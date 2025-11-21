No-Cost EMI on Credit Card: प‍िछले कुछ सालों में एक दौर तेजी से बढ़ा है, कुछ भी आपके बजट में नहीं आए तो उसे क्रेड‍िट कार्ड से खरीदकर ईएमआई (EMI) पे कर दो. म‍िड‍िल क्‍लास के ल‍िए क्रेडिट कार्ड से मोबाइल, फ्रिज, टीवी या लैपटॉप खरीदकर उसे ईएमआई (EMI) में कन्वर्ट कराना आम बात हो गई है. जब कस्‍टमर दुकान पर जाता है तो दुकानदार भी कहता है 'सर...नो-कॉस्ट EMI है, कोई ब्याज नहीं!' लेक‍िन क्‍या बैंक फ्री में अपना पैसा यूज करने के लि‍ए देते हैं, नहीं. आख‍िर सच क्‍या है आइए जानते हैं-

मुफ्त नहीं होती नो-कॉस्ट EMI

'नो-कॉस्ट' ईएमआई का मतलब केवल इतना है कि आपको हर महीने ब्याज अलग से नहीं दिखाया जाता. लेक‍िन हकीकत यह है क‍ि बैंक और दुकानदार मिलकर ब्याज पहले ही वसूल लेते हैं! आइए जानते हैं इसका पूरा खेल-

> इसमें प्रोडक्ट पर द‍िया जाने वाला पूरा डिस्काउंट हटा द‍िया जाता है.

> MRP को थोड़ा ज्‍यादा रखा जाता है.

> या फ‍िर कस्‍टमर से अलग से प्रोसेसिंग फीस वसूली जाती है. आपको भले ही लगे क‍ि आप ब‍िना क‍िसी ब्‍याज के सामान ले रहे हैं लेक‍िन हकीकत यह है क‍ि इस पर आप 8-16% तक एक्‍स्‍ट्रा चार्ज देते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रोसेसिंग फीस और GST का 'चाकू'!

हर EMI कन्‍वर्जन पर बैंक की तरफ से 199 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक की प्रोसेसिंग फीस ली जाती है. इसके ऊपर 18% जीएसटी भी लगाया जाता है. उदाहरण के लि‍ए मान लो आपने 60,000 रुपये का फोन 12 महीने की EMI पर लिया है. इसकी हर महीने आपको 5,400 रुपये की ईएमआई देनी पड़ती है. 12 महीने में आप कुल 64,800 रुपये का भुगतान करते हैं. इस पर प्रोसेसिंग फीस और जीएसटी म‍िलाकर आपने 600 से 1200 रुपये का भुगतान क‍िया. इस तरह फाइनली इसकी असली कीमत 65,500 से 66,000 रुपये तक हो गई. यानी फोन आपको 6000 रुपये महंगा पड़ गया.

पहले बंद किया तो लगेगा जुर्माना

नो कॉस्‍ट ईएमआई में एक और खेल है, यद‍ि आपके पास बीच में पैसा आ गया और आपने EMI पहले ही खत्म कर तो आपको 2-3% का फोरक्लोजर चार्ज देना पड़ेगा. कई बैंकों की तरफ से छह महीने तक पहले बंद करने की इजाजत नहीं दी जाती.

कैशबैक EMI भी है जाल

कुछ बैंकों की तरफ से दावा क‍िया जाता है क‍ि 'ब्याज का 10-15% कैशबैक मिलेगा.' इसके ल‍िए शर्तें इतनी सख्त होती हैं क‍ि आपकी एक भी EMI लेट हुई तो पूरा का पूरा कैशबैक रद्द! कार्ड एक्टिव रखना, बिल टाइम पर भरना, थोड़ी सी चूक भी हुई तो फायदा आपके हाथ से चला जाता है.

चीजें EMI पर कब लेनी चाहिए?

जानकारों की सलाह है क‍ि आपको नॉर्मल कंडीशन में चीजें EMI पर नहीं लेनी चाह‍िए. आपके ऊपर कोई बड़ा खर्च आ जाए तो ईएमआई पर चीजें ले लेनी चाह‍िए. इसके अलावा यद‍ि आपको सच में 0% ब्याज वाला ऑफर म‍िला रहा हो, हालांक‍ि यह बहुत मुश्‍क‍िल होता है. अगर ऐसा हो जाए तो आप हर महीने आसानी से EMI भर सकते हैं.

क्रेडिट स्कोर पड़ता है असर

EMI शुरू होते ही कार्ड की लिमिट ब्लॉक हो जाती है. क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो 70-80% हो जाता है, इससे आपका CIBIL स्कोर तुरंत नीचे चला जाता है. आपको आगे लोन चाहिए तो बैंक मना कर देंगे. 'नो-कॉस्ट EMI' सिर्फ मार्केटिंग का झुनझुना है. असल में हर EMI में छिपा हुआ खर्च जरूर होता है. अगली बार यद‍ि आपसे दुकानदार बोले की 'नो-कॉस्ट है सर' तो आपका एक बार पूछना तो बनता है 'कितना कॉस्ट छिपा रखी है भाई?'