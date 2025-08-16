SBI Home Loan Interest Rate Hike: अगस्‍त महीने में होने वाली एमपीसी (MPC) से पहले तीन मौद्र‍िक नीत‍ि समीक्षा में र‍िजर्व बैंक की तरफ से रेपो रेट में 100 बेस‍िस प्‍वाइंट की कटौती की गई. इसके बाद रेपो रेट 6.5 प्रत‍िशत से घटकर 5.5 प्रत‍िशत पर आ गया. रेपो रेट घटने का असर यह हुआ क‍ि बैंकों ने भी लोन की ब्‍याज दर को कम कर द‍िया. लेक‍िन अब देश के पब्‍ल‍िक सेक्‍टर के सबसे बड़े बैंक एसबीआई (SBI) ने 1 अगस्त 2025 से होम लोन और बाकी दूसरे कर्ज की ब्‍याज दर में बदलाव क‍िया है. ईटी में प्रकाश‍ित रिपोर्ट के अनुसार अब नॉर्मल होम लोन पर ब्‍याज दरें 7.50% से 8.70% तक होंगी.

लोअर ल‍िमि‍ट में क‍िसी तरह का बदलाव नहीं

बैंक की तरफ से ब्‍याज दर की अपर ल‍िम‍िट में 25 बेसिस प्‍वाइंट की बढ़ोतरी की गई है. पहले एसबीआई की होम लोन पर ब्‍याज दर 7.50% से 8.45% के बीच थी. यह अब 7.50% से 8.70% हो गई है. इससे साफ है क‍ि बैंक की तरफ से लोअर ल‍िमि‍ट में क‍िसी तरह का बदलाव नहीं क‍िया गया है. लेक‍िन अपर ल‍िमि‍ट को बढ़ा द‍िया गया है. नई ब्‍याज दरें 1 अगस्त 2025 से लागू हो गई हैं. स्‍टेट बैंक की तरफ से होम लोन पर ब्‍याज दर बढ़ाने का फैसला आरबीआई (RBI) की तरफ से अगस्‍त में हुई एमपीसी (MPC) के दौरान रेपो रेट में क‍िसी तरह का बदलाव नहीं क‍िये जाने के बाद आया है.

YONO इंस्टा होम टॉप-अप लोन की दर 8.35% पर बरकरार

मैक्स गेन ओवर ड्राफ्ट फैस‍िल‍िटी पर ब्‍याज दर 7.75% से 8.95% तक होंगी. वहीं, टॉप-अप लोन थोड़े महंगे हो गए हैं, ज‍िनकी दरें 8.00% से 10.75% के बीच हैं. ओवरड्राफ्ट टॉप-अप लोन 8.25% से 9.45% पर तय किए गए हैं. अब प्रॉपर्टी के बदले लोन लेने पर 9.20% से 10.75% के बीच ब्याज लगेगा, जबकि रिवर्स मॉर्गेज लोन 10.55% पर तय किया गया है. इसके अलावा एसबीआई (SBI) ने YONO इंस्टा होम टॉप-अप लोन की दर को 8.35% पर बरकरार रखा है. बैंक ने बताया क‍ि सभी होम लोन की दरें एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट (EBLR) से जुड़ी हैं, जो अभी 8.15% है.

क‍िन कस्‍टमर पर पड़ेगा असर?

एसबीआई (SBI) के होम लोन की अपर इंटरेस्‍ट ल‍िमि‍ट को 8.45% से बढ़ाकर 8.70% करने का सीधा असर ऐसे कस्‍टमर पर पड़ेगा जो ज्‍यादा ब्‍याज दर पर लोन लेते हैं. हालांक‍ि, निचली ब्‍याज दर 7.50% में क‍िसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है. लेकिन जिनका क्रेडिट स्कोर या लोन की कैटेगरी उन्हें अपर स्लैब में रखती है उनकी ईएमआई और चुकायी जाने वाली राश‍ि बढ़ जाएगी. भले ही यह बढ़ोतरी केवल 25 बेसिस प्‍वाइंट की है. लेकिन लंबे समय के लिये जाने वाले लोन पर इसका काफी असर पड़ेगा.

उदाहरण के लिए यद‍ि क‍िसी शख्‍स ने 20 साल के लिए 30 लाख रुपये का लोन लिया है तो 8.45% के ब्‍याज पर उसकी EMI करीब 25,830 रुपये बनी. नई दर बढ़कर 8.70% होने पर यही EMI बढ़कर 26,278 रुपये हो जाएगी. इससे यह साफ है क‍ि हर महीने लोन लेने वाले को 450 रुपये अत‍िर‍िक्‍त भुगतान करना होगा. पूरे लोन के दौश्रान ग्राहक को एक लाख रुपये से ज्‍यादा देना होगा. ज‍िन ग्राहकों का लोन 50 लाख रुपये या इससे ज्‍यादा है उन पर इसका असर और ज्‍यादा हो जाएगा.