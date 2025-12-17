Advertisement
trendingNow13043673
Hindi Newsबिजनेसमिठाइयों से गायब हुआ चांदी का वरक... स‍िल्‍वर की महंगाई ने कैसे छीना मीठे का प्रीम‍ियम फील

मिठाइयों से गायब हुआ चांदी का वरक... स‍िल्‍वर की महंगाई ने कैसे छीना मीठे का प्रीम‍ियम फील

Silver Price Impact: चांदी का वरक इतना महंगा हो गया है क‍ि म‍िठाई की ब‍िक्री करने वाले दुकानदार अब इसकी बजाय ड्राई फ्रूट से म‍िठाईयों को सजा रहे हैं. एक साल से भी कम समय के दौरान चांदी के रेट में 120 फीसदी से ज्‍यादा की तेजी देखी गई.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Dec 17, 2025, 08:41 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मिठाइयों से गायब हुआ चांदी का वरक... स‍िल्‍वर की महंगाई ने कैसे छीना मीठे का प्रीम‍ियम फील

Silver Price Hike: चांदी के रेट हर द‍िन नया र‍िकॉर्ड बना रहे हैं. साल 2025 में चांदी की कीमत ने रिकॉर्ड तोड़ उछाल दर्ज क‍िया है. चांदी के रेट में आई तेजी का असर यह है क‍ि मिठाइयों पर लगने वाला चांदी का वर्क (वरक) अब गायब हो गया है. काजू कतली, बर्फी जैसी मिठाई पर लगाया जाने वाला चांदी का वरक अब इतना महंगा हो गया है कि दुकानदारों ने इसे लगाना ही छोड़ द‍िया है. असर यह हुआ क‍ि मिठाइयों की चमक कम हो गई है और ग्राहकों की डिमांड भी घट गई है. त्योहारों और शादियों के सीजन में यह बदलाव सबको चौंका रहा है.

चांदी की कीमत में बेतहाशा उछाल

चांदी की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं. 1 जनवरी 2025 को चांदी का रेट 86,005 रुपये प्रति किलो पर था. यह दिसंबर को बंद हुए कारोबारी सत्र में बढ़कर 1.92 लाख रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार चांदी के दाम में 120% से भी ज्‍यादा की बढ़ोतरी हुई है. इस तेजी का सीधा असर खाने वाले चांदी के पतले वरक पर पड़ा है, ज‍िसे लगाने से मिठाइयों पर प्रीमियम लुक आता है.

Add Zee News as a Preferred Source

वरक की कीमत दोगुनी, डिमांड 30% गिरी
150 शीट के एक पैक वरक की कीमत बढ़कर 1,400 रुपये हो गई है, जो पहले से दोगुनी है. रक्षाबंधन से लेकर शाद‍ियों के सीजन में इसकी ड‍िमांड 25-30% तक गि‍र गई है. वरक की ब‍िक्री करने वाले व‍िक्रेताओं का कहना है क‍ि पिछले छह महीने के दौरान चांदी की कीमत बहुत तेजी से बढ़ीं, इसलिए वर्क का दाम भी दोगुना हो गया. अब मिठाई वाले म‍िठाई को आकर्षक द‍िखाने के ल‍िए ड्राई फ्रूट्स लगा रहे हैं.

मिठाई वालों की मजबूरी और नए ऑप्‍शन
मिठाई तैयार करने वाले अलग-अलग तरीके अपना रहे हैं. कई ने काजू कतली से वरक हटाकर पिस्ता, केसर या दूसरे ड्राई फ्रूट्स से सजावट शुरू कर दी है. दिवाली के बाद कुछ ने मिठाइयों की कीमत 5-10% तक बढ़ा दी तो कुछ कस्‍टमर नहीं खोने के डर से नुकसान उठा रहे हैं. एक म‍िठाई शॉप के माल‍िक का कहना है वरक वाली मिठाई के दाम नहीं बढ़ा सकते, इसलिए हमारा प्रॉफिट ग‍िर गया है. अब हम पहले के मुकाबले ज्‍यादा ड्राई फ्रूट्स का यूज कर रहे हैं.

