इस बीच गाड़‍ियों को नुकसान पहुंचने के दावों के बीच गडकरी ने साफ कहा क‍ि इसका यूज करने से माइलेज पर कुछ असर पड़ेगा. लेक‍िन गाड़ी का इंजन पूरी तरह सेफ है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 10, 2026, 10:07 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 10:07 AM IST
इथेनॉल म‍िक्‍स पेट्रोल पर बवाल के बीच आया गडकरी का बयान, कहा-E20 पेट्रोल से माइलेज पर कुछ असर पड़ेगा
Image Credit: file picSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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