Nobel Prize 2025 : कौन हैं इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार विजेता जोएल मोकिर, फिलिप अघियन और पीटर हॉविट? पूरी डिटेल यहां

- Nobel Prize 2025 : इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार 2025 का ऐलान हो गया है. इस साल ये पुरस्कार जोएल मोकिर, फिलिप अघियन और पीटर हॉविट को मिला है. ये पुरस्कार इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ (Innovation-Driven Economic Growth) की अवधारणा को समझाने के लिए दिया गया है.
- नोबेल समिति ने क्या बताया?
- पिछले दो शताब्दियों में इतिहास में पहली बार दुनिया ने सतत आर्थिक विकास देखा है. इसने विशाल संख्या में लोगों को गरीबी से बाहर निकाला और हमारी समृद्धि की नींव रखी है. इस साल के इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार विजेता, जोएल मोकिर, फिलिप अघियन और पीटर हॉविट ये समझाते हैं कि कैसे इनोवेशन आगे की प्रगति के लिए प्रेरक शक्ति देता है.
- इस साल ये पुरस्कार जोएल मोकिर, फिलिप अघियन और पीटर हॉविट को इनोवेशन ड्रिवेन आर्थिक विकास की व्याख्या करने के लिए दिया गया है. इस पुरस्कार का आधा हिस्सा मोकिर को तकनीकी प्रगति के माध्यम से सतत विकास के लिए आवश्यक शर्तों की पहचान करने के लिए और अघियन और हॉविट को क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के माध्यम से सतत विकास के सिद्धांत के लिए संयुक्त रूप से दिया गया है.
- कौन हैं जोएल मोकिर, फिलिप अघियन और पीटर हॉविट?
- नोबेल पुरस्कार से सम्मानित जोएल मोकिर अमेरिका के नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं. वहीं, फिलिप अघियन फ्रांस के कॉलेज डी फ्रांस और INSEAD और ब्रिटेन के द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से जुड़े हुए हैं. जबकि पीटर हॉविट अमेरिका के ब्राउन यूनिवर्सिटी से हैं.
- जोएल मोकिर का जन्म 1946 में लीडेन, नीदरलैंड्स में हुआ है. उन्होंने 1974 में येल विश्वविद्यालय, न्यू हेवन, कनेक्टिकट, अमेरिका से पीएचडी पूरी की. वर्तमान में वे नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी, एवांस्टन, इलिनोइस, अमेरिका में प्रोफेसर हैं. फिलिप अघियन का जन्म 1956 में पेरिस, फ्रांस में हुआ. उन्होंने 1987 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स, अमेरिका से पीएचडी प्राप्त की है. फिलिप अघियन वर्तमान में कोलेज डी फ्रांस और INSEAD, पेरिस, फ्रांस और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, UK में प्रोफेसर हैं.
- पीटर हॉविट का जन्म 1946 में कनाडा में हुआ है. उन्होंने 1973 में नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी, एवांस्टन, इलिनोइस, अमेरिका से पीएचडी पूरी की है. वर्तमान में वे ब्राउन यूनिवर्सिटी, प्रोविडेंस, रोड आइलैंड, अमेरिका में प्रोफेसर हैं.
