तारीख पर तारीख... पांचवीं बार टला नोएडा एयरपोर्ट का उद्घाटन, लैंडिंग-टेकऑफ का ट्रायल पूरा पर सिक्योरिटी क्लियरेंस में फंसा पेंच

Noida Airport: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के खुलने का इंतजार सबको है. लंबे वक्त से वहां उड़ानों की तैयारी चल रही है. निर्माण का काम समय पर पूरा नहीं होने के चलते उसके उद्घाटन की तारीख फिर से अटक गई है. सिक्योरिटी लाइसेंस के अभाव के चलते उसे DGCA का अप्रूवल नहीं मिला. फ्लाइटों के टेकऑफ-लैंडिंग की ट्रायल हो चुके हैं, लेकिन इसके खुलने की तारीख सामने नहीं आई है. अब खबरें आ रही है कि इसके ओपनिंग की तारीख एक बार फिर से टल गई है.

कब खुलेगा नोएडा एयरपोर्ट

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओपनिंग एक बार फिर से टलने की खबर आ रही है. जानकारी के मुताबिक एयरपोर्ट बनाने वाली कंपनी कंस्ट्रक्शन पूरा किए बिना ही उद्घाटन की जल्दबाजी दिखा रही है. कंपनी ने भरोसा दिया कि वो नवंबर तक निर्माण पूरा कर देगी. जिसे देखते हुए दिसंबर के पहले हफ्ते में उद्घाटन की योजना तैयार की गई, लेकिन एक बार फिर से ये टालना पड़ा है. ये पांचवी बार है जब एयरपोर्ट का उद्घाटन रुक गया. हालांकि उद्घाटन को लेकर कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई थी.

क्यों टला उद्घाटन

निर्माण कार्य पूरा न होने की वजह से नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो की ओर से एयरपोर्ट को सिक्योरिटी क्लीयरेंस नहीं दिया गया. इसी सिक्योरिटी क्लियरेंस के अभाव में महानिदेशालय नागर विमानन भी चार दिसंबर तक एयरपोर्ट को एयरोड्रम लाइसेंस जारी नहीं कर सका, जिसके चलते एक बार फिर से एयरपोर्ट की ओपनिंग टाल दी गई.

डेडलाइन से पिछड़े

बता दें कि 25 नवंबर 2021 को एयरपोर्ट का शिलान्यास किया था. इसे तीन साल में पूरा करने का टारगेट दिया गया था, लेकिन समय पर कार्य पूरा न होने के चलते इसे बढ़ाकर दिसंबर 2024 किया गया. हालांकि दिसंबर2024 में भी इसे पूरा नहीं किया जा सका. सरकार ने कंपनी को फटकार लगाते हुए 15 मई 2025 तक पूरा करने को कहा, लेकिन वो फिर से डेडलाइन को पूरा करने में फेल हो गई. निर्माण कंपनियों की लापरवाही के चलते अब तक इसे पूरा नहीं किया जा सका, जिसके चलते एक बार फिर से इसके शुरुआत की तारीख टल गई है.