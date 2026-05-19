Zoho WFH Policy: प‍िछले द‍िनों ज‍ियो-पॉल‍िट‍िकल टेंशन को देखते हुए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेल की बचत करने, वर्चुअल मीट‍िंग करने, कार पूल‍िंग करने और वर्क फ्रॉम होम (WFH) के लि‍ए देशवास‍ियों से अपील की तो श्रीधर वेम्बू (Sridhar Vembu) की काफी चर्चा हुई. अब फेमस आईटी कंपनी जोहो (Zoho) के को-फाउंडर श्रीधर वेम्बू ने वर्क फ्रॉम होम (WFH) को लेकर अपने हालिया रुख को पूरी तरह बदल दिया है. पिछले हफ्ते वेम्बू ने पीएम मोदी की देशवासियों से नेशनल लेवल पर बचत और सादगी की अपील के बाद वर्क फ्रॉम होम पर नई बहस छेड़ दी थी.

वेम्बू ने सोशल मीडिया पर कहा था कि उनकी कंपनी ने पिछले कुछ महीने में पूरी तरह से 'वर्क फ्रॉम ऑफिस' यानी ऑफ‍िस से काम करने की पॉल‍िसी को अपना लिया है. लेकिन वह देशहित में दोबारा वर्क फ्रॉम होम (WFH) लागू करने पर व‍िचार करने के ल‍िए तैयार हैं. लेक‍िन कंपनी के अंदर बड़े लेवल पर मंथन और फीडबैक के बाद उन्होंने अपने इस फैसले को वापस ले लिया है. उन्‍होंने साफ कहा क‍ि जोहो (Zoho) में वर्क फ्रॉम होम की वापसी नहीं होगी.

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वेम्बू ने X पर बताया बदले हुए फैसले का कारण

श्रीधर वेम्बू ने एक्स (पहले ट्विटर) पर अपने बदले हुए फैसले का कारण बताया है. उन्होंने बताया क‍ि उनके पिछले पोस्‍ट पर कंपनी के अंदर और बाहर के कई लोगों ने अपनी राय शेयर की है. ज‍िसके बाद विचार-विमर्श किया गया. वेम्बू के अनुसार, जोहो ने वर्क फ्रॉम होम का दायरा नहीं बढ़ाने का फैसला इसलिए किया क्‍योंक‍ि आरएंडडी टीम (R&D) के सामने बैठकर किसी प्रॉब्‍लम का सॉल्‍यूशन निकालने से प्रोडक्‍ट‍िव‍िटी (Productivity) ज्यादा रहती है.

पर्सनली म‍िले ब‍िना नहीं होता समस्‍या का सॉल्‍यूशन

उन्होंने अपने डेवलपमेंट ग्रुप का उदाहरण देते हुए बताया क‍ि जब तक आप समस्या सुलझाने वाले लोगों से पर्सनली नहीं मिलते त‍ब तक क‍िसी भी चीज को सॉल्‍व करने में ज्‍यादा समय लगता है. आमने-सामने बैठकर काम करने से बातचीत होती है और आपसी सहयोग आसानी से होता है. इससे सॉल्‍यूशन भी बेहतर तरीके से न‍िकलता है. पीएम की सादगी औ ईंधन बचत की अपील का सम्मान करने के लिए जोहो ने एम्‍पलॉयी को घर भेजने के बजाय ऑफ‍िस के अंदर ही इकोफ्रेंडली और किफायती रास्ते तलाशने शुरू कर दिए हैं.

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सोलर एनर्जी में पहले ही भारी निवेश क‍िया

वेम्बू ने बताया कि पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने के लिए कंपनी अपनी कैंटीन में इलेक्ट्रिक कुकिंग सिस्टम और कर्मचारियों के लिए इलेक्ट्रिक बस के संचालन पर गंभीरता से विचार कर रही है. जोहो ने अपने ऑफ‍िस में सोलर एनर्जी में पहले ही भारी निवेश कर रखा है, जिससे बिजली की बचत की जा सकेगी. वेम्बू ने यह भी कहा था क‍ि उनकी कंपनी फार्महाउस में नेचुरल फॉर्म‍िंग अपना चुकी है.