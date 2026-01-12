Advertisement
Vande Bharat Sleeper: देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन इस महीने के आखि‍र में गुवाहाटी से कोलकाता के बीच चलने वाली है. यह ट्रेन नॉर्थ ईस्ट और पूर्वी भारत के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी.

Jan 12, 2026, 04:23 PM IST
Vande Bharat Sleeper Train: अगर आप भी अक्‍सर ट्रेन से सफर करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, रेलवे की तरफ से लंबी दूरी की ओवर नाइट जर्नी को पूरा करने की तैयारी पूरी कर ली गई है. देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन इस महीने के आखि‍र में गुवाहाटी से कोलकाता के बीच चलने वाली है. यह ट्रेन नॉर्थ ईस्ट और पूर्वी भारत के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी. इसके साथ ही ट्रेन में सफर करने से यात्रियों को राजधानी से भी बेहतर अनुभव म‍िलेगा. ऐसा दावा रेलवे की तरफ से क‍िया गया है.

कन्फर्म टिकट वाले ही कर पाएंगे सफर

ट्रेन में सफर करने वालों के लि‍ए सबसे खास बात यह है क‍ि इसमें क‍िसी भी तरह का कोई VIP कोटा, इमरजेंसी कोटा या सीन‍ियर रेल अध‍िकर‍ियों के पास से सफर करने की अनुमति नहीं होगी. इसमें केवल कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को ही चढ़ने दिया जाएगा. इसके बाद वेट‍िंग ल‍िस्‍ट वाला झंझट करीब-करीब खत्‍म हो जाएगा. 

ट‍िकट कराने वालों को म‍िलेगी फुल बर्थ
ट्रेन में रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन (RAC) की भी सुविधा नहीं होगी. यानी हर यात्री को सफर करने के लि‍ए रेलवे की तरफ से फुल बर्थ मुहैया कराई जाएगी. साइड लोअर बर्थ शेयर करने या बाद में अपग्रेड होने का क‍िसी तरह का सिस्टम नहीं रहेगा. सफर करने वाले यात्रियों को पूरी तरह अपग्रेडेड बेडरोल मिलेगा. इसमें कंबल कवर, चादर और तकिया शामिल होंगे. यह नॉर्मल ट्रेनों के मुकाबले कहीं बेहतर क्‍वाल‍िटी का होगा. ट्रेन का सफर ज्‍यादा आरामदायक और साफ-सुथरा रहेगा.

ट्रेन में परोसे जाएंगे लोकल व्यंजन
ट्रेन में सफर करने के दौरान लोकल व्यंजन परोसे जाएंगे, इससे यात्री रीजनल स्वाद का मजा ले पाएंगे. ट्रेन में मुस्‍तैद रहने वाला पूरा स्टाफ यूनिफॉर्म में रहेगा और ट्रेन देश की संस्कृति की झलक द‍िखलाएगी. ट्रेन में कुल 16 कोच होंगे और इसमें एक बार में 823 यात्री सफर कर सकेंगे. AC 3 टियर में 611, AC 2 टियर में 188 और AC फर्स्ट क्लास में 24 लोग सफर कर सकेंगे.

प्रीमियम एक्‍सपीर‍ियंस देंगी सुविधाएं
ट्रेन में कई ऐसे शानदार फीचर्स द‍िये गए हैं, जो सफर को पहले से ज्‍यादा यादगार बनाएंगे. आराम दायक सफर के ल‍िये एर्गोनॉमिक बर्थ दी गईं हैं. कोच के डोर ऑटोमेटिक मूवमेंट वाले होंगे. यह ट्रेन सिर्फ फास्‍ट स्‍पीड वाली, बल्कि पारदर्शी टिकटिंग, एकसमान नियम और आधुनिक सुविधाओं के साथ यात्रियों को प्रीमियम एक्‍सपीर‍ियंस देगी. जनवरी के अंत में शुरू होने वाली यह ट्रेन नॉर्थ ईस्ट के लिए गेम-चेंजर साबित होगी.

टिकट प्राइस और वैल्यू की बात करें तो एक साइड का किराया (गुवाहाटी से कोलकाता) 3 AC के लि‍ए 2,300 रुपये चुकाने होंगे. 2 AC के लि‍ए 3000 रुपये और फर्स्ट AC के लि‍ए 3,600 रुपये का भुगतान करना होगा. यात्र‍ियों का खाना किराये में शाम‍िल क‍िया गया है. क‍िसी तरह का डायनामिक फेयर नहीं है और राजधानी के मुकाबले बेहतर सुव‍िधाएं दी गई हैं. 

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

Indian railwaysvande bharat

