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नुकसान या कोई और वजह? टाटा ग्रुप से दूरी क्‍यों बना रहे नोएल टाटा, इन 6 कंपन‍ियों से लेंगे व‍िदाई

Trent AGM: टाटा ग्रुप की 74वीं एजीएम के दौरान नोएल टाटा ने शेयरहोल्‍डर्स से कहा क‍ि यह उनकी आख‍िरी एजीएम है. इसके अलावा वह ग्रुप की पांच और कंपन‍ियों से नवंबर के महीने में र‍िटायर हो जाएंगे.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 25, 2026, 01:52 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 01:52 PM IST
नुकसान या कोई और वजह? टाटा ग्रुप से दूरी क्‍यों बना रहे नोएल टाटा, इन 6 कंपन‍ियों से लेंगे व‍िदाई
Image Credit: file picSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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