एचसीएल इंफोसिस्टम्स को यूनिक आईडी अथॉरिटी से 102 करोड़ का इनाम

HCL Infosystems: एचसीएल इंफोसिस्टम्स (HCL Infosystems) को बड़ा झटका लगने के बाद राहत मिली है. कंपनी ने यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) के खिलाफ आर्बिट्रेशन में 102.81 करोड़ रुपये का इनाम जीता है. यह राशि ब्याज समेत है, जो 10 प्रतिशत सालाना की दर से वसूली तक चलेगी. कंपनी की तरफ से रेग्‍युलेट‍िंग फाइल‍िंग में इसको लेकर घोषणा की गई. इस फैसले से आधार प्रोजेक्ट से जुड़ा पुराना व‍िवाद सुलझ गया है.

6 अगस्त 2019 को खत्म होना था कॉन्‍ट्रैक्‍ट

कंपनी 2012 से सेंट्रल आइडेंटिटी डेटा रेपॉजिटरी (CIDR) को मैनेज कर रही थी. कॉन्‍ट्रैक्‍ट 6 अगस्त 2019 को खत्म होना था. लेकिन यूआईडीएआई (UIDAI) ने एकतरफा इसे बढ़ा दिया. कंपनी ने 7 अगस्त 2019 से 6 अगस्त 2021 तक मैनेज्ड सर्विस प्रोवाइडर के रूप में सर्व‍िस दी. मई 2020 में दोनों पक्षों ने सहमति से शर्तें तय कीं. लेकिन बकाया राशि के लिए कंपनी ने आर्बिट्रेशन शुरू किया.

ट्रिब्यूनल ने कंपनी के पक्ष में फैसला दिया

यूआईडीएआई (UIDAI) ने कंपनी के खिलाफ 72.71 करोड़ का काउंटर क्लेम किया था, जो क‍ि खार‍िज हो गया. कंपनी की सालाना रिपोर्ट के अनुसार कॉन्‍ट्रैक्‍ट एक्‍सटेंशन के कारण अतिरिक्त लागत और कटौतियां हुईं. आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल ने कंपनी के पक्ष में फैसला दिया, यह जीत कंपनी के लिए वित्तीय राहत लेकर आई है.

दोनों पक्षों को फैसले के खिलाफ अदालत में आपत्‍त‍ि दर्ज करने का अधिकार है. एचसीएल इंफोसिस्टम्स (HCL Infosystems) का शेयर बाजार में असर दिखा. कंपनी अब आधार जैसी बड़ी परियोजनाओं पर फोकस कर सकती है. जानकारों का कहना है क‍ि यह फैसला सरकारी कॉन्‍ट्रैक्‍ट में पारदर्शिता पर जोर देता है.