चीन-अमेरिका की लड़ाई में Gold की आफत आई, खुलते ही ₹2000 चढ़ा भाव, धनतेरस-दिवाली पर और रुलाएगा सोना-चांदी

Gold Rate on Diwali 2025: सोने की कीमत गिरने का इंतजार कर रहे लोगों का इंतजार लंबा होता जा रहा है. कीमत गिरने के बजाए हर दिन चढ़ रही है. सोने के भाव में ये तेजी इतनी बढ़ी कि आसमान छूने  लगी है. 13 अक्टूबर को सोने ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है. बाजार खुलने के साथ ही सोना 2000 रुपये तक चढ़ गया.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Oct 13, 2025, 12:47 PM IST
Gold-Silver Rate: सोने की कीमत गिरने का इंतजार कर रहे लोगों का इंतजार लंबा होता जा रहा है. कीमत गिरने के बजाए हर दिन चढ़ रही है. सोने के भाव में ये तेजी इतनी बढ़ी कि आसमान छूने  लगी है. 13 अक्टूबर को सोने ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है. बाजार खुलने के साथ ही सोना 2000 रुपये तक चढ़ गया. अमेरिका-चीन के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव के चलते वैश्विक अनिश्चितता का माहौल काफी बढ़ गया है. इस तनाव के बाद से स्पॉट गोल्ड 0.6 फीसदी बढ़कर 4,043.14 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया.  साल 2025 में अब तक सोना 54 फीसदी तक चढ़ गया है.  

सोने की कीमत में तेजी जारी , 2000 रुपये महंगा   

 सोमवार को सोने की कीमत ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गई. बाजार खुलने के साथ ही सोने की कीमत 2000 रुपये से अधिक चढ़ गई. MCX पर 5 दिसंबर की डिलीवरी वाले सोने की कीमत 1837 रुपये की बढ़त के साथ 123201 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया.  ये तेजी इतनी जल्दी थमने वाली नहीं है. सोना के दाम पर वैश्विक उथल-पुथल का असर पड़ रहा है.वहीं चांदी की कीमत की बात करें तो एमसीएक्स पर 5 दिसंबर की डिलीवरी वाली चांदी की कीम 152322 रुपये प्रति किलोग्राम को पार कर गया है.  Gold Rate: बेलगाम सोने की नहीं रुक रही रफ्तार, कीमत ₹1,22,170 के पार, सस्ता होने की फिलहाल उम्मीद नहीं

क्यों महंगा हो रहा है सोना 

 ग्लोबल अनिश्चितता के बीच एक ओर शेयर बाजार गिर रहे है तो वहीं दूसरी ओर निवेशक सेफ हेवन यानी सोने में निवेश बढ़ रहा है. मांग बढ़ने से सोने की कीमत में तेजी आ रही है. वहीं दुनियाभर के केंद्रीय की ओर से ताबड़तोड़ सोने की खरीदारी हो रही है. चीन और अमेरिका के बीच शुरू हुए ट्रेड जंग ने निवेशकों को डरा दिया है.अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर फिर से शुरू होने की चिंता से निवेशक सुरक्षित निवेश की तलाश में सोने का रुख कर रहे हैं.   

दीवाली-धनतेरस तक कहां पहुंचेगा सोना-चांदी 

धनतेरस -दिवाली पर सस्ते सोने का इंतजार कर रहे लोगों को निराशा हाथ लगने वाली है. सोने की कीमत कम होने के फिलहाल कोई आसार नहीं दिख रहे हैं. मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक धनतेरस पर सोने की कीमत 120000 से लेकर 130000 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच पहुंच सकता है. वहीं अगले साल यानी 2026 तक सोने की कीमत 150000 रुपये को पार कर जाएगी. गोल्डमैन सैश ने कहा कि प्राइवेट इनवेस्टमेंट फ्लो के कारण मीडियम टर्म में चांदी की कीमत में तेजी आ सकती है. आने वाले दिनों में चांदी 2 लाख के आंकड़े को छू सकता है.  

