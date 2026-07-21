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इंटरनेट के ब‍िना फटाफट होगा UPI पेमेंट! NPCI ने ₹2000 तक के 'टैप-टू-पे' फीचर पर शुरू क‍िया काम

NPCI: नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से ऐसे फीचर पर काम क‍िया जरा है, ज‍िसके शुरू होने पर आप 2000 रुपये तक का पेमेंट ब‍िना इंटरनेट कनेक्‍शन के कर सकेंगे. इसे 'UPI Lite X' सर्व‍िस का एक्‍सटेंशन बताया जा रहा है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 21, 2026, 01:15 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 01:15 PM IST
इंटरनेट के ब‍िना फटाफट होगा UPI पेमेंट! NPCI ने ₹2000 तक के 'टैप-टू-पे' फीचर पर शुरू क‍िया काम
Image Credit: file picSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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