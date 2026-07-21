UPI Without Internet: देश के अंदर प‍िछले आठ से 10 साल में ड‍िजि‍टल ट्रांजेक्‍शन करने वालों की संख्‍या तेजी से बढ़ी है. लेक‍िन अब भारत में डिजिटल पेमेंट क्रांति को नया आयाम देने की तैयारी की जा रही है. जी हां, अब कस्‍टमर और दुकानदारों दोनों के फोन या मशीन में इंटरनेट कनेक्‍शन नहीं होने पर भी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) से ट्रांजेक्शन क‍िया जा सकेगा. नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की तरफ से नई ऑफलाइन पेमेंट तकनीक व‍िकस‍ित की जा रही है, जो इंटरनेट के बिना काम करती है.