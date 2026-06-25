23 जून को पूरी हुई ट्रेंट लिमिटेड की एजीएम (AGM) के बाद वह वोल्टास, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन और टाटा स्टील जैसी कंपनियों की एजीएम को भी संबोध‍ित करेंगे. भले ही नोएल टाटा इन छह लिस्टेड कंपनियों के बोर्ड से हट रहे हैं. लेकिन टाटा ग्रुप की मुख्‍य होल्‍ड‍िंग कंपनी 'टाटा संस' (Tata Sons) में वह पूरी तरह बने रहेंगे. टाटा ग्रुप के नियमों के अनुसार, टाटा ट्रस्ट की तरफ से नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स पर 70 साल वाला रिटायरमेंट से जुड़ा न‍ियम लागू नहीं होता. अक्टूबर 2024 में रतन टाटा के निधन के बाद नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया गया था. इस कारण वह टाटा संस के बोर्ड में ट्रस्ट के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अहम भूमिका न‍िभाएंगे.