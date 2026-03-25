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अब न बुकिंग की झंझट, न सिलेंडर की चिंता; घर के पास है PNG तो लेना ही होगा कनेक्शन

पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बढ़ाने, मंजूरी प्रक्रियाओं को सरल बनाने और देश में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने के लिए LPG से PNG की ओर बदलाव को बढ़ावा देने पर इस आदेश में जोर दिया गया है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Mar 25, 2026, 05:15 PM IST
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अब न बुकिंग की झंझट, न सिलेंडर की चिंता; घर के पास है PNG तो लेना ही होगा कनेक्शन

Switching from LPG to PNG:  केंद्र सरकार ने देश में गैस नेटवर्क के विस्तार और ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने नई नीति लागू की है. इसके तहत जिन इलाकों में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) की सर्विस उपलब्ध है. वहां अगर घरों ने PNG कनेक्शन नहीं लिया तो तीन महीने बाद LPG सिलेंडर की सप्लाई बंद कर दी जाएगी. ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है. जब मिडिल ईस्ट में जारी संकट के कारण ग्लोबल ऑयल सप्लाई प्रभावित हो रही है. सरकार इस स्थिति को अवसर में बदलते हुए PNG को घरेलू और व्यावसायिक उपयोग के लिए एक बेहतर विकल्प के रूप में बढ़ावा दे रही है.

पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बढ़ाने, मंजूरी प्रक्रियाओं को सरल बनाने और देश में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने के लिए LPG से PNG की ओर बदलाव को बढ़ावा देने पर इस आदेश में जोर दिया गया है. इस नीति का उद्देश्य LPG की सप्लाई को बेहतर ढंग से प्रबंधित करना भी है. ताकि जिन क्षेत्रों में पहले से पाइपलाइन सुविधा है वहां से सप्लाई हटाकर उन इलाकों में दी जा सके जहां ये उपलब्ध नहीं है. साथ ही, खाड़ी क्षेत्र में लिक्विफिकेशन सर्विसेज को हुए नुकसान और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आस-पास प्रतिबंध जैसे वैश्विक संकटों के बीच 'फ्यूल डाइवर्सिफिकेशन' को भी बढ़ावा दिया जा रहा है.

LPG सप्लाई बंद करने का प्रावधान

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आदेश के मुताबिक, जिन क्षेत्रों में PNG कनेक्टिविटी उपलब्ध है. वहां रहने वाले घरों को PNG में शिफ्ट होना अनिवार्य होगा. अगर कोई परिवार PNG कनेक्शन नहीं लेता है, तो उसकी LPG सप्लाई तीन महीने के बाद बंद कर दी जाएगी.

तकनीकी कारणों पर मिलेगी छूट

हालांकि, जिन मामलों में तकनीकी रूप से पाइप्ड कनेक्शन देना संभव नहीं है. वहां, संबंधित एजेंसी NOC (नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) जारी कर सकती है. ऐसे मामलों में LPG सप्लाई जारी रहेगी.

इन सुधारों का क्या है उद्देश्य?

तेल सचिव नीरज मित्तल ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर पोस्ट करते हुए कहा कि इस संकट को अवसर में बदला गया है और ये कदम 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' से जुड़े सुधारों का हिस्सा है.

ये भी पढ़ें : भारत ने निकाल लिया होर्मुज का तोड़, दोस्त रूस भेज रहा 60000000 टन तेल का भंडार

मंजूरी प्रक्रिया होगी तेज

ये आदेश एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत जारी किया गया है और पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स की मंजूरी प्रक्रिया को तेज करने पर जोर देता है. इसमें समयबद्ध मंजूरी, मानकीकृत शुल्क और सरल प्रक्रियाएं शामिल हैं, इससे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तेजी से पूरे हो सकें.

तय समय में देनी होगी अनुमति

  • संबंधित प्राधिकरणों को तय समयसीमा में अनुमति 

  • समय पर जवाब न मिलने पर मंजूरी स्वतः स्वीकृत मानी जाएगी

  • निर्धारित शुल्क से अधिक वसूली पर रोक रहेगी

  • तेजी से मिलेगा PNG कनेक्शन

  • रिहायशी क्षेत्रों में प्रबंधन संस्थाओं को 3 कार्य दिवस में अनुमति देनी होगी

  • अंतिम चरण का PNG कनेक्शन 48 घंटे में पूरा करना होगा

  • ऐसे क्षेत्रों में आवेदन खारिज नहीं किए जा सकेंगे

विवाद समाधान की व्यवस्था

जमीन और अनुमति से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए नामित अधिकारियों को सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां दी गई हैं. ताकि जरूरत पड़ने पर राइट ऑफ वे दिया जा सके.

कंपनियों के लिए भी सख्त नियम

पाइपलाइन ऑपरेटरों को मंजूरी मिलने के चार महीने के भीतर काम शुरू करना होगा. ऐसा न करने पर जुर्माना लग सकता है और उनकी एक्सक्लूसिविटी खत्म की जा सकती है.

PNGRB रखेगा निगरानी

पूरे सिस्टम की निगरानी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड (PNGRB) करेगा. ये मंजूरी, अस्वीकृति और अनुपालन पर नजर रखेगा.

अनुमति न मिलने पर भी कार्रवाई

अगर हाउसिंग अथॉरिटी या अन्य संबंधित संस्थाएं पाइपलाइन बिछाने की अनुमति नहीं देती हैं:

  • पहले नोटिस जारी किया जाएगा

  • तीन महीने तक समाधान न होने पर LPG सप्लाई बंद कर दी जाएगी

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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