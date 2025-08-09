बाजार में आई TOTO इंड‍िया की प्रीम‍ियम रेंज, ब‍िजनेस को 500 करोड़ रुपये सालाना पहुंचाने पर फोकस
निवेश

बाजार में आई TOTO इंड‍िया की प्रीम‍ियम रेंज, ब‍िजनेस को 500 करोड़ रुपये सालाना पहुंचाने पर फोकस

TOTO इंडिया ने अपने मुख्य शोरूम की छठी सालगिरह के मौके पर युसुके ससाया को कंपनी का नया यूनिट हेड बनाया है. ससाया को करीब दो दशकों का ग्‍लोबल एक्‍सपीर‍ियंस है, जो भारत में TOTO की स्थिति को और मजबूत करने में मदद करेगा.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Aug 09, 2025, 12:24 AM IST
बाजार में आई TOTO इंड‍िया की प्रीम‍ियम रेंज, ब‍िजनेस को 500 करोड़ रुपये सालाना पहुंचाने पर फोकस

जापान की सेनेटरी सोल्यूशन्स (Sanitary Product) प्रदान करने वाली कंपनी टोटो ने भारत में नियोरेस्ट (Neorest) रेंज के तहत विस्तार करते हुए कई प्रोडेक्ट्स को लॉन्च किया है. इसमें Flotation Bathtub, Washbasins जैसे कई प्रोडेक्ट्स शामिल है. टोटो इंडिया ने दिल्ली में अपने प्रमुख शोरूम के छह साल पूरे होने का जश्न मना रहा है. इस शोरुम ने स्टाइल, इनोवेशन और स्वास्थ्य के प्रति ब्रांड की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और यह आर्किटेक्ट्स, डिजाइनरों और घर के मालिकों के लिए एक पसंदीदा स्थान बना है.

TOTO इंडिया ने अपने मुख्य शोरूम की छठी सालगिरह के मौके पर युसुके ससाया को कंपनी का नया यूनिट हेड बनाया है. ससाया को करीब दो दशकों का ग्‍लोबल एक्‍सपीर‍ियंस है, जो भारत में TOTO की स्थिति को और मजबूत करने में मदद करेगा. उनकी नियुक्ति का उद्देश्य भारतीय ग्राहकों और उद्योग विशेषज्ञों के साथ मिलकर कंपनी को आगे बढ़ाना है. TOTO इंडिया ने हर साल 20% की लगातार बढ़ोतरी के साथ 500 करोड़ रुपये का कारोबार किया है. यह ब्रांड भारत के प्रीमियम घरों और बाथरूमों के सेगमेंट में अपनी मजबूत पकड़ बना रहा है.

टोटो ग्रुप का हिस्सा, टोटो इंडिया इंडस्ट्रीज ने हर साल 20% की बढ़ोतरी दर्ज की है. कंपनी ने वित्त वर्ष 2025 में 400 करोड़ रुपये का रेवेन्यू कमाया और उसका टारगेट है क‍ि फाइनेंश‍िलय ईयर 2026 तक वह 500 करोड़ रुपये का कारोबार करे. टोको इंडिया अब भारत के बड़े होटल, हवाई अड्डों और मेट्रो स्टेशनों जैसे प्रीमियम प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दे रही है. इसके साथ ही, कंपनी का लक्ष्य बड़े घरों, बंगलों, और प्रीमियम बिल्डरों के साथ भी काम करने का है.

टोको इंडिया ने 2019 में दिल्ली में अपना पहला 12,000 वर्ग फुट का शोरूम खोला था. अभी कंपनी पूरे भारत में 120 से 140 डीलरों के साथ काम कर रही है, जिसमें छोटे शहरों (टियर 2 और 3) के डीलर भी शामिल हैं. 

About the Author
author img
क्रियांशु सारस्वत

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Toto India

