No GST on Insurance: कोव‍िड-19 महामारी के बाद से इंश्‍योरेंस पॉल‍िसी लेने का चलन तेजी से बढ़ा है. इंश्‍योरेंस पॉल‍िसी के प्रीम‍ियम में एक बड़ा ह‍िस्‍सा इस पर लगने वाले जीएसटी का होता है. लेक‍िन अब देश के करोड़ों लोगों को सरकार की तरफ से लाइफ और हेल्‍थ इंश्‍योरेंस पर जल्‍द राहत म‍िल सकती है. मीड‍िया र‍िपोर्ट के अनुसार सरकार लाइफ और हेल्‍थ इंश्‍योरेंस प्रीमियम पर लगने वाले जीएसटी (GST) को हटाने का प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है. इससे इंश्‍योरेंस कॉस्‍ट कम हो जाएगी और ज्‍यादा से ज्‍यादा लोग इंश्‍योरेंस ले सकेंगे.

यहां समझ‍िए जीएसटी की कैलकुलेशन

अभी जब आप लाइफ या हेल्‍थ इंश्‍योरेंस पॉल‍िसी खरीदते हैं या पुरानी पॉल‍िसी को र‍िन्‍यू कराते हैं तो प्रीमियम पर 18% जीएसटी देना होता है. उदाहरण के तौर पर बात करें यद‍ि आपका एनुअल प्रीमियम 20,000 रुपये है तो उस पर 3,600 रुपये का टैक्स लगता है. इस तरह आपको इसके लि‍ए कुल भुगतान 23,600 रुपये का करना होता है. 18 प्रत‍िशत जीएसटी का न‍ियम पर्सनल और फैमिली फ्लोटर पॉलिसी दोनों पर लागू होता है. कुछ एकमुश्त प्रीमियम वाली लाइफ इंश्‍योरेंस पॉल‍िसी पर पहले साल 4.5% टैक्स लगता है. लेकिन ज्यादातर जीएसटी के 18% स्‍लैब के दायरे में ही आती हैं.

क्‍या है नया प्रस्‍ताव?

नए प्रस्ताव के तहत इंश्‍योरेंस प्रीम‍ियम पर लगने वाला पूरा जीएसटी हटाया जा सकता है. अगर जीएसटी काउंस‍िल इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है तो आपको केवल इंश्‍योरेंस कंपनी की तरफ से तय बेस प्रीमियम देना होगा वो भी बिना किसी एक्‍सट्रा टैक्स के. जानकारों का कहना है कि इससे इंश्‍योरेंस की लागत में करीब 15% तक की कमी आ सकती है. यह प्रस्ताव ग्रुप ऑफ म‍िन‍िस्‍टर (GoM) की तरफ से द‍िया गया है, जिसे टैक्स दरों को आसान बनाने और देश में इंश्‍योरेंस की पहुंच बढ़ाने का काम सौंपा गया है. केंद्र सरकार की तरफ से इसे सपोर्ट क‍िया जा रहा है.

कुछ राज्‍यों को सता रहा यह डर

तेलंगाना जैसे राज्‍य इस प्रस्‍ताव को सपोर्ट कर रहे हैं लेक‍िन उन्हें रेवेन्‍यू में कमी आने का डर है. फाइनेंश‍ियल ईयर 2024 में जीएसटी से सरकार को लाइफ और हेल्‍थ इंश्‍योरेंस से 8,262 करोड़ रुपये और हेल्‍थ रीइंश्‍योरेंस से 1,500 करोड़ रुपये की आमदनी हुई थी. जीएसटी हटाने से राज्यों को कुल मिलाकर करीब 10,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है. कुछ राज्यों का यह भी मानना है कि ग्राहकों को होने वाला फायदा इस नुकसान से ज्यादा महत्‍वपूर्ण है. लेकिन कुछ राज्‍यों का यह भी कहना है क‍ि इंश्‍योरेंस कंपनियों की तरफ से इस छूट का पूरा फायदा ग्राहकों को द‍िया जाना चाह‍िए.

क्या प्रीमियम में कमी आएगी?

जीएसटी जीरो कर द‍िया जाएगा तो प्रीम‍ियम में कमी तो आनी चाह‍िए. लेक‍िन इसमें एक पेच है. अभी इंश्‍योरेंस कंपनियां टेक्‍नोलॉजी, कस्‍टमर सर्व‍िस और ड‍िस्‍ट्रीब्‍यूशन जैसे खर्च पर लगने वाले जीएसटी के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का फायदा उठाती हैं. अगर प्रीमियम के ऊपर से जीएसटी हटाया जाता है तो यह क्रेडिट खत्म हो जाएगा. इससे कंपनियों का खर्च बढ़ सकता है. जानकारों के अनुसार इस नुकसान की भरपाई के लिए इंश्‍योरेंस कंपनियां बेस प्रीमियम बढ़ा सकती हैं. कुछ जानकारों का यह भी कहना है क‍ि इंश्‍योरेंस को 'जीरो-रेटेड' करना बेहतर होता है. इसमें ग्राहकों से जीएसटी नहीं लिया जाता, लेकिन कंपनियां ITC का बेन‍िफ‍िट ले सकती हैं.

कब होगा फैसला?

इस प्रस्‍ताव पर सितंबर 2025 के म‍िड में होने वाली जीएसटी काउंस‍िल की अगली मीट‍िंग में चर्चा होगी. काउंस‍िल GoM की रिपोर्ट, राज्यों के विचार और इंडस्‍ट्री की राय को देखेगी. अगर इसे मंजूरी मिलती है तो नए नियम को दिवाली के आसपास लागू क‍िया जा सकता है.

पॉलिसीहोल्‍डर को क्या करना चाहिए?

अगर आप नई इंश्‍योरेंस पॉलिसी खरीदने या र‍िन्‍यूअल कराने का प्‍लान कर रहे हैं तो अभी थोड़ा इंतजार कि‍या जा सकता है. जीएसटी हटने से आपका खर्च काफी कम हो सकता है, बशर्ते इंश्‍योरेंस कंपनियों की तरफ से इस छूट का पूरा फायदा ग्राहकों को द‍िया जाए. इसके ल‍िए आपको क‍िसी भी ऑफ‍िश‍ियल घोषणा पर नजर रखनी होगी. बाद में जांच करें क‍ि क्या बीमा कंपनियां अपने प्रीमियम की दरों को ट्रांसपेरेंसी से बदल रही हैं.

FAQ

सवाल: अभी हेल्‍थ और लाइफ इंश्‍योरेंस पर क‍ितना जीएसटी लगता है?

जवाब: हेल्‍थ और लाइफ इंश्‍योरेंस प्रीम‍ियम पर अभी सरकार की तरफ से 18 प्रत‍िशत जीएसटी लगाए जाने का प्रावधान है. यद‍ि 18 प्रत‍िशत जीएसटी हटाया जाता है तो ग्राहकों को कम प्रीम‍ियम देना होगा.