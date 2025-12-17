Silver Price Hike: चांदी के रेट हर द‍िन नया र‍िकॉर्ड बना रहे हैं. साल 2025 में चांदी की कीमत ने रिकॉर्ड तोड़ उछाल दर्ज क‍िया है. चांदी के रेट में आई तेजी का असर यह है क‍ि मिठाइयों पर लगने वाला चांदी का वर्क (वरक) अब गायब हो गया है. काजू कतली, बर्फी जैसी मिठाई पर लगाया जाने वाला चांदी का वरक अब इतना महंगा हो गया है कि दुकानदारों ने इसे लगाना ही छोड़ द‍िया है. असर यह हुआ क‍ि मिठाइयों की चमक कम हो गई है और ग्राहकों की डिमांड भी घट गई है. त्योहारों और शादियों के सीजन में यह बदलाव सबको चौंका रहा है.

चांदी की कीमत में बेतहाशा उछाल

चांदी की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं. 1 जनवरी 2025 को चांदी का रेट 86,005 रुपये प्रति किलो पर था. यह दिसंबर को बंद हुए कारोबारी सत्र में बढ़कर 1.92 लाख रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार चांदी के दाम में 120% से भी ज्‍यादा की बढ़ोतरी हुई है. इस तेजी का सीधा असर खाने वाले चांदी के पतले वरक पर पड़ा है, ज‍िसे लगाने से मिठाइयों पर प्रीमियम लुक आता है.

वरक की कीमत दोगुनी, डिमांड 30% गिरी

150 शीट के एक पैक वरक की कीमत बढ़कर 1,400 रुपये हो गई है, जो पहले से दोगुनी है. रक्षाबंधन से लेकर शाद‍ियों के सीजन में इसकी ड‍िमांड 25-30% तक गि‍र गई है. वरक की ब‍िक्री करने वाले व‍िक्रेताओं का कहना है क‍ि पिछले छह महीने के दौरान चांदी की कीमत बहुत तेजी से बढ़ीं, इसलिए वर्क का दाम भी दोगुना हो गया. अब मिठाई वाले म‍िठाई को आकर्षक द‍िखाने के ल‍िए ड्राई फ्रूट्स लगा रहे हैं.

मिठाई वालों की मजबूरी और नए ऑप्‍शन

मिठाई तैयार करने वाले अलग-अलग तरीके अपना रहे हैं. कई ने काजू कतली से वरक हटाकर पिस्ता, केसर या दूसरे ड्राई फ्रूट्स से सजावट शुरू कर दी है. दिवाली के बाद कुछ ने मिठाइयों की कीमत 5-10% तक बढ़ा दी तो कुछ कस्‍टमर नहीं खोने के डर से नुकसान उठा रहे हैं. एक म‍िठाई शॉप के माल‍िक का कहना है वरक वाली मिठाई के दाम नहीं बढ़ा सकते, इसलिए हमारा प्रॉफिट ग‍िर गया है. अब हम पहले के मुकाबले ज्‍यादा ड्राई फ्रूट्स का यूज कर रहे हैं.

आपको बता दें म‍िठाईयों पर चांदी के वरक को उत्तर भारत में काफी पसंद किया जाता है. यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार में लोग इसे क्‍वाल‍िटी का संकेत मानते हैं. यह म‍िठाई को प्रीमियम लुक देता है. अमीर ग्राहक खास मौकों पर सोने के वरक की मांग करते हैं, ज‍िससे मिठाई का रेट बढ़कर 25,000-50,000 रुपये प्रति किलो तक हो जाता है.