न Captcha, ना पॉप अप...IRCTC ने नई वेबसाइट में किए ये 4 बड़े बदलाव

IRCTC Introduces 4 Major Changes : भारतीय रेलवे ने IRCTC की नई बीटा वेबसाइट में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए चार बड़े सुधार किए हैं. इन बदलावों का उद्देश्य ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्रक्रिया को सरल, तेज और बेहतर बनाना है.
नई वेबसाइट में यात्रियों को बार-बार परेशान करने वाले अनावश्यक कैप्चा, पॉप-अप और ध्यान भटकाने वाले ग्राफिक्स को हटाया गया है. इससे टिकट बुकिंग का अनुभव अधिक सहज होगा.
अब यात्रियों को ट्रेन की सभी श्रेणियों में सीट उपलब्धता की जानकारी आसानी से दिखाई देगी. इससे टिकट बुकिंग का फैसला लेना आसान होगा.
टिकट बुकिंग के दौरान जरूरी स्टेप्स की संख्या को कम किया गया है. इससे यात्रियों का समय बचेगा और भुगतान व बुकिंग प्रक्रिया पहले से तेज होगी.
नई वेबसाइट में यात्रियों की जानकारी सेव रखने की सुविधा दी गई है. इससे बार-बार यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए दोबारा टिकट बुक करना आसान होगा. IRCTC का ये बीटा वर्जन यात्रियों के फीडबैक के आधार पर और बेहतर बनाया जाएगा, ताकि ऑनलाइन रेल टिकट बुकिंग का अनुभव अधिक सुविधाजनक हो सके.
IRCTC के नए बीटा वर्जन को यूजर फीडबैक के आधार पर और बेहतर बनाया जाएगा. ग्राहकों के सुझावों को भविष्य के अपडेट में शामिल किया जाएगा. बता दें, जल्द ही IRCTC वेबसाइट को नए पैसेंजर रिजर्वेशन इंजन से जोड़ा जाएगा. रिजर्वेशन सिस्टम के अपग्रेड होने के कारण पूरा नया पोर्टल कुछ हफ्तों में पूरी तरह तैयार होगा.
IRCTC पुराने पैसेंजर रिजर्वेशन इंजन को भी आधुनिक बना रहा है, ये कई ट्रेन बुकिंग ऐप्स को सपोर्ट करता है. इस प्रक्रिया में सिस्टम को चालू रखते हुए बड़ा तकनीकी बदलाव किया जा रहा है. IRCTC ने यूजर्स से नए डिजाइन पर सुझाव और फीडबैक देने की अपील की है.