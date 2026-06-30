/Voltas के चेयरमैन पद से हटेंगे Noel Tata; कंपनी की 72वीं AGM में किया ऐलान; जानिए क्यों लिया ये फैसला?

Big Announcement : टाटा ग्रुप के सबसे अनुभवी कॉर्पोरेट लीडर नोएल टाटा (Noel Tata) ने वोल्टास के चेयरमैन पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है. ये घोषणा उन्होंने कंपनी की 72वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) में की, जहां उन्होंने बताया कि ये उनके लिए चेयरमैन के रूप में अंतिम AGM होगी.
उन्होंने शेयरधारकों को संबोधित करते हुए कहा, ' जैसा कि आप सभी को शायद पता ही होगा, चेयरमैन के रूप में यह मेरी आखिरी सालाना जनरल मीटिंग है.'
नोएल टाटा ने कहा कि वोल्टास ने इंटरनल पदोन्नति और बाहरी नियुक्तियों के माध्यम से अगली पीढ़ी का नेतृत्व तैयार कर लिया है. उन्होंने भरोसा जताया कि अनुभवी और नए नेतृत्व के सहयोग से कंपनी आगे भी मजबूत प्रदर्शन करती रहेगी. उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान समर्थन के लिए शेयरधारकों, कर्मचारियों और व्यापारिक साझेदारों का धन्यवाद भी किया और कहा कि वह कंपनी की वर्तमान स्थिति और डेवलपमेंट से संतुष्ट हैं.
नोएल टाटा ने 27 जनवरी 2003 को वोल्टास के बोर्ड में प्रवेश किया था और 1 सितंबर 2017 को इशात हुसैन के स्थान पर गैर-कार्यकारी चेयरमैन बने थे. 23 जून को ट्रेंट की वार्षिक बैठक में भी उन्होंने चेयरमैन पद छोड़ने की घोषणा की थी.
बता दें, वे टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन भी हैं, जो टाटा संस के सबसे बड़े शेयरधारक हैं. वे इस साल नवंबर में 70 वर्ष के हो जाएंगे और कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार 70 वर्ष के बाद पद पर बने रहने के लिए आवश्यक अनुमोदन लेना होता है. कंपनी के प्रदर्शन की बात करते हुए उन्होंने कहा कि वोल्टास ने नए वित्तीय वर्ष की मजबूत शुरुआत की है और उसका रूम एयर कंडीशनर व्यवसाय रिकॉर्ड 81 दिनों में 10 लाख यूनिट बिक्री के आंकड़े को पार कर चुका है. नोएल टाटा ने ये भी कहा कि उन्हें वोल्टास की वर्तमान स्थिति और इसकी मजबूत ग्रोथ पर संतोष है।