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Voltas के चेयरमैन पद से हटेंगे Noel Tata; कंपनी की 72वीं AGM में किया ऐलान; जानिए क्यों लिया ये फैसला?

नोएल टाटा ने कहा कि वोल्टास ने इंटरनल पदोन्नति और बाहरी नियुक्तियों के माध्यम से अगली पीढ़ी का नेतृत्व तैयार कर लिया है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 30, 2026, 06:24 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 06:25 PM IST
Voltas के चेयरमैन पद से हटेंगे Noel Tata; कंपनी की 72वीं AGM में किया ऐलान; जानिए क्यों लिया ये फैसला?
Image Credit: Social media/X/AI Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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