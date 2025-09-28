8th Pay Commission: संसद में कई बार बताया गया कि डीए / डीआर का बकाया नहीं दिया जा सकता. वित्त मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि महामारी का असर 2020-21 से आगे भी रहा. डीए / डीआर से हुई सेविंग के अलावा 34,402 करोड़ रुपये कल्याण योजनाओं में खर्च किया गया.
DA / DR Update: केंद्र सरकार के एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारी और पेंशनर्स को पिछले करीब पांच साल से कोविड महामारी के दौरान रोके गए डीए और डीआर का इंतजार है. कर्मचारी अक्सर इसको रिलीज करने की मांग करते हैं. लेकिन अब लगता है कि उनका यह सपना अधूरा रह जाएगा. कर्मचारी संगठन भी हार मान चुके हैं. मार्च 2020 में कोविड महामारी के दौरान देश की इकोनॉमी में गिरावट और कोविड के खर्च के बीच सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए / डीआर 18 महीने के लिए फ्रीज कर दिया था.
कोविड के दौरान इकोनॉमी काफी दबाव में रही
सरकार की तरफ से तीन किस्तें (जनवरी 2020 से जून 2021 तक) रोकी गईं थीं. सरकार ने तरफ से कहा गया कि कोविड के दौरान इकोनॉमी पर काफी दबाव था. कोविड से लड़ने, हेल्थ सर्विस और दूसरी जरूरी खर्चों के लिए पैसे की जरूरत थी. संसद में कई बार सफाई दी गई कि बकाया नहीं दिया जा सकता. वित्त मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि महामारी का असर 2020-21 से आगे भी रहा. डीए डीआर से हुई बचत के अलावा करीब 34,402 करोड़ रुपये कल्याण योजनाओं में खर्च किया गया.
यूनियनों की तरफ से हार नहीं मानी गई
इसके बावजूद भी कर्मचारी और यूनियनों की तरफ से हार नहीं मानी गई. उन्होंने वित्त मंत्रालय को कई पत्र लिखे. यूनियनों की तरफ से कहा गया कि यह उनका हक है. हालात सामान्य होने पर बैरेज देना चाहिए. संसद में भी मुद्दा उठाया गया. लेकिन सरकार ने हर बार इस पर मना किया. कर्मचारियों का तर्क था कि डीए महंगाई से बचाव के लिए है और इसे रोका नहीं जाना चाहिए.
हालिया बैठक ने साफ कर दी तस्वीर
हाल ही में गवर्नमेंट एम्प्लॉयी नेशनल कन्फेडरेशन का प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से मिला. यह भारतीय मजदूर संघ (BMS) से जुड़ी संगठनों का शीर्ष निकाय है. मीटिंग में कर्मचारियों की तरफ से कई पुरानी मांगें उठाई गईं. इसमें बकाया डीए का मामला भी लाया गया. लेकिन आर्श्चज तब हुआ जब इसे मीटिंग से पहले ही लिस्ट से हटा लिया गया. यानी कर्मचारी संगठनों ने खुद इस मांग को छोड़ दिया. मीटिंग में इसके अलावा 12 साल बाद कम्यूटेड पेंशन बहाल करना (15 साल के बजाय), संवेदनशील नियुक्तियों की कोटा 5% बढ़ाना, एनपीएस खत्म कर ओपीएस को लागू करना, 8वें वेतन आयोग का गठन और प्रमोशन के लिए निवास अवधि कम करना आदि के मुद्दे छाए रहे.
डीए का मुद्दा हटाने का मतलब
इस घटना से साफ है कि जनवरी 2020 से जून 2021 तक रोके गए डीए / डीआर का बकाया नहीं मिलेगा. कर्मचारियों के लिए यह निराशाजनक है. अब इसकी आगे उम्मीद नहीं की जा सकती. संसद में अगस्त 2025 में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि महामारी का वित्तीय असर लंबा रहा, इसलिए बकाया संभव नहीं है. वित्तीय घाटा 9.2% से घटकर 4.4% हो गया. कर्मचारी खुद दूसरे मुद्दों पर फोकस कर रहे हैं. खासकर कर्मचारी ओपीएस बहाली, 8वें वेतन आयोग के गठन और प्रमोशन संबंधी बात कर रहे हैं.