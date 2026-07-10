जब गडकरी से पुरानी कारों के कुछ ह‍िस्‍सों पर पड़ने वाले असर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सरकार ने इस बारे में पहले ही एहतियाती कदम उठा लिए हैं. वाहन निर्माता कंपनियों को निर्देश दिये गए हैं क‍ि जब भी पुरानी कारें सर्विसिंग के लिए आएं तो उनके प्रभावित होने वाले छोटे-मोटे पार्ट्स को बदल दिया जाए. एक न्‍यूज पेपर से बातचीत में गडकरी ने साफ कहा, मुझे एक भी ऐसी कार दिखाए जो E20 फ्यूल की वजह से खराब हुई हो. उन्होंने कहा, जब कंपनियों से इंजन खराब होने के दावे की जांच करने के लि‍ए कहा तो सामने आया कि गाड़ियों में खराबी इथेनॉल की वजह से नहीं, बल्कि मिलावटी ईंधन के इस्तेमाल के कारण आई थी.