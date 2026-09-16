Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बिजनेस
  • /UPI चार्ज पर विपक्ष के आरोपों को सरकार ने किया खारिज, कहा- हमारे फैसलों में कोई विदेशी दखल नहीं

UPI चार्ज पर विपक्ष के आरोपों को सरकार ने किया खारिज, कहा- हमारे फैसलों में कोई विदेशी दखल नहीं

वित्त मंत्रालय ने बैंकों को ये सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी MDR की लागत ग्राहकों पर न डालें. मंत्रालय के अनुसार, दोस्तों को पैसे भेजना, दुकानों पर भुगतान करना या QR कोड स्कैन कर भुगतान करना उपभोक्ताओं के लिए शुल्क-मुक्त रहेगा.

Written ByGaurav Singh
Published: Sep 16, 2026, 04:20 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 04:20 PM IST
UPI चार्ज पर विपक्ष के आरोपों को सरकार ने किया खारिज, कहा- हमारे फैसलों में कोई विदेशी दखल नहीं
Image Credit: Social media/X

About the Author

Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
UPI MDR के ऐलान के बाद Paytm के शेयर में 7% उछाल, 52 हफ्ते के हाई पर पहुंचा भाव
2
3
4
5