आपको बता दें म‍िठाईयों पर चांदी के वरक को उत्तर भारत में काफी पसंद किया जाता है. यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार में लोग इसे क्‍वाल‍िटी का संकेत मानते हैं. यह म‍िठाई को प्रीमियम लुक देता है. अमीर ग्राहक खास मौकों पर सोने के वरक की मांग करते हैं, ज‍िससे मिठाई का रेट बढ़कर 25,000-50,000 रुपये प्रति किलो तक हो जाता है.

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Silver price

Trending news

MGNREGA हो गई 'जी राम जी'! कांग्रेस परेशान पर बीजेपी - NDA के नेता बेचैन क्यों हैं?
MGNREGA news
MGNREGA हो गई 'जी राम जी'! कांग्रेस परेशान पर बीजेपी - NDA के नेता बेचैन क्यों हैं?
पंचायत के चुनाव में तीसरे नंबर पर रहा, नहीं सह पाया हार का गम, कर लिया सुसाइड
Kerala Local Body Elections
पंचायत के चुनाव में तीसरे नंबर पर रहा, नहीं सह पाया हार का गम, कर लिया सुसाइड
दिल्ली प्रदूषण पर हंसा चीन फिर साफ हवा का राज खोला, आखिर में बता दिया 'ब्रह्मास्त्र'
delhi pollution news
दिल्ली प्रदूषण पर हंसा चीन फिर साफ हवा का राज खोला, आखिर में बता दिया 'ब्रह्मास्त्र'
मुंह छिपाते दिखे IGI एयरपोर्ट पर लूथरा ब्रदर्स, पुलिस पकड़कर ले गई गोवा, देखें Video
Goa Nightclub Fire
मुंह छिपाते दिखे IGI एयरपोर्ट पर लूथरा ब्रदर्स, पुलिस पकड़कर ले गई गोवा, देखें Video
भगदड़ पर क्यों चुप रही सरकार? TMC ने मेसी के कार्यक्रम को लेकर BJP पर किया पलटवार
Lionel Messi
भगदड़ पर क्यों चुप रही सरकार? TMC ने मेसी के कार्यक्रम को लेकर BJP पर किया पलटवार
‘बिहार तो सिर्फ झांकी है, पूरा महाराष्ट्र बाकी है…’ बोले- वारिस पठान
Maharashtra Nagar Nigam Election
‘बिहार तो सिर्फ झांकी है, पूरा महाराष्ट्र बाकी है…’ बोले- वारिस पठान
अब आएगी छप्पर फाड़ सर्दी, कानों में टन-टन बजने वाली है तेज हवा; IMD ने किया अलर्ट
Weather
अब आएगी छप्पर फाड़ सर्दी, कानों में टन-टन बजने वाली है तेज हवा; IMD ने किया अलर्ट
'खनानी ब्रदर्स' ISI के खास कैसे बने? भारत ने चुटकी बजाकर पाकिस्तान की कमर तोड़ दी थी
DNA
'खनानी ब्रदर्स' ISI के खास कैसे बने? भारत ने चुटकी बजाकर पाकिस्तान की कमर तोड़ दी थी
14 बार जन्म लेना होगा तब भी न हो पाएगा... बांग्लादेशी बयानवीरों को हिमंता ने लताड़ा
Assam
14 बार जन्म लेना होगा तब भी न हो पाएगा... बांग्लादेशी बयानवीरों को हिमंता ने लताड़ा
DNA: जॉर्डन की रानी नहीं पहनती हिजाब, फिर भारत में हंगामा क्यों?
DNA Analysis
DNA: जॉर्डन की रानी नहीं पहनती हिजाब, फिर भारत में हंगामा क्यों?