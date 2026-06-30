/Voltas के चेयरमैन पद से हटेंगे Noel Tata; कंपनी की 72वीं AGM में किया ऐलान; जानिए क्यों लिया ये फैसला?

बता दें, वे टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन भी हैं, जो टाटा संस के सबसे बड़े शेयरधारक हैं. वे इस साल नवंबर में 70 वर्ष के हो जाएंगे और कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार 70 वर्ष के बाद पद पर बने रहने के लिए आवश्यक अनुमोदन लेना होता है. कंपनी के प्रदर्शन की बात करते हुए उन्होंने कहा कि वोल्टास ने नए वित्तीय वर्ष की मजबूत शुरुआत की है और उसका रूम एयर कंडीशनर व्यवसाय रिकॉर्ड 81 दिनों में 10 लाख यूनिट बिक्री के आंकड़े को पार कर चुका है. नोएल टाटा ने ये भी कहा कि उन्हें वोल्टास की वर्तमान स्थिति और इसकी मजबूत ग्रोथ पर संतोष है।