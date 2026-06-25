Tata Group Companies: टाटा ग्रुप के कॉरपोरेट स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा (Noel Tata) इस साल नवंबर में टाटा ग्रुप की छह कंपनियों के बोर्ड से अलग हो जाएंगे. जूडियो और वेस्टसाइड जैसे लाइफस्टाइल ब्रांड चलाने वाली ग्रुप की कंपनी ट्रेंट लिमिटेड की एजीएम (AGM) के दौरान नोएल टाटा भावुक हो गए. 69 साल के नोएल टाटा ने एजीएम के दौरान शेयरहोल्डर्स को संबोधित करते हुए कहा, आपको पता है चेयरमैन के रूप में यह मेरी आखिरी एजीएम (Annual General Meeting) है. नोएल टाटा 19 अगस्त 2010 को पहली बार ट्रेंट के बोर्ड में बतौर डायरेक्टर शामिल हुए थे. हालांकि, यह ट्रेंट (Trent) कंपनी की 74वीं एजीएम रही.
ट्रेंट की 74वीं एजीएम के साथ उनका वो ऐतिहासिक सफर पूरा हो जाएगा, जिसमें उन्होंने टाटा ग्रुप की इस रिटेल कंपनी को बेंगलुरु की छोटी सी दुकान से देश की दिग्गज फैशन और लाइफस्टाइल कंपनी बना दिया. दरअसल, इस साल नवंबर में नोएल टाटा की उम्र 70 साल पूरी हो जाएगी. इस कारण वह टाटा ग्रुप के नियमों के दायरे में आ जाएंगे. इस नियम के अनुसार नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स (गैर-कार्यकारी निदेशकों) अधिकतम 70 साल उम्र तक बने रह सकते हैं. इसलिए आने वाली 12 नवंबर को 70 साल की उम्र पूरी होने पर वह छह कंपनियों के बोर्ड से अलग हो जाएंगे.
ट्रेंट (Trent)
टाइटन (Titan)
टाटा स्टील (Tata Steel)
टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन (Tata Investment Corporation)
वोल्टास (Voltas)
टाटा इंटरनेशनल (Tata International)
23 जून को पूरी हुई ट्रेंट लिमिटेड की एजीएम (AGM) के बाद वह वोल्टास, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन और टाटा स्टील जैसी कंपनियों की एजीएम को भी संबोधित करेंगे. भले ही नोएल टाटा इन छह लिस्टेड कंपनियों के बोर्ड से हट रहे हैं. लेकिन टाटा ग्रुप की मुख्य होल्डिंग कंपनी 'टाटा संस' (Tata Sons) में वह पूरी तरह बने रहेंगे. टाटा ग्रुप के नियमों के अनुसार, टाटा ट्रस्ट की तरफ से नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स पर 70 साल वाला रिटायरमेंट से जुड़ा नियम लागू नहीं होता. अक्टूबर 2024 में रतन टाटा के निधन के बाद नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया गया था. इस कारण वह टाटा संस के बोर्ड में ट्रस्ट के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अहम भूमिका निभाएंगे.
नोएल टाटा का सबसे शानदार सफर 'ट्रेंट' के साथ रहा. वह इसके बोर्ड में साल 2010 में शामिल हुए थे. यह टाटा ग्रुप की पहली कंपनी थी, जिसके बोर्ड में उन्होंने काम शुरू किया था. उन्होंने अपनी दूरदर्शी रणनीति के दम पर एक छोटे से स्टोर से शुरुआत करके ट्रेंट को देश के सबसे बड़े फैशन और लाइफस्टाइल रिटेल नेटवर्क में बदल दिया.