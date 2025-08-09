Power Bank in Emirates Airlines: यूएई की अमीरात एयरलाइंस (Emirates Airlines) ने 1 अक्टूबर 2025 से अपनी सभी फ्लाइट में पावर बैंक के यूज करने पर पूरी तरह बैन लगाने का ऐलान क‍िया है. यह नई स‍िक्‍योर‍िटी पॉल‍िसी लिथियम-आयन बैटरी से जुड़े आग के खतरे को कम करने के लि‍ए बनाई गई है. यात्रियों को हैंडबैग में एक पावर बैंक ले जाने की परम‍िशन होगी. लेक‍िन इसे फ्लाइट के दौरान किसी भी तरह यूज नहीं क‍िया जा सकेगा. अमीरात एयरलाइंस की तरफ से लागू की गई नई पॉल‍िसी में यात्रियों को कुछ नियमों का पालन करना होगा.

पावर बैंक को ओवरहेड बिन में रखने पर भी पाबंदी

अमीरात एयरलाइंस के यात्री केवल एक पावर बैंक ले जा सकेगा, ज‍िसकी क्षमता 100 वाट आवर (Wh) से कम हो. फ्लाइट में पावर बैंक से कोई डिवाइस चार्ज नहीं कर सकेगा. इसके अलावा फ्लाइट की पावर सप्लाई से पावर बैंक को चार्ज करना मना है. पावर बैंक पर उसकी कैपेस‍िटी साफ पर ल‍िखी होनी चाहिए. इसके अलावा पावर बैंक को ओवरहेड बिन में रखने पर पाबंदी है. इसे यात्री सीट पॉकेट या सामने की सीट के नीचे बैग में रख सकेगा. यात्रियों को एयरलाइन की तरफ सलाह दी गई है कि पावर बैंक को ऐसी जगह रखें, जहां जरूरत पड़ने पर केबिन क्रू तुरंत उस तक पहुंच सकें.

पावर बैंक पर रोक क्यों?

पावर बैंक में आमतौर पर लिथियम-आयन या लिथियम-पॉलिमर बैटरी का यूज कि‍या जाता है. इस तरह की बैटरी से आग, विस्फोट या जहरीली गैस छोड़ने का खतरा रहता है. यद‍ि बैटरी ओवरचार्ज हो जाए, डैमेज हो या उसमें सेफ्टी फीचर न हो तो 'थर्मल रनवे' की स्थिति बन सकती है. 'थर्मल रनवे' यानी बैटरी का तापमान तेजी से बढ़ता है और उसमें आग या विस्फोट हो सकता है. अमीरात एयरलाइंस की तरफ से कहा गया क‍ि सस्ते या नॉन-स्‍टैंडर्ड पावर बैंक में सेफ्टी फीचर जैसे टेंपरेचर कंट्रोल या ऑटोमैटिक शट-ऑफ सिस्टम नहीं होते. इससे भी खतरा बढ़ जाता है.

इन एयरलाइंस ने भी लगा रखी है पाबंदी

ऐसा केवल अमीरात एयरलाइंस में ही नहीं हो रहा क‍ि पावर बैंक को ले जाने पर सख्‍ती की जा रही है. इससे पहले सिंगापुर एयरलाइंस, कैथे पैसिफिक, कोरियन एयर, EVA एयर, चाइना एयरलाइंस और एयर एशिया जैसी एयरलाइंस पहले ही इस तरह की पाबंदियां लगा चुकी हैं. एयरलाइंस की तरफ से यह कदम एयरलाइन इंडस्‍ट्री में लिथियम बैटरी से जुड़े हादसों के बाद उठाया गया है. उदाहरण के लिए जनवरी 2023 में एयर बसान की एक फ्लाइट में पावर बैंक की वजह से आग लग गई थी. इस व‍िमान में 27 यात्री घायल हुए थे.

FAQs

सवाल: क्या मैं अमीरात की फ्लाइट में पावर बैंक ले जा सकता हूं?

जवाब: हां, आप 100Wh से कम क्षमता वाला एक पावर बैंक हैंड लगेज में ले जा सकते हैं. लेकिन फ्लाइट के दौरान इसका इस्तेमाल या इसे चार्ज करने पर पाबंदी है.

सवाल: फ्लाइट में सफर के दौरान अपना पावर बैंक कहां रखना चाहिए?

जवाब: इसे अपनी सीट की जेब में या सीट के नीचे रखें, इसे ऊपर सामान रखने वाली जगह (overhead bins) में रखना मना है.