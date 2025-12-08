GoDigit Complain: आम आदमी इंश्योरेंस कंपनियों से पॉलिसी इसलिए लेता है ताकि महंगाई के दौर में जरूरत पड़ने पर सही इलाज मिल सके. लेकिन तब क्या जब इंश्योरेंस कंपनी ही कैशलेश क्लेम के नाम पर ठेंगा दिखा दें. ऐसा ही मामला हुआ एक बुजुर्ग के साथ.
Trending Photos
GoDigit Insurance Fraud: लगातार महंगे हो रहे इलाज में लोग मेडिकल इंश्योरेंस इसलिए लेते हैं कि बुरा वक्त आ जाए तो आसानी से इलाज मिल जाए. लेकिन तब क्या जब इंश्योरेंस कंपनी ही उल्टा कस्टमर को ठगने लगे. इतना ही नहीं बार-बार की कोशिश के बावजूद भी इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से किसी तरह का संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा. गो डिजिट (GoDigit) जनरल इंश्योरेंस कंपनी को लोग भले ही 'फास्ट क्लेम' वाला मानकर चुन रहे हैं. लेकिन हकीकत में कई परिवार इसका दर्द झेल रहे हैं. सोशल मीडिया पर GoDigit से परेशान ग्राहकों की समस्याओं की भरमार है.
सैकड़ों पीड़ित पॉलिसीहोल्डर्स की आवाज बन गए
हालिया मामला 71 साल के बुजुर्ग लोकेश कुमार शर्मा से जुड़ा है. उन्होंने एक एक्स (X) अकाउंट के जरिये इंश्योरेंस कंपनी को लेकर जो अनुभव शेयर किया है वो सैकड़ों पीड़ित पॉलिसीहोल्डर्स की आवाज बन गया है. पीड़ित ने बताया कि उसने 23 नवंबर 2025 को गाजियाबाद के एक निजी अस्पताल में सर्जरी के लिए डॉक्यूमेंट प्री-अप्रूवल के लिए जमा किये. इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से करीब दो लाख रुपये की सर्जरी के लिए एक लाख रुपये का प्री-अप्रूवल भी दिया गया. इसके आधार पर पीड़ित 3 दिसंबर 2025 को हॉस्पिटल में एडमिट हो गया.
रिवाइज बिल पर और घटाया कैशलेश अप्रूवल
पीड़ित लोकेश कुमार शर्मा के अनुसार 4 दिसंबर 2025 को जब अस्पताल प्रशासन ने फाइनल बिल अप्रूवल के लिए इंश्योरेंस कंपनी को भेजा तो वहां से महज 44,545 रुपये का कैशलेश अप्रूवल आया. हद तो तब हो गई जब अस्पताल की तरफ से ज्यादा अप्रूवल की उम्मीद में बिल को रिवाइज किया गया तो कंपनी ने कैशलेश अप्रूवल को घटाकर 41,923 रुपये कर दिया. अस्पताल प्रशासन पीड़ित से इलाज के बाकी एक लाख रुपये से ज्यादा की मांग कर रहा है. पीड़ित का कहना है 1.62 लाख रुपये में से केवल 42,000 का कैशलेश अप्रूवल देना सीधे तौर पर ठगी है.
Digit Insurance @heydigit लुभावने सपने दिखा ठग रही है। एक मामला जानकारी में आया है. एक 71 साल के बुजुर्ग के पास कंपनी का इंश्योरेंस है. वो एक सर्जरी के लिए एडमिट हुए थे. उन्हें एडमिट होने के बाद एक लाख का प्री-अप्रूवल भी दिया गया लेकिन डिस्चार्ज के समय TPA @phm_healthcare ने… pic.twitter.com/dXsM1iNrV1
— Kamlesh Matheni (@KamleshMatheni) December 7, 2025
कर्ज लेकर किया बकाये का भुगतान
पीड़ित कंपनी के कस्टमर केयर और अधिकारियों से फोन और ई-मेल के जरिये बार-बार यही पूछ रहा है कि आखिर एक लाख रुपये का अप्रूवल देने के बाद इसे घटाकर महज 42,000 रुपये क्यों कर दिया? पहले तो मरीज से अस्पताल में ही रुककर अप्रूवल को बढ़ाए जाने का इंतजार किया. लेकिन जब इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से किसी तरह की सुनवाई नहीं की गई तो पीड़ित ने कर्ज लेकर अस्पताल के बकाये का भुगतान किया.
इंश्योरेंस कंपनी दे रही मानसिक तनाव
पीड़ित का कहना है एक तरफ डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी है. दूसरी तरफ इंश्योरेंस कंपनी मानसिक तनाव दे रही है. कंपनी के कस्टमर केयर पर भी संबंधित क्वेरी से जुड़ा हर बार अलग-अलग जवाब दिया जाता है. ई-मेल पर भी किसी तरह का संतोषजनक जवाब पीड़ित को नहीं दिया जा रहा. गो डिजिट के क्लेम सेटलमेंट से जुड़ा यह पहला मामला नहीं है. ऑनलाइन फोरम, कंज्यूमर कंप्लेंट साइट्स और सोशल मीडिया पर गो डिजिट की सैकड़ों शिकायतें मिल रही हैं.
लोगों का यही कहना है कि गो डिजिट कंपनी 'प्री-अप्रूवल बड़ा देती है, फाइनल बिल में काट-छांट' कर देती है. एक यूजर ने लिखा 'TPA की तरफ से बार-बार डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं.', 'फाइनल अप्रूवल में 60% तक कटौती'. इस पूरे मामले पर कंपनी अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास किया लेकिन फोन रिसीव नहीं किया गया. मैसेज पर भी किसी तरह का जवाब नहीं दिया गया.