ना MBA, ना इन्वेस्टर्स, ना विज्ञापन… सिर्फ एक स्मार्ट आइडिया से कॉलेज ड्रॉपआउट दो दोस्तों ने बना डाली 1500000000 की कंपनी!

सिर्फ एक स्मार्ट आइडिया और अटूट हिम्मत के बल पर इन युवाओं ने शुरुआत की, वो भी बिना किसी बिजनेस बैकग्राउंड या फंडिंग के. नतीजा यह हुआ कि आज उनकी कंपनी की वैल्यू 150 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. यह कहानी सिर्फ बिजनेस की नहीं है, बल्कि उस जुनून की मिसाल है, जो साबित करता है कि सपने पूरे करने के लिए डिग्री या करोड़ों का बजट नहीं, बल्कि विजन और मेहनत ही सबसे बड़ा पूंजी है.

हम बात कर रहे हैं दो पक्के दोस्तों अनुभव दुबे और आनंद नायक की, जिन्होंने कॉलेज ड्रॉपआउट्स किया, बल्कि आईआईटी, आईआईएम या यूपीएससी का सपना त्याग दिया, सिर्फ एक चाय की दुकान से 150 करोड़ रुपये का साम्राज्य खड़ा कर दिया. दोनों दोस्तों ने 2016 में 3 लाख रुपये की छोटी पूंजी से 'चाय सुट्टा बार' शुरू किया. आज यह ब्रांड 195+ शहरों में 400+ आउटलेट्स के साथ 150 करोड़ रुपये का टर्नओवर किया, वो भी बिना किसी बड़े निवेशक या विज्ञापन के. यह सिर्फ एक स्मार्ट आइडिया कुल्हड़ वाली चाय और युवाओं की पसंद की जीत है.

छोटी शुरुआत का जादू

अनुभव दुबे और आनंद नायक मिडिल क्लास फैमिली से थे और बचपन से ही दोस्त हैं. अनुभव के पिता बिजनेसमैन थे, लेकिन वे चाहते थे कि बेटा आईएएस बने. इसलिए, अनुभव को दिल्ली भेजा गया, जहां उन्होंने सीए की कोशिश की लेकिन असफल रहे. फिर यूपीएससी की तैयारी शुरू की, लेकिन अनुभव को लगा कि नौकरी उनके बस की नहीं. आनंद ने भी कॉमर्स ग्रेजुएशन के बाद गारमेंट फैक्ट्री में काम किया. 2016 में, आनंद ने अनुभव को फोन किया और इंदौर आकर चाय का बिजनेस शुरू करने की बात की. इसके बाद अनुभव ने बिना बताए दिल्ली छोड़ दिया.

3 लाख से शुरू किया बिजनेस

₹3 लाख इकट्ठा कर, उन्होंने इंदौर के एक गर्ल्स हॉस्टल के सामने पहला आउटलेट खोला. अनुभव ने इंटरव्यू में बताया कि हम जानते थे कि लड़कियां आने लगेंगीं, तो लड़के खुद-ब-खुद आ जाएंगे. कुल्हड़ में चाय परोसना, 20 फ्लेवर्स (चॉकलेट, रोज, पान वाली), और बार जैसा वातावरण बिना सिगरेट के, यह आइडिया युवाओं को भा गया. शुरुआत में दोस्तों से उधार के सामान और सेकंड-हैंड फर्नीचर से काम चला. मार्केटिंग? नाम ही काफी था-'चाय सुट्टा बार'!

तेजी से हुआ विस्तार

पहले आउटलेट ने तीन महीने में ही सफलता पाई. फिर फ्रैंचाइजी मॉडल अपनाया. आज, 200+ फ्रैंचाइजी और 5 कंपनी-ओन्ड आउटलेट्स हैं. ब्रांड 195+ शहरों (भारत में 400+ आउटलेट्स) और दुबई, यूके, कनाडा, ओमान में फैला है. सालाना टर्नओवर ₹150 करोड़ है और अनुभव की नेटवर्थ ₹10 करोड़ आंकी गई है. कुल्हड़ बनाने वाले 250 कुम्हार परिवारों को रोजगार मिला. डेली 4.5 लाख कुल्हड़ चाय बिकती है, जो पर्यावरण-अनुकूल है.