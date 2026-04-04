क्या सच में ₹2.80 करोड़ पर नहीं लगेगा टैक्स; जानिए कैसे काम करता है सेक्शन 54F?

Section 54F Relief : इनकम टैक्स से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है. इसमें एक टैक्सपेयर्स को करीब ₹2.80 करोड़ के कैपिटल गेन पर टैक्स से पूरी राहत मिल गई. ये राहत इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 54F के तहत दी गई, इससे अब इस नियम की चर्चा तेज हो गई है. दरअसल, ये मामला एक NRI टैक्सपेयर्स से जुड़ा है. इसने वित्त वर्ष 2021-22 में कई प्रॉपर्टी बेचकर करीब ₹3.41 करोड़ का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) दिखाया था. इसके बाद उसने इस रकम का एक बड़ा हिस्सा नई रिहायशी संपत्ति में निवेश कर दिया और ₹2.80 करोड़ की टैक्स छूट का दावा किया.

क्या था पूरा विवाद?

टैक्स विभाग ने इस छूट को खारिज कर दिया, क्योंकि नई खरीदी गई प्रॉपर्टी टैक्सपेयर्स के बजाय उसकी बहन के नाम पर रजिस्टर्ड थी. अधिकारियों का कहना था कि कानूनी मालिक वही माना जाएगा जिसके नाम पर संपत्ति हो, इसलिए छूट नहीं मिल सकती. हालांकि, टैक्सपेयर्स ने ये दलील दी कि प्रॉपर्टी का असली निवेश उसी ने किया है और नाम पर रजिस्ट्रेशन केवल परिस्थितियों के कारण किया गया था. उसने इसके समर्थन में कई दस्तावेज भी पेश किए. जैसे भुगतान उसके खाते से हुआ और अलॉटमेंट लेटर भी उसके नाम था.

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ITAT ने क्या फैसला दिया?

मामला जब आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) पहुंचा, तो कोर्ट ने टैक्सपेयर्स के पक्ष में फैसला सुनाया. ट्रिब्यूनल ने माना कि अगर वास्तविक निवेश और स्वामित्व का सबूत मौजूद हो, तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन के आधार पर छूट को नकारा नहीं जा सकता है. इसके बाद ₹2.80 करोड़ की टैक्सेबल इनकम पर टैक्स पूरी तरह खत्म हो गया.

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क्या है सेक्शन 54F?

सेक्शन 54F ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एक ऐसा प्रावधान है, जिसके तहत अगर आप शेयर, सोना या जमीन जैसे नॉन-रेजिडेंशियल एसेट बेचते हैं और उससे मिले पैसे को एक नए रिहायशी घर में निवेश करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स छूट पा सकते हैं.

छूट पाने के जरूरी नियम

सेक्शन 54F का फायदा लेने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं:

बिक्री से मिली रकम को नए घर में निवेश करना जरूरी

नया घर खरीदना होगा

बिक्री से 1 साल पहले या 2 साल बाद तक, या

3 साल के भीतर निर्माण करना होगा

टैक्सपेयर्स के पास पहले से एक से ज्यादा घर नहीं होना चाहिए

अधिकतम छूट सीमा ₹10 करोड़ तक है

क्या आप भी ले सकते हैं ये फायदा?

अगर आप भी किसी प्रॉपर्टी, शेयर या अन्य एसेट को बेचकर नया घर खरीदते हैं और नियमों का सही तरीके से पालन करते हैं, तो आप भी सेक्शन 54F के तहत टैक्स बचा सकते हैं. हालांकि, इस केस से यह साफ हो गया है कि केवल टेक्निकल वजहों से छूट नहीं रोकी जा सकती, अगर असली निवेश और मालिकाना हक साबित हो जाए.