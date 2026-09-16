/UPI चार्ज पर विपक्ष के आरोपों को सरकार ने किया खारिज, कहा- हमारे फैसलों में कोई विदेशी दखल नहीं

UPI पेमेंट पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू किए जाने को लेकर विपक्ष के 'विदेशी दबाव' के आरोपों पर केंद्र सरकार ने सफाई दी है. वित्त मंत्रालय ने कहा कि UPI से जुड़े नीतिगत फैसले भारत अपने हितों को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र रूप से लेता है. सरकार ने ये भी स्पष्ट किया कि आम उपभोक्ताओं के लिए UPI पेमेंट पहले की तरह मुफ्त रहेगा. वित्त मंत्रालय ने कहा, 'UPI नीति में बदलाव विदेशी प्रभाव के कारण किए जाने का दावा गलत है. भारत के फैसले एक आत्मनिर्भर, समावेशी और किफायती डिजिटल भुगतान व्यवस्था विकसित करने के उद्देश्य से लिए जाते हैं.'
सरकार के मुताबिक, 15 अक्टूबर से 2,000 रुपये से अधिक के UPI लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत MDR लागू होगा. ये शुल्क ग्राहकों से नहीं, बल्कि भुगतान प्राप्त करने वाले व्यापारियों से लिया जाएगा. हालांकि, प्रति लेनदेन MDR की अधिकतम सीमा 300 रुपये तय की गई है. उदाहरण के तौर पर अगर किसी व्यापारी को UPI के जरिए 10,000 रुपये का भुगतान मिलता है, तो उसे 40 रुपये MDR के रूप में देने होंगे. वहीं, व्यक्ति से व्यक्ति (P2P) होने वाले UPI ट्रांसफर पर कोई शुल्क नहीं लगेगा.
केंद्र ने यह भी स्पष्ट किया कि UPI पर लगाया जाने वाला MDR न तो टैक्स है और न ही सरकार द्वारा वसूला जाने वाला शुल्क. यह राशि बैंक और पेमेंट ऐप समेत भुगतान प्रणाली से जुड़े विभिन्न पक्षों के बीच डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, ताकि UPI इकोसिस्टम के संचालन और विस्तार को समर्थन मिल सके.
UPI Remains Free for Consumers
UPI continues to be free for customers. Sending money to friends, paying at shops, or scanning a QR code — all remain without charges.
Key Facts:
No charges on P2P: Person-to-Person transfers are always free, regardless of amount.
Small… pic.twitter.com/PyQ7hotNMN
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) September 16, 2026
कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले की आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि UPI पर शून्य MDR खत्म करने का कदम अमेरिकी कार्ड कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए उठाया गया है. कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने सवाल उठाया कि 0.4 प्रतिशत MDR तय करने के पीछे क्या वजह है और क्या इसका उद्देश्य वीजा और मास्टरकार्ड जैसी अमेरिकी कंपनियों को UPI के साथ प्रतिस्पर्धा का अवसर देना है. कांग्रेस ने ये भी दावा किया कि व्यापारी यदि MDR का बोझ ग्राहकों पर डालते हैं तो इससे वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ सकती हैं.
कांग्रेस ने अपने आरोपों के समर्थन में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) की इस साल की रिपोर्ट का हवाला दिया है. रिपोर्ट में अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सेवा प्रदाताओं की भारत के UPI इकोसिस्टम में भागीदारी से जुड़ी सीमाओं को व्यापारिक बाधाओं में शामिल किया गया था. हालांकि, केंद्र सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए दोहराया कि UPI से जुड़े फैसले विदेशी दबाव में नहीं, बल्कि भारत की डिजिटल भुगतान व्यवस्था को टिकाऊ बनाने के उद्देश्य से लिए गए हैं. सरकार ने यह भी बताया कि UPI के 95 प्रतिशत से अधिक व्यापारी भुगतान 2,000 रुपये से कम के हैं. इसलिए नए MDR का असर अधिकांश छोटे खुदरा लेनदेन पर नहीं पड़ेगा.