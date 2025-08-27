Stock market Close: शेयर बाजार में आज नहीं होगी कोई ट्रेडिंग, नहीं खरीद-बेच पाएंगे एक भी शेयर, स्टॉक मार्केट में आज कामकाज ठप

Share Market Holiday: शेयर बाजार में आज कोई कामकाज नहीं होगा. सेंसेक्स और निफ्टी पर आज कोई ट्रेडिंग नहीं होगी. आप कोई शेयर खरीद या बेच नहीं पाएंगे. शेयर बाजार में आज छुट्टी है. गणेश चतुर्थी के मौके पर आज बुधवार 27 अगस्त को भारतीय शेयर बाजार बंद हैं.
Trending Photos
NSE - BSE Holiday List: शेयर बाजार में आज कोई कामकाज नहीं होगा. सेंसेक्स और निफ्टी पर आज कोई ट्रेडिंग नहीं होगी. आप कोई शेयर खरीद या बेच नहीं पाएंगे. शेयर बाजार में आज छुट्टी है. गणेश चतुर्थी के मौके पर आज बुधवार 27 अगस्त को भारतीय शेयर बाजार बंद हैं. यानी इस हफ्ते शेयर बाजार में सिर्फ 4 दिन काम होने वाले हैं. बुधवार की छुट्टी के चलते सिर्फ 4 दिन ही काम होगा. शनिवार-रविवार की साप्ताहिक छुट्टी रहेगी.
शेयर बाजार में आज छुट्टी
मंगलवार को शेयर मार्केट गिरावट के साथ बंद हुआ. सेंसेक्स करीब 850 अंक तो निफ्टी 50 भी 250 अंक से ज्यादा गिर गया. बुधवार से अमेरिका की ओर से भारत पर अतिरिक्त 25 फीसदी टैरिफ लगाया गया है. आज से अमेरिका ने भारत से आयातित सामानों पर 50 फीसदी टैक्स लगा दिया है. इस खबर का असर मंगलवार को भी बाजार पर दिखा था. आज बाजार बंद है, वरना आज भी इसका असर बाजार में गिरावट ला सकता था. गणेश चतुर्थी की वजह से आज बुधवार को बीएसई और एनएसई, दोनों ही जगहों पर कारोबार पूरी तरह से बंद रहेगा. इक्विटी, डेरिवेटिव और एसएलबी जैसे सभी ट्रेडिंग सेगमेंट बंद रहेंगे. हालांकि कमोडिटी बाजार एमसीएक्स में आंशिक रूप से कारोबार होगा. एमसीएक्स पर सुबह बाजार बंद रहेगा, लेकिन शाम को कामकाज फिर से शुरू हो जाएगा.
28 अगस्त को खुलेगा बाजार
शेयर बाजार अब सीधे गुरुवार 28 अगस्त को खुलेंगे. बता दें कि भारतीय शेयर बाजार खास त्योहारों या राष्ट्रीय छुट्टी के मौके पर ही बंद रहते हैं. सालभर में 13-15 छुट्टियां रहती हैं. 15 अगस्त के बाद अगस्त में 27 को बाजार बंद है. पढ़ें- खाने-पीने से लेकर कपड़े, सैलून तक...दिवाली से पहले क्या-क्या होने वाला है सस्ता, सरकार की लिस्ट तैयार