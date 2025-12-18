Kota Traffic Free City: टियर 1 सिटी हो या टियर 2, पीक टाइम के दौरान सड़कों पर जाम हर जगह का आलम बन गया है. लेकिन इस बीच देश का एक शहर ऐसा भी है जहां पर एक भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है और यह शहर एकदम से ट्रैफिक फ्री है.
Traffic Free City: देश का छोटा शहर हो या बड़ा, जाम का झाम हर जगह बढ़ता जा रहा है. घंटों जाम में फंसकर अपने डेस्टिनेश पर पहुंचना किसी को भी अच्छा नहीं लगता. लेकिन इस बीच आपसे कोई कहे कि देश में एक शहर ऐसा भी है, जिसमें न रेड लाइट है और न ट्रैफिक सिग्नल तो सोचिए आपको कैसा लगेगा? जी हां, इसकी कल्पना दिल्ली- एनसीआर वालों से बेहतर कौन करेगा? दिल्ली- एनसीआर में सुबह और शाम के पीक टाइम के दौरान आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में काफी टाइम लग जाता है.
शहर में एक भी ट्रैफिक लाइट नहीं
लेकिन हकीकत यह है कि इन सबके बीच देश का एक शहर ऐसा भी है, जो एकदम से ट्रैफिक फ्री है. इतना ही नहीं, इस शहर की सड़कों पर आपकी कार फर्राटे से भागती चली जाती है. जी हां, हम जिस शहर की बात कर रहे हैं, वो है राजस्थान का कोचिंग हब कोटा है. कोटा देश का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां एक भी ट्रैफिक लाइट नहीं है. इस शहर में हर दिन लाखों लोग और हजारों स्टूडेंट्स आते-जाते हैं, फिर भी इस शहर की सड़कों पर जाम नहीं लगता.
कैसे हुआ यह चमत्कार
कोटा अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (UIT) की तरफ से इस चमत्कार को कर दिखाया गया है. अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (UIT) ने पूरे शहर में आपस में जुड़े हुए रिंग रोड्स का जाल बिछा दिया. अब आप कोटा में हर व्यस्त चौराहे को बाइपास कर सकते हो. यहां गाड़ी कभी रुकती नहीं. शहर में इस समय 24 से ज्यादा फ्लाईओवर और अंडरपास बनाए गए हैं. इनके जरिये आप मुख्य जंक्शन पर भी बिना ब्रेक लगाए सीधे निकल सकते हैं. इस सबके कारण शहर में यात्रा का समय घटकर आधा रह गया है.
हादसों में भी आई बड़ी गिरावट
कोटा शहर में किये गए बदलाव के बाद यहां होने वाले हादसों में भी बड़ी गिरावट आई है. इतना ही नहीं शहर के अंदर पेट्रोल-डीजल की खपत में भी कमी आई है और प्रदूषण का लेवब घट गया है. कोटा में यह सब पॉसिबल हुआ है सोची-समझी प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर से. यहां पुराने सिग्नल सिस्टम को पूरी तरह खत्म किया जाने की तैयारी है. कोटा शहर पूरे देश के लिए मिसाल बन गया है. जाम से परेशान दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई जैसे शहरों के लिए यह शहर नया मॉडल बन गया है.
स्मार्ट अर्बन डिजाइन और सही निवेश से ट्रैफिक की समस्या हमेशा के लिए खत्म की जा सकती है. लाखों लोग, हजारों कोचिंग स्टूडेंट्स, फिर भी कहीं रुकने की जरूरत नहीं, बस गाड़ी चलती रहती है. कोटा ने इस सब बदलाव के साथ कर दिखाया कि देश में 'नॉन-स्टॉप सिटी' बनाना मुमकिन है. इसके बाद इस तरह का बदलाव लाने की बारी दूसरे शहरों की है.