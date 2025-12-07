Advertisement
टाटा संस में सबसे मजबूत चेहरा बनकर उभरा यह शख्‍स, इस तरह बन गया सबसे बड़ा शेयर होल्‍डर

Noel Tata Stake in Tata Sons: नोएल टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन और एक फाउंडेशन के ट्रस्टी भी हैं. उनके सौतेले भाई जिमी टाटा के पास 3,262 शेयर (0.81%) हैं. बाकी एक्‍सटेंडेड फैम‍िली पिलू टाटा और उनके बच्‍चे जिमी (HDFC बैंक में चीफ क्रेड‍िट ऑफ‍िसर) और वेरा चोकसे के पास कुल 801 शेयर हैं.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Dec 07, 2025, 02:01 PM IST
Tata Sons Stakeholder: रतन टाटा की मौत हुए एक साल से भी ज्‍यादा हो गया. उनके इस दुन‍िया से जाने के बाद टाटा ग्रुप में तमाम तरह के उतार-चढ़ाव देखे जा रहे हैं. सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस में छंटनी भी उनके दुन‍िया से जाने के बाद ही हुई. लेक‍िन इस सबसे अलग क्‍या आपको पता है टाटा सन्‍स में टाटा फैम‍िली का कौन शख्‍स सबसे बड़ा स्‍टेकहोल्‍डर है? आपको बता दें सिमोन टाटा (टाटा ग्रुप के पूर्व डायरेक्टर और नवल टाटा की दूसरी पत्‍नी) ने कई साल पहले अपनी पूरी संपत्ति और टाटा ट्रस्‍ट के चेयरमैन नोएल टाटा को गिफ्ट कर दी थी. इसमें टाटा सन्स के शेयर भी शामिल हैं.

टाटा सन्स में स्टेक बढ़कर 1% का हो गया

इन शेयर को ट्रांसफर क‍िये जाने के बाद नोएल का टाटा सन्स में स्टेक बढ़कर 1% का हो गया है. नोएल टाटा के पास 2,055 शेयर से बढ़कर कुल 4,058 शेयर हो गए. इसके साथ ही नोएल टाटा फैम‍िली के अंदर सबसे बड़े शेयरहोल्‍डर बन गए हैं. 180 अरब डॉलर के टाटा साम्राज्य की कंपनी में क‍िसी भी फैम‍िली मेंबर से ज्यादा हिस्सा अब नोएल टाटा के पास है. दिवंगत रतन टाटा के पास 3,368 शेयर (0.83%) थे. ये शेयर उनकी मौत के बाद 70:30 के रेश्‍यो में उनकी दो फाउंडेशन को चले गए.

टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन और फाउंडेशन के ट्रस्टी हैं नोएल टाटा
नोएल टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन और एक फाउंडेशन के ट्रस्टी भी हैं. उनके सौतेले भाई जिमी टाटा के पास 3,262 शेयर (0.81%) हैं. बाकी एक्‍सटेंडेड फैम‍िली पिलू टाटा और उनके बच्‍चे जिमी (HDFC बैंक में चीफ क्रेड‍िट ऑफ‍िसर) और वेरा चोकसे के पास कुल 801 शेयर हैं. इससे साफ है नोएल ने सबको पीछे छोड़ दिया है. सिमोन ने अपने कुल 2,011 शेयर में से 2,003 शेयर नोएल को दे दिए. बाकी 8 शेयर या तो उनके नाम पर हैं या नोएल के तीन बच्चों को मिल गए होंगे.

टैक्स एक्सपर्ट ने क्‍या बताया?
टैक्स एक्सपर्ट का कहना है ब्‍लश र‍िलेशन के जिंदा रहते या वसीयत से गिफ्ट करने पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता. सिर्फ शेयर ही नहीं, जिनेवा और मुंबई की प्रॉपर्टी भी नोएल की फैम‍िली को म‍िली है. कोलाबा के बख्तावर अपार्टमेंट में 3,000 वर्ग फीट का फ्लैट (1992 में टाटा हाउस बेचने के बाद खरीदा था) भी अब नोएल के नाम है. उसी बिल्डिंग में उनका अपना एक और फ्लैट पहले से था.

यह बदलाव दिखाता है कि रतन टाटा के जाने के बाद टाटा फैम‍िली की कमान धीरे-धीरे नोएल टाटा के हाथ में आ रही है. टाटा ट्रस्‍ट के चेयरमैन होने के साथ ही अब सबसे बड़ा पर्सनल शेयरहोल्‍डर भी वही हैं. आने वाले दिनों में टाटा ग्रुप के बड़े फैसलों में उनकी भूमिका और मजबूत होगी. एक तरह से टाटा फैम‍िली की नई पीढ़ी की विरासत की कहानी शुरू हो चुकी है. 

