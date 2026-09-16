/UPI चार्ज पर विपक्ष के आरोपों को सरकार ने किया खारिज, कहा- हमारे फैसलों में कोई विदेशी दखल नहीं

कांग्रेस ने अपने आरोपों के समर्थन में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) की इस साल की रिपोर्ट का हवाला दिया है. रिपोर्ट में अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सेवा प्रदाताओं की भारत के UPI इकोसिस्टम में भागीदारी से जुड़ी सीमाओं को व्यापारिक बाधाओं में शामिल किया गया था. हालांकि, केंद्र सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए दोहराया कि UPI से जुड़े फैसले विदेशी दबाव में नहीं, बल्कि भारत की डिजिटल भुगतान व्यवस्था को टिकाऊ बनाने के उद्देश्य से लिए गए हैं. सरकार ने यह भी बताया कि UPI के 95 प्रतिशत से अधिक व्यापारी भुगतान 2,000 रुपये से कम के हैं. इसलिए नए MDR का असर अधिकांश छोटे खुदरा लेनदेन पर नहीं पड़ेगा.