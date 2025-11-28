US Tariff: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सैन‍िकों से वीडियो कॉल पर एक धमाकेदार प्‍लान बनाने की बात कही. ट्रंप ने कहा क‍ि आने वाले दो से तीन साल में इनकम टैक्स में कटौती की जाएगी. शायद इसे पूरी तरह खत्म कर द‍िया जाए. इसका कारण टैरिफ से होने वाली भारी भरकम कमाई है. रॉयटर्स के अनुसार ट्रंप ने कहा, 'इम्‍पोर्ट पर टैरिफ लगाने से इतना पैसा आएगा क‍ि इनकम टैक्स भी करीब-करीब जीरो हो सकता है.' यह पहली बार नहीं है, जब ट्रंप ने इस तरह का दावा किया है.

अध‍िकतर अमेर‍िकी आयात पर 10% से 50% तक का टैक्स

अप्रैल में सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म ट्रूथ पर उन्होंने लिखा कि टैरिफ लगने से कम आमदनी वालों (200,000 डॉलर सालाना से कम) का टैक्स बहुत कम या फ‍िर खत्म हो जाएगा. ट्रंप ने अमेर‍िकी राष्‍ट्रपत‍ि पद का चुनाव जीतने के बाद व्हाइट हाउस में एंट्री करने के बाद ट्रेडिंग पार्टनर्स पर टैरिफ ठोक द‍िये. ज्यादातर अमेर‍िकी आयात पर 10% से 50% तक टैक्स लगाया गया, यह देश के हिसाब से अलग-अलग है. उनका क्‍लेम है क‍ि इससे सरकारी खजाना भरेगा और लोग अमेरिकी माल ज्यादा खरीदेंगे.

चीन पर 60-100% तक का टैरिफ लगाया गया

चीन पर अमेर‍िका ने 60-100% तक का टैरिफ लगाया है. लेकिन एक्‍सपर्ट की तरफ से चेताया गया क‍ि ये टैरिफ GDP को 0.4% गिरा सकते हैं और महंगाई बढ़ा सकते हैं. टैक्स फाउंडेशन के अनुसार टैरिफ से अमेर‍िका 2025 में महज 167-170 बिलियन डॉलर कमाएंगे. जो क‍ि इनकम टैक्स के आंकड़े 1.14 ट्रिलियन डॉलर के मुकाबले काफी कम है. ट्रंप ने इसी महीने टैरिफ का बचाव करते हुए हाई इनकम वाले अमेरिकी को छोड़कर बाक‍ियों को कम से कम 2000 डॉलर का डिविडेंड देने का वादा किया है.

टैर‍िफ‍ि से बहुत कम पैसा म‍िलेगा

ट्रूथ सोशल पर उन्‍होंने लिखा, 'टैरिफ के खिलाफ बोलने वाले बेवकूफ हैं! हम दुनिया की सबसे अमीर और सम्मानित देश हैं, महंगाई नहीं के बराबर है, स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड हाई पर.' ये पैसे ट्रैरिफ से आएंगे, जो लोन (37 ट्रिलियन डॉलर) चुकाने और फैक्ट्रियां लगाने में लगेंगे. ट्रंप का आइडिया सुनने में अच्‍छा लग सकता है लेक‍िन टैरिफ से इनकम टैक्स को र‍िप्‍लेस करना नामुमकिन लगता है. टैक्स फाउंडेशन के अनुसार 10% यूनिवर्सल टैरिफ से 2034 तक महज 2.2 ट्रिलियन डॉलर आएंगे.

कांग्रेस की मंजूरी म‍िलना आसान नहीं

IMF की तरफ से अनुमान जताया गया क‍ि 20% टैरिफ से भी यूएस GDP 1% से ज्यादा सिकुड़ सकती है. कमर्शियल सेक्रेटरी हावर्ड लुटनिक ने कहा कि 'एक्सटर्नल रेवेन्यू सर्विस' बनाकर आईआरएस (IRS ) को खत्म करने का टारगेट है. लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है क‍ि यह रिसेशन की तरफ धकेलेगा. ट्रंप को इसके ल‍िए कांग्रेस की मंजूरी चाहिए लेक‍िन यह म‍िलना आसान नहीं है.

अमेरिकी इकोनॉमी पर क्‍या असर होगा?

ट्रंप का ये 'ऑल टैरिफ पॉलिसी' अमेरिका को 'मैन्युफैक्चरिंग हब' बनाने का सपना है, लेकिन इससे नुकसान ज्यादा लग रहा है. पिछले 70 साल में टैरिफ ने कभी 2% से ज्यादा रेवेन्यू नहीं दिया. 2024 में 77 बिलियन डॉलर ही आए. अगर लागू हुआ तो आयात महंगा होगा और कस्‍टमर पर असर पड़ेगा. इससे ट्रेड वॉर भी भड़क सकता है.