बेटी के पिता हैं तो बिना देर किए इन 5 जगहों पर लगाएं थोड़ा-थोड़ा पैसा... पढ़ाई, शादी सबकी टेंशन होगी खत्म!

Best Investment Plans For Girls: दिन ब दिन सोने-चांदी के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई आसमान छू रही है. सोचिए, उस पिता का क्या हाल हो रहा होगा, जिसे अपनी बेटी की शादी करनी है? लेकिन क्या आपको पता है कि आज के जमाने में सही इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ आप अपनी बेटी की शिक्षा, शादी और उसकी पूरी जिंदगी के सारे अहम पड़ावों के लिए अच्छा खासा फंड जमा कर सकते हैं. सही समय पर एक सही इन्वेस्टमेंट प्लांन शुरू से आप हर महीने एक छोटी रकम जमा करके भी एक अच्छा फंड इकट्ठा कर सकते हैं. इस खबर में हम आपकी लाडली के लिए पांच ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में बताएंगे, जो आपकी सारी चिंता दूर कर सकता है..

सुकन्या समृद्धि योजना

सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) बेटियों के लिए सबसे फेमस स्कीम्स में से एक हैं. यह लड़कियों के लिए सरकार की सबसे जानी-मानी इन्वेस्टमेंट योजना है. इस योजना के तहत माता-पिता या अभिभावक अपनी 10 साल से कम उम्र की बच्ची के लिए खाता खोल सकते हैं, जो उसकी पढ़ाई और शादी के खर्चों के लिए एक बड़ा फंड बनाने में मदद करता है. इस योजना में अधिक ब्याज और टैक्स में छूट मिलती है. इस स्कीम की मदद से आप बेटी के 21 साल के होने पर एक अच्छा-खासा फंड तैयार कर लेंगे. इस स्कीम के बारे में जारी जानकारी आधिकारिक बेवसाइट पर मौजूद है. इस स्कीम में आज 250 रुपये न्यूनतम राशि से लेकर सालाना 1.5 लाख रुपये की अधिकतम सीमा तक निवेश कर सकते हैं. स्कीम पर 8.2 फीसदी की दर से ब्याज मिलता है, जो फंड को सबसे ज्यादा आकर्षक बनाता है. बिना मार्केट रिस्क के आप बेटी के लिए बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं.

ULIPs

अपनी बेटी के लिए आप ULIPs (Unit Linked Insurance Plans) में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. इसमें प्रीमियम में जीवन बीमा और बाजार-आधारित निवेश दोनों का फायदा मिल सकता है. ये योजनाएं खासतौर पर बच्चों की उच्च शिक्षा या शादी जैसे लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए बेस्ट है, जो कि 5 साल के लॉक-इन के साथ फंड जमा करने में मदद करती है. इस योजना में इन्वेस्ट करने से धारा 80C और मैच्योरिटी पर धारा 10(10D) के तहत इनकम टैक्स छूट भी मिलती है.

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सेफ सेविंग ऑप्शन

कई माता-पिता बेटी के फ्यूचर के लिए कम जोखिम वाले इन्वेस्टमेंट प्लान चुनना चाहते हैं. ऐसे में उन माता-पिता के लिए कम रिस्क वाले सरकारी योजना परफेक्ट हैं. इन योजनाओं में ऊंचे रिटर्न के बजाय आपकी रकम की सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है. इनमें डाकघर सावधि जमा (POTD), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC), बैंक सावधि जमा (FDs), डाकघर आवर्ती जमा (RDs) जैसी योजनाएं शामिल हैं.

बच्चियों की शिक्षा के लिए सरकारी योजनाएं

इन्वेस्टमेंट प्लान के अलावा, सरकार की ऐसी कई योजनाएं हैं, जो बच्चियों के शिक्षा को बढ़ावा देनी हैं. इनमें CBSE की 'उड़ान' योजना जैसे कार्यक्रम शामिल हैं, जो बालिकाओं को विज्ञान और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है. इसी तरह 'बालिका समृद्धि योजना' जैसी योजनाएं भी इसमें शामिल हैं.

SSY, PPF और बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान

कोई एक इन्वेस्टमेंट प्लान चुनने के बजाय, माता पिता SSY, PPF और बच्चों के लिए अलग-अलग इन्वेस्टमेंट प्लान में पैसा लगा सकते हैं. हर ऑप्शन अलग-अलग फाइनेंशियम गोल्स को पूरा करता है. जैसे, SSY खास तौर पर लड़कियों के लिए टैक्स बचत वाली लंबी अवधि की बचत का मौका देता है. PPF टैक्स फायदों के लिए लंबी अवधि में पैसा जमा करने पर जोर देता है. वहीं बच्चों के लिए इंश्योरेंस प्लान इन्वेस्टमेंट के साथ-साथ जीवन सुरक्षा भी देते हैं.