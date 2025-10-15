Advertisement
trendingNow12962691
Hindi Newsबिजनेस

न तेल और न सोना,क्या है वो दुर्लभ चीज जिसके लिए भिड़ गए अमेरिका और चीन, ड्रैगन ने मरोड़े कान तो भारत के सामने गिड़गिड़ाने लगे डोनाल्ड ट्रंप !

What is Rare Earth:  कच्चा तेल या सोना अब जियोपॉलिटिक्स का सेंटर नहीं रह गए हैं. बीसवीं सदी तक तेल सत्ता के केंद्र में रहा करता था, लेकिन अब 21वीं सदी में इसने रूप बदल दिया है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Oct 15, 2025, 02:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

न तेल और न सोना,क्या है वो दुर्लभ चीज जिसके लिए भिड़ गए अमेरिका और चीन, ड्रैगन ने मरोड़े कान तो भारत के सामने गिड़गिड़ाने लगे डोनाल्ड ट्रंप !

China-US Rear Earth: कच्चा तेल या सोना अब जियोपॉलिटिक्स का सेंटर नहीं रह गए हैं. बीसवीं सदी तक तेल सत्ता के केंद्र में रहा करता था, लेकिन अब 21वीं सदी में इसने रूप बदल दिया है. अब तेल या सोने के बजाए वो दुर्लभ चीज विवाद की वजह बन गई है, जिसकी वजह से चीन और अमेरिका जैसी महाशक्ति एक दूसरे के आमने-सामने आ गई हैं. दोनों देशों के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है. यह इतना दुर्लभ मिनिरल्स है कि इसने अमेरिका और चीन तो भिड़ा दिया है. सिर्फ इतना ही नहीं जो ट्रंप भारत पर मनमाने तरीके से टैरिफ बम फोड़ रहे थे, अब वो भारत से मदद मांग रहे हैं. इस बात ये इस मिनिरल्स के ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं.  

चीन-अमेरिका में भिड़ंत  

चीन के पास दुनिया के सबसे बड़े रेयर अर्थ भंडार हैं, जिसकी धौंस दिखाने का वो कोई मौका नहीं छोड़ता है. अमेरिका और चीन के बीच ताजा विवाद की वजह भी यही रेअर अर्थ है.चीन ने 9 अक्टूबर को रेअर अर्थ पर सख्ती बढ़ा दी. नए नियम के तहत रेअर अर्थ के एक्सपोर्ट  सरकार की रजामंदी की जरूरी कर दी गई. बिना सरकार की इजाजत के निर्यात पर रोक लगा दिया गया. चीन की पाबंदियों से रेअर अर्थ की ग्लोबल सप्लाई चेन ठप हो गई. चीन ने रेअर अर्थ की सप्लाई रोकी तो अमेरिका ने 130 फीसदी का टैरिफ ठोक दिया. चीन और अमेरिका के बीच का ट्रेड वॉर दुनियाभर के लिए चिंता का विषय पबना है, क्योंकि दो महाशक्तियों की लड़ाई का असर दुनियाभर के देशो पर होगा. अब समझते हैं कि आखिर ये रेअर अर्थ है क्या ?  

Add Zee News as a Preferred Source

अमेरिका को भारत से उम्मीद 

अमेरिका को चीन ने रेअर अर्थ पर झटका क्या दिया, डोनाल्ड ट्रंप के रुख ही बदल गए. ट्रंप ने पहले चीन पर नरमी दिखाई तो उनके मंत्री ने भारत के सामने हाथ फैला दिए. अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने चीन के फैसले पर भारत, यूरोप और एशिया के लोकतांत्रिक देशों से समर्थन की उम्मीद जताई. बता दें कि भारत के पास रेअर अर्थ का भंडार है. रेअर अर्थ के भंडार में वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, हालांकि वो अभी पूरी तरह से उपयोग में नहीं लाए गए हैं. सही तकनीक और निवेश की मदद से भारत रेअर अर्थ का बड़ा खिलाड़ी बन सकता है. यानी भारत अमेरिका के लिए चीन का बेहतरीन विकल्प बन सकता है. अमेरिका को भरोसा है कि भारत इस मौके पर साथ देगा.

रेअर अर्थ क्यों है इतना खास  

स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियां , फाइटर जेट से लेकर सैटेलाइट्स, क्लीन एनर्जी हो या डिफेंस टेक्नोलॉजी..रेअर अर्थ के बिना ये सब ठप है.  इस रेअर अर्थ के बिना ऑटोमोबाइल से लेकर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स सब ठप पड़ सकता है. यूं कहे कि ये मिनिरल्स किसी देश की इकोनॉमी को हिलाने की ताकत रखता है तो गलत नहीं होगा. कई सेक्टर्स ठप पड़ जाते हैं, लाखों लोगों की नौकरियां संकट में आ जाती है.  

क्या है रेअर अर्थ  मिनिरल्स   

रेयर अर्थ एलिमेंट्स  यानी REE 17 केमिकल मिनरल्स का संगम है,जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक मोटर्स,गाड़ियों के इंजन,बैटरियों और डिफेंस सिस्टम में होता है. मोबाइल फोन, कंप्यूटर और इलेक्ट्रिक व्हीकल का ये दिल है.दुनिया के कई देशों में इसके भंडार है, लेकिन इसकी माइनिंग और रिफाइनिंग काफी जटिल है. रेयर अर्थ मेटल की माइनिंग करना सिर्फ महंगा ही नहीं बल्कि खतरनाक भी है. इस खजिन में हाई रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स जैसे यूरेनियम और थोरियम मिक्स रहते हैं, जिससे इसे अलग करना होता है.  

