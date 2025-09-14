गन्ना किसानों और चीनी मिलों का अस्तित्व सिर्फ एथेनॉल की वजह से बचा है: नितिन गडकरी

पुणे में नाम फाउंडेशन के एक कार्यक्रम के दौरान गडकरी ने कहा कि खेती में नई तकनीक अपनाना जरूरी है. उन्होंने बताया कि देश में कृषि क्षेत्र में नई तकनीक लाने के लिए कई प्रयोग किए जा चुके हैं और आगे भी इसकी जरूरत बनी रहेगी.
Nitin Gadkari : अगर एथेनॉल का इस्तेमाल नहीं होता तो देश का चीनी उद्योग अब तक संकट में फंस चुका होता. ये बात केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कही है. उन्होंने बताया कि गन्ना किसानों और चीनी मिलों का अस्तित्व आज सिर्फ एथेनॉल की वजह से बचा है. उन्होंने कहा कि आज गन्ना किसान और चीनी मिल मालिक सिर्फ इसलिए टिके हुए हैं क्योंकि उनकी फसल से एथेनॉल बनाकर उसका इस्तेमाल पेट्रोल में किया जा रहा है. सरकार एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा दे रही है ताकि इम्पोर्टेड तेल पर निर्भरता कम हो और किसानों को फसल का बेहतर दाम मिल सके.
पुणे में नाम फाउंडेशन के एक कार्यक्रम के दौरान गडकरी ने कहा कि खेती में नई तकनीक अपनाना जरूरी है. उन्होंने बताया कि देश में कृषि क्षेत्र में नई तकनीक लाने के लिए कई प्रयोग किए जा चुके हैं और आगे भी इसकी जरूरत बनी रहेगी. उन्होंने कहा कि नई तकनीक न केवल किसानों की पैदावार बढ़ा सकती है, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से भी मजबूत बना सकती है.
केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि भारत में चीनी का प्रोडक्शन डिमांड से कहीं ज्यादा है. ऐसी स्थिति में चीनी मिलों को भारी नुकसान उठाना पड़ता. लेकिन एथनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी ने इन मिलों को नया जीवन दिया है.
गडकरी ने हाल ही में कहा था कि पेट्रोल ईंधन में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिलाने को लेकर सोशल मीडिया पर चल रहा हंगामा उन्हें राजनीतिक रूप से निशाना बनाने के लिए एक 'पेड कैंपेन' है. पुणे में नाम फाउंडेशन के एक कार्यक्रम में बोलते हुए गडकरी ने महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा में किसानों की आत्महत्याओं के लिए पानी की कमी को जिम्मेदार ठहराया है.