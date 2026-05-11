Tata Group: टाटा ग्रुप की कई कंपनियों में बोर्ड डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव के पद से रिटायरमेंट की उम्र 70 साल की है. खबर आ रही है कि इस साल नोएल टाटा की उम्र 70 साल पूरी हो जाएगी और वह अलग-अलग कंपनियों में इन पदों से रिटायर हो जाएंगे.
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Noel Tata: टाटा ग्रुप की लीडरशिप से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आ रहा है. टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा इस साल नवंबर में 70 साल के होने जा रहे हैं. टाटा ग्रुप की इंटरनल पॉलिसी (रिटायरमेंट पॉलिसी) के अनुसार नोएल टाटा ग्रुप की अलग-अलग लिस्टेड कंपनियों के बोर्ड से अपनी एग्जीक्यूटिव और नॉन-एग्जीक्यूटिव पदों से इस्तीफा दे सकते हैं. टाटा ग्रुप के नियमों के अनुसार, बोर्ड डायरेक्टर्स के लिए रिटायरमेंट की उम्र 70 साल तय की गई है. नोएल टाटा साल 2026 में ही 70 साल के होने जा रहे हैं.
मौजूदा समय में नोएल टाटा ग्रुप की कई दिग्गज कंपनियों में अहम पदों पर हैं. वह ट्रेंट लिमिटेड (Trent), टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन और वोल्टास (Voltas) के चेयरमैन हैं. इसके अलावा नोएल, टाटा स्टील और टाइटन (Titan) के बोर्ड में वाइस चेयरमैन के रूप में अपनी सर्विस दे रहे हैं. नवंबर के महीने में 70 साल की उम्र पूरी करने के बाद वह इन कंपनियों के बोर्ड से हट जाएंगे. हालांकि, टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन के रूप में वह बने रहेंगे. क्योंकि ट्रस्ट की भूमिका के लिये उम्र सीमा के नियम अलग होते हैं.
टाटा ग्रुप में बोर्ड डायरेक्टर के लिए 70 साल की रिटायरमेंट पॉलिसी काफी समय से लागू है. इससे पहले भी ग्रुप के कई दिग्गजों ने 70 साल की उम्र पूरी होने पर अपने पद से रिजाइन किया है. नोएल टाटा के रिटायरमेंट के करीब आने के साथ ही अब मार्केट और ग्रुप के अंदर उत्तराधिकार की चर्चाएं तेज हो गई हैं. ग्रुप अब इन कंपनियों में नए नेतृत्व और स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति पर विचार कर रहा है.
भले ही नोएल टाटा लिस्टेड कंपनियों के बोर्ड से हट रहे हों, लेकिन टाटा ग्रुप पर उनका असर कम नहीं होगा. टाटा ट्रस्ट, जो टाटा संस (टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी) में करीब 66% की हिस्सेदारी रखता है के चेयरमैन के रूप में वह ग्रुप के बड़े फैसलों और परोपकारी कामों का नेतृत्व करना जारी रखेंगे. टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन का पद ग्रुप में सबसे शक्तिशाली माना जाता है क्योंकि यही ट्रस्ट पूरे ग्रुप की दिशा को तय करता है.
नोएल टाटा के नेतृत्व में 'ट्रेंट' और 'वोल्टास' जैसी कंपनियों ने शानदार प्रदर्शन करतेक हुए निवेशकों को बेहतरीन रिटर्न दिया है. उनके बोर्ड से हटने की खबर के बाद निवेशकों की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि इन कंपनियों की कमान अब किसके हाथों में सौंपी जाएगी. टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन के साथ मिलकर नोएल टाटा पहले से ही ग्रुप के अंदर नया और युवा नेतृत्व तैयार करने पर जोर दे रहे हैं.