क्यों जरूरी है रेयर अर्थ मेटल 
 
इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बैटरी, सोलर पैनल , पवन टर्बाइन, मोबाइल फोन, लैपटॉप, एयरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर रेअर अर्थ पर निर्भर है. चीन इसका सबसे बड़ा सप्लायर है. दुनिया के लगभग 90% से दुर्लभ अर्थ मेटल्स चीन ही सप्लाई करता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है कि चीन के पास उसकी रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग को का पूरा सिस्टम तैयार है.चीन ने रेयर अर्थ मेटेल्स की माइनिंग से लेकर रिफाइनिंग तक के लिए  स्ट्रैटिजिकल इंडस्ट्री स्थापित कर रखी है. जिसकी वजह से वो रेयर अर्थ मैग्नेट का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है.

भारत के पास कितना रेअर अर्थ  

दुनिया में सबसे ज्यादा रेयर अर्थ मेटल चीन के पास है.आंकड़ों के मुताबिक चीन के पास करीब 44 मिलियन मीट्रिक टन रेयर अर्थ मिनिरल्स का भंडार है.इसके अलावा ब्राजील है, जिसके पास 21 मिलियन मीट्रिक टन रेयर अर्थ है,तीसरे नंबर पर अपना देश भारत है, जिसके पास 6.9 बिलियन मीट्रिक टन दुर्लभ खनिज है. इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया समेत कई और देशों में ये खनिज मिलता है, लेकिन इस मिनिरल्स को उनके अयस्कों से अलग करना और रिफाइन करना बहुत कठिन है. इसे धरती से भीतर से निकालने के लिए प्रचूर मात्रा में एनर्जी लगती है, इसकी रिफाइनिंग भी कठिन है. चीन से सालों पहले इसकी माइनिंग और रिफाइनिंग का सिस्टम तैयार कर लिया था, इसलिए  वो इसका बादशाह है.  कहां जाकर रुकेगा सोना, चांदी ने तोड़ दिए अब तक के सारे रिकॉर्ड....अमेरिका-चीन के झंझट में गोल्ड के बिगड़े तेवर

 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

Rare earth

Trending news

ना हाय-हाय करनी है, ना... नेहरू का हिंदी में एक भाषण कांग्रेस अब क्यों शेयर कर रही?
Congress News
ना हाय-हाय करनी है, ना... नेहरू का हिंदी में एक भाषण कांग्रेस अब क्यों शेयर कर रही?
श्रीनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आतंकवादी सहयोगियों के ठिकानों पर मारे छापे
Jammu-Kashmir News
श्रीनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आतंकवादी सहयोगियों के ठिकानों पर मारे छापे
गैस चैंबर बन रहे हैं दिल्ली-मुंबई, सिर पर बना प्रदूषण का छाता, स्टडी में खुलासा
Pollution
गैस चैंबर बन रहे हैं दिल्ली-मुंबई, सिर पर बना प्रदूषण का छाता, स्टडी में खुलासा
पूर्व सैनिकों और परिवार वालों के लिए सरकार ने खोला खजाना, अब डबल मिलेंगे पैसे
rajnath singh
पूर्व सैनिकों और परिवार वालों के लिए सरकार ने खोला खजाना, अब डबल मिलेंगे पैसे
जम्मू-कश्मीर में 3 कफ सिरप ब्रांड्स पर बैन, जहरीले केमिकल ने बढ़ाई बच्चों की चिंता
Cough Syrup
जम्मू-कश्मीर में 3 कफ सिरप ब्रांड्स पर बैन, जहरीले केमिकल ने बढ़ाई बच्चों की चिंता
'डिफेंडर में घूमने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा; हिंदुत्व किसी पार्टी की जागीर नहीं'
dhirendra shastri
'डिफेंडर में घूमने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा; हिंदुत्व किसी पार्टी की जागीर नहीं'
उपचुनाव के लिए भाजपा ने जारी की 5 उम्मीदवारों की लिस्ट, किन नेताओं को मिला टिकट?
Bye Elections 2025
उपचुनाव के लिए भाजपा ने जारी की 5 उम्मीदवारों की लिस्ट, किन नेताओं को मिला टिकट?
RSS पर बैन लगाने की मांग पर प्रियांक खरगे को मां-बहन की मिल रही गालियां,देखें Video
Priyank Kharge
RSS पर बैन लगाने की मांग पर प्रियांक खरगे को मां-बहन की मिल रही गालियां,देखें Video
भारत में इस जगह मिला 222000000 टन सोने का भंडार, हर भारतीय एक दिन में हो जाएगा अमीर!
Bihar gold discovery
भारत में इस जगह मिला 222000000 टन सोने का भंडार, हर भारतीय एक दिन में हो जाएगा अमीर!
जुब्बा पहने इस लड़के ने घूम-घूमकर जूस पिलाया, पीते ही बेहोश होने लगे लोग...
Hyderabad News
जुब्बा पहने इस लड़के ने घूम-घूमकर जूस पिलाया, पीते ही बेहोश होने लगे लोग...