₹666 रोजाना बचा लें तो बन जाएंगे करोड़पति, सेविंग का स्मार्ट प्लान आज से ही करें शुरू

Investment Strategy Plan: हर इंसान करोड़पति बनना चाहता है, जिससे उसके पास जीवन के हर पड़ाव और रिटायरमेंट के बाद के समय के लिए पर्याप्त फंड हो. इसके लिए व्यक्ति जिंदगी भर मेहनत करता रहता है. लेकिन भारत जैसे देश में जहां मध्यम वर्ग के लोग ज्यादा हैं, करोड़ों में कमाना लोगों के लिए सपना जैसा है. लेकिन अगर हम आपको कहें कि 1 नहीं, दो नहीं, बल्कि आप 5 करोड़ रुपये जमा कर सकते हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगे? दरअसल अगर आप सही समय पर एक सही अमाउंट इंवेस्ट करना शुरू कर देते हैं, तो यह लक्ष्य आप पूरी तरह हासिल कर सकते हैं.

हर रोज 666 रुपये करें सेव

अगर आप हर रोज 666 रुपये या महीने के 20,000 रुपये की म्यूचुअल फंड (SIP) शुरू करते हैं, तो आप 5 करोड़ रुपये का फंड बना सकते हैं. इसे बनाने के लिए आपको लगभग 28 साल और 3 महीने का समय लगेगा. इसमें आपको हर साल औसतन 12% का मुनाफा मिलेगा. भारतीय शेयर बाजार में लंबे समय के निवेश के लिए इसे एक आम रिटर्न माना जाता है. इस इन्वेस्टमेंट की सबसे दिलचस्प बात यह है कि 28 सालों में आपकी निवेश की कुल राशि लगभग 67.8 लाख रुपये होगी, जबकि उस पर आपको करीब 4.33 करोड़ रुपये का ब्याज मिलेगा.

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SIP शुरू करने का सही समय

हालांकि, अगर आप इन्वेस्टमेंट के जरिए सही रिटर्न चाहते हैं. तो आपको समय की ताकत को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की दुनिया में समय सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है. ऐसे में अगर आप 25 से 30 साल की उम्र में निवेश शुरू करते हैं, तो 50 साल तक आप करोड़पति बन सकते हैं. एक आम इंसान के लिए 5 करोड़ की राशि सुनना थोड़ा असंभव लगता है. लेकिन आज के समय में कुछ भी असंभव नहीं है, आप सही जानकारी, बचत और समय के सही तरीके के साथ अपना लक्ष्य पूरा कर सकते हैं. वहीं लंबे समय की इन्वेस्टमेंट में बाजार के उतार-चढ़ाव का भी ज्यादा असर नहीं पड़ता. ऐसे में लंबे समय की इन्वेस्टमेंट हमेशा फायदेमंद होती है.