 पहले चीन को सिखाया था सबक, अब अमेरिका की बारी...140 करोड़ की आबादी वाला देश है ट्रंप साब, हल्के में मत लेना, दरक जाएगी इकोनॉमी
Advertisement
trendingNow12876370
Hindi Newsबिजनेस

पहले चीन को सिखाया था सबक, अब अमेरिका की बारी...140 करोड़ की आबादी वाला देश है ट्रंप साब, हल्के में मत लेना, दरक जाएगी इकोनॉमी

US Companies in India:  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप  टैरिफ के उस रथ पर सवार है, जिसका ब्रेक फेल हो चुका है. मिस्टर प्रेसिडेंट अमेरिका के प्रेसिडेंट से ज्यादा एक जिद्दी बिजनेसमैन की तरह सिर्फ अपने मुनाफे के लिए फैसले ले रहे हैं.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Aug 11, 2025, 07:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पहले चीन को सिखाया था सबक, अब अमेरिका की बारी...140 करोड़ की आबादी वाला देश है ट्रंप साब, हल्के में मत लेना, दरक जाएगी इकोनॉमी

Boycott America: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप  टैरिफ के उस रथ पर सवार है, जिसका ब्रेक फेल हो चुका है. मिस्टर प्रेसिडेंट अमेरिका के प्रेसिडेंट से ज्यादा एक जिद्दी बिजनेसमैन की तरह सिर्फ अपने मुनाफे के लिए फैसले ले रहे हैं. ट्रंप पहले मनमाने ढंग से टैरिफ थोपने का डर दिखाते हैं और फिर अपनी शर्तों पर उन देशों से ट्रेड डील करते हैं. भारत के साथ भी ट्रंप यही करना चाहते थे, लेकिन भारत पर 50 फीसदी टैरिफ ठोकने वाले ट्रंप ये भूल गए कि ये आज का मजबूत भारत है. विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था वाला देश, 140 करोड़ की आबादी वाला देश, एक ऐसा विशाल बाजार, जहां दुनियाभर के देश कारोबार करने के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं. उस देश को ट्रंप ने डेड इकोनॉमी कहकर ये साबित कर दिया कि उनके अर्थशास्त्र का ज्ञान अभी अल्प है.  

उठ रही अमेरिका बायकॉट की मांग  

भारतीय सामानों पर 50% टैक्स लगाने के अमेरिका के फैसले के बाद अब भारत में अमेरिकी ब्रांड्स का विरोध शुरू हो गया है. ट्रंप के फैसले से लोग नाराज है और अमेरिकी ब्रांड्स के खिलाफ गुस्सा और नाराज़गी दिख रहे हैं. व्यापारी से लेकर आम लोग तक अमेरिकी प्रोडक्ट्स के बहिष्कार की मांग कर रहे हैं. मैकडोनाल्ड से लेकर कोका कोला तक से लोग दूरी बनाने की अपील  कर रहे हैं.  अमेरिकी ब्रांड का बायकॉट कर मेड इन इंडिया को समर्थन देने की लहर तेज़ हो गई है. सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक अमेरिका बायकॉट की लहर दौड़ रही है.  जिसे ट्रंप बता रहे हैं Dead इकोनॉमी, उसकी क्या है बिसात...आरबीआई गवर्नर ने आंकड़ों से दिया अमेरिका को करारा जवाब

बढ़ जाएंगी इन अमेरिकी कंपनियों की मुश्किल  

अगर भारत में अमेरिकी प्रोडक्ट्स के बायकॉट की मांग तेज हुई तो मैकडोनाल्ड, केएफसी, पेप्सी, कोका कोला, अमेजॉन, एप्पल, गूगल, फेसबुक, मेटा,  डोमिनॉज, स्टारबक्स, फॉएवर 21, टाइमैक्स,  Maybelline New York, फॉसिल इंडिया, नाइकी, Levi, Skechers, गैप,  सिटी ग्रुप जैसी तमाम कंपनियों की मुश्किल बढ़ जाएगी. दर्जनों अमेरिकी कंपनियां भारत में मोटा कारोबार कर मुनाफा कमा रही है. भारत के बाजार को देखकर ही हाल ही में अमेरिकी कंपनी टेस्ला ने शोरूम खोला है. काम कर गया ट्रंप का प्रेशर टैक्टिस, टैरिफ धमकी के बाद ऐप्पल ने बदला प्लान, अब अमेरिका में 8.4 लाख करोड़ रुपये का निवेश

आपके घर में कहां-कहां है अमेरिकी प्रोडक्ट

सिर्फ गली-नुक्कड़ ही नहीं आपके घर के कोने-कोने में अमेरिकी प्रोडक्ट्स मौजूद है.  किचन से लेकर  बाथरूम तक, बेडरूम से लेकर पर्सनल केयर तक हर जगह अनेरिकी कंपनियां मौजूद है.  अगर नजर डाले जिस अमेजॉन से आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वो अमेरिकी कंपनी है. जिस गूगल पर आप कुछ भी सर्च करते हैं वो अमेरिकी कंपनी है फेसबुक, ट्वीटर ये भी अमेरिकी कंपनी है. FMCG सेगमेंट में अमेरिका की कई बड़ी कंपनियां भारत में कारोबार कर रही हैं. पेप्सी, कोला के अलावा माजा, बोतलबंद पानी किनले, कुरकुरे, लेड, व्हिस्पर, टाइट डिटर्जेंट, विक्स, कोलगेट, बेबी प्रोडक्ट्स  Johnson & Johnson, मैगी, नेस्कैफे, किटकैट, नेस्ले, बच्चे के हगीज,  कॉर्न फ्लेक्स, चॉकोज़, ओट्स बनाने वाली कंपनी Kellogg,, कैडबरी डेयरी मिल्क, बोर्नविटा , ओरियो  जैसे अमेरिकी ब्रांड आपके घर में बैठे हैं. एरियल, टाइड से लेकर हेड एंड शोल्डर्स, पैंटीन जैसे अमेरिकी ब्रांड आपके घर में घुसे हुए है. लक्स, लाइफबॉय, डव साबुन, सर्फ एक्सेल जैसे कई ब्रांड है, जो अमेरिकी है. कोलगेट-पामोलिव ओरल हाइजीन ने तो पहली ही तिमाही में भारत में 1,434 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है. अगर बायकॉट की मांग तेज हुई तो इन अमेरिकी कंपनियों को बड़ा झटका लग सकता है. घर के बाहर मैतडोनाल्ड के बर्गर, डोमिनॉज के पिज्जा, KFC सब अमेरिकी ब्रांड्स है, जो भारत में कारोबार कर रहे हैं.  

