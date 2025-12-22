Advertisement
देश के मुख्य सेक्टर की ग्रोथ रेट नवंबर में 1.8 प्रतिशत रही, सीमेंट और स्टील ने भरी रफ्तार

देश के मुख्य सेक्टर की ग्रोथ रेट नवंबर में 1.8 प्रतिशत रही, सीमेंट और स्टील ने भरी रफ्तार

कॉमर्स म‍िन‍िस्‍ट्री की तरफ से जारी किये गए डेटा में बताया गया क‍ि भारत का कोयला प्रोडक्‍शन नवंबर 2025 में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 2.1 प्रतिशत बढ़ा है. चालू वित्त वर्ष की अप्रैल से नवंबर अवधि में आठ मुख्य इंडस्ट्री के संयुक्त सूचकांक में सालाना आधार पर 1.4 प्रतिशत की कमी देखी गई.

|Last Updated: Dec 22, 2025, 10:28 PM IST
देश के मुख्य सेक्टर की ग्रोथ रेट नवंबर में 1.8 प्रतिशत रही, सीमेंट और स्टील ने भरी रफ्तार

GDP Growth: देश की आठ मुख्य इंडस्ट्री का संयुक्त सूचकांक (ICI) नवंबर महीने में सालाना आधार पर 1.8 प्रतिशत बढ़ा है. इसमें सीमेंट, स्टील और उर्वरकों जैसे सेक्‍टर ने पॉज‍िट‍िव प्रदर्शन किया है. यह जानकारी सरकार की तरफ से सोमवार को दी गई. कॉमर्स म‍िन‍िस्‍ट्री की तरफ से जारी किये गए डेटा में बताया गया क‍ि भारत का कोयला प्रोडक्‍शन नवंबर 2025 में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 2.1 प्रतिशत बढ़ा है. हालांकि, चालू वित्त वर्ष की अप्रैल से नवंबर अवधि में आठ मुख्य इंडस्ट्री के संयुक्त सूचकांक में सालाना आधार पर 1.4 प्रतिशत की कमी देखी गई.

डेटा के अनुसार नवंबर 2025 में स्टील प्रोडक्‍शन सालाना आधार पर 6.1 प्रतिशत बढ़ गया है. यह चालू वित्त वर्ष की अप्रैल से नवंबर अवधि में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 9.7 प्रतिशत बढ़ गया है. नवंबर में सीमेंट का प्रोडक्‍शन 14.5 प्रतिशत बढ़ा. अप्रैल से नवंबर 2025-26 के दौरान यह पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 8.2 प्रतिशत बढ़ा. डेटा के अनुसार, नवंबर में उर्वरकों का उत्पादन भी 5.6 प्रतिशत बढ़ा और अप्रैल से नवंबर 2025-26 के दौरान इसका कुल इंडेक्स पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 1.3 प्रतिशत बढ़ा है.

आठ मुख्य इंडस्ट्री की इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन (आईआईपी) में शामिल घटकों में 40.27 प्रतिशत का भार होता है और इसमे बदलाव का सीधा असर आईआईपी डेटा पर पड़ता है. कॉमर्स म‍िन‍िस्‍ट्री के बयान के अनुसार, इस साल अक्टूबर में देश के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की ग्रोथ रेट धीमी होकर 0.4 प्रतिशत हो गई. इसका कारण 'महीने में कई त्योहारों जैसे दशहरा, दिवाली और छठ की वजह से कम वर्किंग डे होना हो सकता है'.

इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन (IIP) के बेस पर देश की इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट सितंबर और अगस्त में बढ़कर 4 प्रतिशत हो गई थी, जो जुलाई में चार महीने के उच्चतम स्तर 3.5 प्रतिशत से ज्यादा थी और यह जून में 1.5 प्रतिशत थी. (IANS)

