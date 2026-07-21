UPI Without Internet: देश के अंदर पिछले आठ से 10 साल में डिजिटल ट्रांजेक्शन करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है. लेकिन अब भारत में डिजिटल पेमेंट क्रांति को नया आयाम देने की तैयारी की जा रही है. जी हां, अब कस्टमर और दुकानदारों दोनों के फोन या मशीन में इंटरनेट कनेक्शन नहीं होने पर भी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) से ट्रांजेक्शन किया जा सकेगा. नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की तरफ से नई ऑफलाइन पेमेंट तकनीक विकसित की जा रही है, जो इंटरनेट के बिना काम करती है.
ऑफलाइन पेमेंट टेक्निक के जरिये कंज्यूमर्स 2,000 रुपये तक का पेमेंट महज 'टैप' करके कर सकेंगे, जो पूरी तरह से मौजूदा डेबिट और क्रेडिट कार्ड के टैप-टू-पे (Tap-To-Pay) एक्सपीरियंस पर बेस्ड होगी. योजना के तहत एनपीसीआई (NPCI) इस साल देश के प्रमुख प्वाइंट-ऑफ-सेल (PoS) टर्मिनल निर्माताओं की मशीन को सर्टिफाई करने जा रहा है. यह टेक्निक नियर-फील्ड कम्यूनिकेशन (NFC) पर काम करेगी. यह एनपीसीआई (NPCI) की 2023 में पेश की गई 'UPI Lite X' सर्विस का ही एक्सटेंशन है, जिसमें दो स्मार्टफोन्स के बीच ऑफलाइन ट्रांसफर संभव होगा.
फीचर को सीधे पीओएस (PoS) मशीन से जोड़ने की तैयारी है, जिससे इंटरनेट के बिना भी मर्चेंट पेमेंट को स्वीकार किया जा सकेगा. नई ऑफलाइन सुविधा का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि नेटवर्क नहीं होने के हालात में भी लेनदेन किया जा सकेगा. कंज्यूमर्स फ्लाइट में सफर के दौरान या अंडरग्राउंड मेट्रो नेटवर्क जैसी जगह पर आसानी से खरीदारी की जा सकेगी. ऐप के जरिये टैप करते ही पेमेंट की जानकारी सिक्योर हो जाएगी और जैसे ही टर्मिनल को दोबारा नेटवर्क मिलेगा, ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिक वेरिफाई हो जाएगा.
नए सिस्टम में कस्टमर को बार-बार अपना यूपीआई पिन दर्ज करने की झंझट से भी छुटकारा मिल जाएगा. यूजर्स अपने ऑन-डिवाइस यूपीआई लाइट वॉलेट में पहले से पैसा लोड करके रख सकेंगे. यदि आप किसी ऐसा एरिया में हैं, जहां नेटवर्क कम है तो इन इलाकों में पेमेंट करना बेहद तेज और आसान हो जाएगा. यह कदम यूपीआई और ट्रेडिशनल कार्ड नेटवर्क के बीच के अंतर को भी खत्म कर देगा. इससे डिजिटल पेमेंट सिक्योर और फीचर्स के मामले में नए रिकॉर्ड पर पहुंचेगा.