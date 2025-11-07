न सैलरी आएगी और इनकम टैक्स का रिफंड! पहली फुरसत में निपटा लें PAN कार्ड से जुड़ा ये काम, वरना इस तारीख के बाद भाग-दौड़ के लिए तैयार रहिए

PAN-Aadhaar Card Linking: पैन कार्ड (PAN Card) यानी परमानेंट अकाउंट नंबर, आपके पास भी जरूर होगा. बिना पैन कार्ड के आप न तो बैंक अकाउंट खोल सकते हैं और न ही कोई बैंक लोन मिलेगा. इतना ही नहीं सैलरी आने में भी दिक्कत होती. पैन कार्ड के बिना कई सरकारी स्कीम तक का लाभ नहीं मिलेगा. PAN कार्ड को लेकर सरकार की ओर से जरूरी हिदायत दी गई है. इंडियन टैक्स लॉ के मुताबिक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना अनिवार्य है. PAN-Aadhaar card को लिंक करने की डेडलाइन तय कर दी गई है. 31 दिसंबर तक आपको अपना पैन कार्ड निश्चित तौर पर लिंक करना होगा.

पैन कार्ड-आधार कार्ड लिंक को लेकर जरूरी नियम

पैन कार्ड को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जरूरी नियम लागू किए गए हैं. आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की डेडलाइन 31 दिसंबर 2025 तय कर दी है. अगर आप इस डेडलाइन को मिस करते हैं तो आपकी मुश्किल बढ़नी तय है. पैन को आधार से लिंक नहीं करने पर 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड असक्रिय हो जाएगा. वेडिंग सीजन से पहले मुंह के बल गिरा सोना, ₹12000 तक सस्ता, चांदी में आई ₹20000 की भारी गिरावट, अभी और गिरेगा या खरीदारी कर लें

Add Zee News as a Preferred Source

पैन कार्ड इनएक्टिव होने पर क्या-क्या मुश्लि हो सकती है.

31 दिसंबर तक पैन को आधार से लिंक नहीं करने पर आपकी मुश्किल बढ़ सकती है. आप न तो इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर पाएंगे और न ही रिफंड ले पाएंगे. उच्त दरों पर TDS और TCS की कटौती होगी. फॉर्म 26AS में क्रेडिट भी नहीं दिखेगा. आपका मौजूदा बैंक अकाउंट, बैलेंस और निवेश तो सुरक्षित रहेगा, लेकिन नए वित्तीय निवेश आप नहीं कर पाएंगे, न तो KYC अपडेट होगा और न ही नए बैंक अकाउंट खुल सकेंगे. इतना ही नहीं प्रॉपर्टी, लोन सबमें परेशानी होगी.

-नया बैंक या डीमेट खाता नहीं खोल पायेंगे.

-बिना पैन कार्ड के आप 50000 रुपये से ज्यादा डिपोजिट नहीं कर सकते हैं.

-आप शेयर बाजार में निवेश नहीं कर पाएंगे.

-बैंकों में लोन के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे.

-मकान या गाड़ी खरीद या बेच नहीं सकेंगे.

-बिजनेस के लिए भी PAN कार्ड जरूरी है.

आसानी से लिंक होगा पैन-आधार

आयकर विभाग की वेबसाइट incometax.gov.in/iec/foportal पर जाएं.

'Link Aadhaar' टैब पर क्लिक करें.

अपना PAN और Aadhaar नंबर दर्ज करें

'validate' बटन पर क्लिक करें.

मोबाइल पर आए OTP डाले और हो गया आपका पैन और आधार लिंक.