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Hindi Newsबिजनेसविदेश यात्रा पर टैक्स की खबर निकली गलत, PM मोदी ने कहा- ‘इसमें रत्तीभर भी सच्चाई नहीं’

विदेश यात्रा पर टैक्स की खबर निकली गलत, PM मोदी ने कहा- ‘इसमें रत्तीभर भी सच्चाई नहीं’

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस खबर में 'जरा भी सच्चाई नहीं' है और सरकार की ओर से विदेशी यात्रा पर किसी तरह की पाबंदी लगाने का कोई सवाल ही नहीं उठता.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: May 15, 2026, 11:49 PM IST
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Source : X/social media
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश यात्रा पर टैक्स/सेस लगाए जाने की खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया है. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस खबर में 'जरा भी सच्चाई नहीं' है और सरकार की ओर से विदेशी यात्रा पर किसी तरह की पाबंदी लगाने का कोई सवाल ही नहीं उठता.

दरअसल,  एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सरकार विदेश यात्रा पर टैक्स, सेस या सरचार्ज लगाने पर विचार कर रही है. रिपोर्ट में कहा गया था कि इस प्रस्ताव पर उच्च स्तर पर चर्चा चल रही है. हालांकि, कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है. इस पर पीएम मोदी ने सीधे प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार लोगों के लिए ‘Ease of Doing Business’ और ‘Ease of Living’ को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. उनके बयान के बाद विदेश यात्रा पर नए टैक्स की अटकलों पर फिलहाल विराम लग गया है.

पीएम मोदी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस रिपोर्ट को गलत बताते हुए लिखा, 'यह पूरी तरह गलत है. इसमें जरा भी सच्चाई नहीं है. विदेशी यात्रा पर इस तरह की पाबंदी लगाने का कोई सवाल ही नहीं है. हम लोगों के लिए Ease of Doing Business और Ease of Living बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.'

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मीडिया रिपोर्ट में क्या था?

रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया था कि ईरान-इजरायल युद्ध के कारण बढ़ते कच्चे तेल और आयात लागत के असर को कम करने के लिए इस तरह का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है. बताया गया था कि संभावित सेस सीधे केंद्र सरकार के पास जाएगा और इसे एक साल के लिए लागू किया जा सकता है. हालांकि, वित्त मंत्रालय की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई थी.

हाल ही में पीएम मोदी ने तेल बचत, सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल और गैर-जरूरी विदेशी यात्राओं से बचने की अपील की थी. उन्होंने कहा था कि देशहित में ईंधन और विदेशी मुद्रा भंडार की बचत जरूरी है. लेकिन, इसी बीच शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ₹3 प्रति लीटर की बढ़ोतरी भी की गई है.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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