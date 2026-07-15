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न Captcha, ना पॉप अप...IRCTC ने नई वेबसाइट में किए ये 4 बड़े बदलाव

नई वेबसाइट में यात्रियों को बार-बार परेशान करने वाले अनावश्यक कैप्चा, पॉप-अप और ध्यान भटकाने वाले ग्राफिक्स को हटाया गया है. इससे टिकट बुकिंग का अनुभव अधिक सहज होगा.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 15, 2026, 10:38 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 10:42 PM IST
न Captcha, ना पॉप अप...IRCTC ने नई वेबसाइट में किए ये 4 बड़े बदलाव
Image Credit: irctcSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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