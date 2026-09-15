क्रेडिट कार्ड से UPI भुगतान पर नहीं लगेगा नया 0.4% MDR शुल्क, सरकार ने दूर किया भ्रम

UPI Payment : UPI से भुगतान करने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि UPI से जुड़े क्रेडिट कार्ड और प्री-सैंक्शन बैंक क्रेडिट लाइन के जरिए किए जाने वाले भुगतान पर नया 0.4 प्रतिशत मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू नहीं होगा यानी क्रेडिट कार्ड से लिंक UPI ट्रांजैक्शन नए MDR फ्रेमवर्क के दायरे से बाहर रहेंगे. ये स्पष्टीकरण ऐसे समय आया है जब 15 अक्टूबर से UPI के लिए नया शुल्क फ्रेमवर्क लागू होने जा रहा है.
सरकार के मुताबिक, RuPay क्रेडिट कार्ड को UPI से लिंक करके किए गए भुगतान और प्री-सैंक्शन बैंक क्रेडिट लाइन से होने वाले UPI भुगतान सामान्य UPI खाते से सीधे व्यापारी के खाते में होने वाले भुगतान से अलग हैं. इन भुगतानों में बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई क्रेडिट सुविधा का इस्तेमाल होता है. इसलिए इन पर क्रेडिट कार्ड से जुड़े मौजूदा नियम लागू रहेंगे और नया 0.4 प्रतिशत MDR नहीं लगाया जाएगा.
नए ढांचे के तहत 2,000 रुपये से अधिक के चुनिंदा Person-to-Merchant (P2M) UPI लेनदेन पर MDR लागू होगा.
सामान्य पात्र मर्चेंट लेनदेन पर 0.4% MDR लगाया जाएगा
0.4% MDR की अधिकतम सीमा 300 रुपये प्रति लेनदेन होगी
रेलवे, टेलीकॉम, बीमा और ईंधन जैसी कुछ श्रेणियों में 2,000 रुपये से अधिक के भुगतान पर 5 रुपये का फ्लैट MDR लागू होगा
म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटीज, स्टॉक ब्रोकर और डीलर से जुड़े कैपिटल मार्केट भुगतान पर 0.02% MDR होगा, इसकी अधिकतम सीमा 300 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन रहेगी
नए फ्रेमवर्क का असर UPI के अधिकांश लेनदेन पर नहीं पड़ेगा. अनुमान के मुताबिक, करीब 4 प्रतिशत मर्चेंट लेनदेन ही नए MDR के दायरे में आएंगे, जबकि 95 प्रतिशत से अधिक UPI P2M लेनदेन इससे बाहर रहेंगे. वहीं, छोटे व्यापारियों के P2PM लेनदेन पर MDR शून्य रहेगा. व्यक्तिगत यूजर्स के लिए मुफ्त UPI इस्तेमाल की कोई मासिक सीमा या कोटा भी निर्धारित नहीं किया गया है.
नए MDR से मिलने वाली राशि का एक हिस्सा छोटे व्यापारियों के बीच UPI की पहुंच बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. कुल MDR कलेक्शन का 5 प्रतिशत हिस्सा एक समर्पित फंड में जाएगा. इसका उद्देश्य छोटे कारोबारियों के बीच UPI स्वीकार्यता को बढ़ावा देना है. सरकार के मुताबिक, MDR से मिलने वाला राजस्व UPI इकोसिस्टम से जुड़े खिलाड़ियों के बीच साझा किया जाएगा और इसका इस्तेमाल UPI के विस्तार, साइबर सुरक्षा और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने में किया जा सकता है.