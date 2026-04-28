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Hindi Newsबिजनेसपेट्रोल-डीजल गाड़ियों का नहीं बचा भविष्य! जानिए नितिन गडकरी ने क्यों कही ये बात?

पेट्रोल-डीजल गाड़ियों का नहीं बचा भविष्य! जानिए नितिन गडकरी ने क्यों कही ये बात?

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऑटोमोबाइल सेक्टर को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा है कि पेट्रोल और डीजल इंजन का भविष्य अब सीमित है. उन्होंने वाहन निर्माताओं से आग्रह किया कि वे केवल कम कीमत पर ध्यान देने के बजाय बेहतर गुणवत्ता को प्राथमिकता दें.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Apr 28, 2026, 08:22 PM IST
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source: X/@nitin_gadkari
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केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि पेट्रोल और डीजल पर चलने वाले वाहनों का लंबे समय तक कोई भविष्य नहीं है. मंत्री का ये बयान वैकल्पिक ईंधन विकल्पों के समर्थन में आया है. उन्होंने ऑटोमोबाइल उद्योग से स्वच्छ ईंधनों की ओर बदलाव पर काम करने को कहा. उन्होंने ये भी कहा कि ये बदलाव सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद करेगा.

स्वच्छ ईंधन विकल्पों की ओर बदलाव

बसवर्ल्ड इंडिया कॉन्क्लेव में भाषण के दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि डीजल और पेट्रोल वाहनों का कोई भविष्य नहीं है. उन्होंने निर्माताओं से बायोफ्यूल, CNG, LNG और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन जैसे स्वच्छ ईंधन विकल्पों की ओर बढ़ने पर जोर दिया. गडकरी ने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर्यावरण प्रभाव के लिहाज से 'गंभीर समस्याएं' पैदा करते हैं.

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केंद्रीय मंत्री ने ये भी बताया कि सरकार ने हाइड्रोजन मोबिलिटी और कंपनियों के साथ पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं. टाटा मोटर्स, वोल्वो, अशोक लेलैंड और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी बड़ी भारतीय कंपनियां पहले से ही हाइड्रोजन ईंधन ट्रायल में शामिल हैं. उन्होंने कहा, 'हम अब 10 रूट्स पर हाइड्रोजन ट्रक और बसें चला रहे हैं. हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन है.

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 इथेनॉल के महत्व पर जोर 

फ्लेक्स-फ्यूल पर चर्चा करते हुए मंत्री ने इथेनॉल के महत्व पर भी जोर दिया और कहा कि भारत विभिन्न फीडस्टॉक्स से इथेनॉल उत्पादन करने में सक्षम है. उन्होंने बताया कि उद्योग पहले से ही फ्लेक्स-फ्यूल इंजन के विकास पर काम कर रहा है, जबकि वाहन E20 ईंधन पर चलते रहेंगे.

सुरक्षा पर फोकस

उन्होंने बताया कि अब बस रजिस्ट्रेशन को वाहन पोर्टल पर फिजिकल और वीडियो अप्रूवल के साथ अपलोड करना होगा. इससे बस निर्माताओं के लिए सेल्फ-सर्टिफिकेशन व्यवस्था समाप्त हो जाएगी. उन्होंने सभी बस निर्माताओं और ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स (OEMs) से लागत कम करने के बजाय गुणवत्ता, सुरक्षा और आराम को प्राथमिकता देने का आग्रह किया. उन्होंने बताया कि अगले तीन वर्षों में सिर्फ इलेक्ट्रिक बसों की मांग 1,50,000 यूनिट तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि वर्तमान निर्माण क्षमता लगभग 70,000 बस प्रति वर्ष है.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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