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क्रेडिट कार्ड से UPI भुगतान पर नहीं लगेगा नया 0.4% MDR शुल्क, सरकार ने दूर किया भ्रम

नए नियमों के तहत 2,000 रुपये से अधिक के कुछ मर्चेंट UPI लेनदेन पर MDR लगाया जाएगा.

Written ByGaurav Singh
Published: Sep 15, 2026, 09:01 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 09:01 PM IST
क्रेडिट कार्ड से UPI भुगतान पर नहीं लगेगा नया 0.4% MDR शुल्क, सरकार ने दूर किया भ्रम
Image Credit: Canva

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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