चीन को सबक सिखा चुका है 140 करोड़ की आबादी वाला बड़ा बाजार 

अमेरिका से पहले 140 करोड़ की आबादी वाला भारत चीन को बायकॉट का मतलब सिखा चुका है. साल 2020 में गलवान घाटी झड़प के बाद भारत ने चाइनी प्रोडक्ट का बहिष्कार किया. भारत की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के मुताबिक चीन से सामानों के आयात में कमी आई. चीनी सामानों की बिक्री में 25-40% की गिरावट आई थी. बहिष्कार के चलते  चीन की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है. चीन के उन उद्योगों को सबसे बड़ा झटका लगा था, जो भारत को निर्यात करते है.  भारत एक बड़ा और तेजी से बढ़ता बाजार है. ऐसे में भारत से दूरी अमेरिका को भारी पड़ सकती है.  

अमेरिका को हो सकता है बड़ा नुकसान
अमेरिका के COMTRADE डेटाबेस की माने तो भारत ने पिछले साल अमेरिका से कुल 38.99 अरब अमेरिकी डॉलर का सामान खरीदा था. जिसमें सेब, फल, 
व्हिस्की, वाइन और स्पिरिट्स,  पैकेज्ड फूड, चॉकलेट्स और कन्फेक्शनरी शामिल है. अगर संबंध बिगड़े तो आयात पर भी असर पड़ेगा.  

About the Author
author img
बवीता झा

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

donald trump tariff

Trending news

1947 से 5 साल पहले ही आजाद हो गया था देश का ये जिला! कौन था वो योद्धा जिससे थर्रा गई
Independence Day
1947 से 5 साल पहले ही आजाद हो गया था देश का ये जिला! कौन था वो योद्धा जिससे थर्रा गई
हमारे सामने हुई लिस्ट में गड़बड़ी... बयान के कुछ देर बाद कांग्रेस मंत्री का इस्तीफा
KN Rajanna
हमारे सामने हुई लिस्ट में गड़बड़ी... बयान के कुछ देर बाद कांग्रेस मंत्री का इस्तीफा
'क्या कोई रेबीज के चलते जान गंवाने वाले बच्चों की ज़िंदगी वापस ला सकता है'...SC
Supreme Court
'क्या कोई रेबीज के चलते जान गंवाने वाले बच्चों की ज़िंदगी वापस ला सकता है'...SC
कुत्तों से बचने के लिए बिल्डिंग में घुसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर,लोग समझ बैठे चोर,जानिए..
bengaluru news
कुत्तों से बचने के लिए बिल्डिंग में घुसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर,लोग समझ बैठे चोर,जानिए..
जिस हिंदू ने पाकिस्तान को सबसे बड़ा गिफ्ट दिया, जिन्ना के मरते ही उसे काफिर बना दिया
15 August 1947 History
जिस हिंदू ने पाकिस्तान को सबसे बड़ा गिफ्ट दिया, जिन्ना के मरते ही उसे काफिर बना दिया
इनपुट था इस गुफा में छिपते हैं आतंकवादी, सेना ने दागा रॉकेट; बटन दबाते ही बन गई कब्र
Kishtwar
इनपुट था इस गुफा में छिपते हैं आतंकवादी, सेना ने दागा रॉकेट; बटन दबाते ही बन गई कब्र
जब एक IAS अफसर बना एक दिन का पीएम, भारत में एक ‘आजाद मुल्क’ का कराया विलय
Dadra and Nagar Haveli
जब एक IAS अफसर बना एक दिन का पीएम, भारत में एक ‘आजाद मुल्क’ का कराया विलय
'देश नहीं झेल सकता एक आदमी की नासमझी', BJP नेता का राहुल और गांधी परिवार पर प्रहार
Rahul Gandhi
'देश नहीं झेल सकता एक आदमी की नासमझी', BJP नेता का राहुल और गांधी परिवार पर प्रहार
पत्नी की डेडबॉडी बाइक पर बांधकर 80 किमी तक ले गया शख्स, वजह जानकर आंखें हो जाएंगी नम
Maharashtra
पत्नी की डेडबॉडी बाइक पर बांधकर 80 किमी तक ले गया शख्स, वजह जानकर आंखें हो जाएंगी नम
आज की ताजा खबर LIVE: यूक्रेनी राष्ट्रपति ने PM मोदी से फोन पर बात की, ट्रंप-पुतिन की मुलाकात से पहले क्या बोले जेलेंस्की?
breaking news
आज की ताजा खबर LIVE: यूक्रेनी राष्ट्रपति ने PM मोदी से फोन पर बात की, ट्रंप-पुतिन की मुलाकात से पहले क्या बोले जेलेंस्की?
;