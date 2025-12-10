Advertisement
trendingNow13036518
Hindi Newsबिजनेसतारीख पर तारीख... पांचवीं बार टला नोएडा एयरपोर्ट का उद्घाटन, लैंडिंग-टेकऑफ का ट्रायल पूरा पर सिक्योरिटी क्लियरेंस में फंसा पेंच

तारीख पर तारीख... पांचवीं बार टला नोएडा एयरपोर्ट का उद्घाटन, लैंडिंग-टेकऑफ का ट्रायल पूरा पर सिक्योरिटी क्लियरेंस में फंसा पेंच

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के खुलने का इंतजार सबको है. लंबे वक्त से वहां उड़ानों की तैयारी चल रही है. निर्माण का काम समय पर पूरा नहीं होने के चलते उसके उद्घाटन की तारीख फिर से अटक गई है. सिक्योरिटी लाइसेंस के अभाव के चलते उसे DGCA का अप्रूवल नहीं मिला.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Dec 10, 2025, 09:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

तारीख पर तारीख... पांचवीं बार टला नोएडा एयरपोर्ट का उद्घाटन, लैंडिंग-टेकऑफ का ट्रायल पूरा पर सिक्योरिटी क्लियरेंस में फंसा पेंच

Noida Airport: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के खुलने का इंतजार सबको है. लंबे वक्त से वहां उड़ानों की तैयारी चल रही है. निर्माण का काम समय पर पूरा नहीं होने के चलते उसके उद्घाटन की तारीख फिर से अटक गई है. सिक्योरिटी लाइसेंस के अभाव के चलते उसे DGCA का अप्रूवल नहीं मिला. फ्लाइटों के टेकऑफ-लैंडिंग की ट्रायल हो चुके हैं, लेकिन इसके खुलने की तारीख सामने नहीं आई है. अब खबरें आ रही है कि इसके ओपनिंग की तारीख एक बार फिर से टल गई है. 

कब खुलेगा नोएडा एयरपोर्ट    

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओपनिंग एक बार फिर से टलने की खबर आ रही है. जानकारी के मुताबिक एयरपोर्ट बनाने वाली कंपनी कंस्ट्रक्शन  पूरा किए बिना ही उद्घाटन की जल्दबाजी दिखा रही है. कंपनी ने भरोसा दिया कि वो नवंबर तक निर्माण पूरा कर देगी. जिसे देखते हुए दिसंबर के पहले हफ्ते में उद्घाटन की योजना तैयार की गई, लेकिन एक बार फिर से ये टालना पड़ा है. ये पांचवी बार है जब एयरपोर्ट का उद्घाटन रुक गया. हालांकि उद्घाटन को लेकर कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई थी.    

Add Zee News as a Preferred Source

 क्यों टला उद्घाटन 

निर्माण कार्य पूरा न होने की वजह से नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो की ओर से एयरपोर्ट को सिक्योरिटी क्लीयरेंस नहीं दिया गया. इसी सिक्योरिटी क्लियरेंस के अभाव में महानिदेशालय नागर विमानन भी चार दिसंबर तक एयरपोर्ट को एयरोड्रम लाइसेंस जारी नहीं कर सका, जिसके चलते एक बार फिर से एयरपोर्ट की ओपनिंग टाल दी गई.  

डेडलाइन से पिछड़े 

बता दें कि 25 नवंबर 2021 को एयरपोर्ट का शिलान्यास किया था. इसे तीन साल में पूरा करने का टारगेट दिया गया था, लेकिन समय पर कार्य पूरा न होने के चलते इसे बढ़ाकर दिसंबर 2024 किया गया. हालांकि दिसंबर2024 में भी इसे पूरा नहीं किया जा सका. सरकार ने कंपनी को फटकार लगाते हुए 15 मई 2025 तक पूरा करने को कहा, लेकिन वो फिर से डेडलाइन को पूरा करने में फेल हो गई. निर्माण कंपनियों की लापरवाही के चलते अब तक इसे पूरा नहीं किया जा सका, जिसके चलते एक बार फिर से इसके शुरुआत की तारीख टल गई है.     

 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

noida airport

Trending news

अचानक PM दफ्तर में बजी घंटी, दूसरी तरफ थे नेतन्याहू, बात सुनकर क्या बोले मोदी?
Gaza peace plan
अचानक PM दफ्तर में बजी घंटी, दूसरी तरफ थे नेतन्याहू, बात सुनकर क्या बोले मोदी?
पंजाब में हजारों युवाओं को मिलेगा राज, जापान-दक्षिण कोरिया से आएगा निवेश- सीएम मान
Punjab news in hindi
पंजाब में हजारों युवाओं को मिलेगा राज, जापान-दक्षिण कोरिया से आएगा निवेश- सीएम मान
राहुल गांधी के सभी बम अमित शाह ने किए 'डिफ्यूज', संसद में हर आरोप का दिया जवाब!
Parliament Winter Session 2025
राहुल गांधी के सभी बम अमित शाह ने किए 'डिफ्यूज', संसद में हर आरोप का दिया जवाब!
Detect-Delete-Deport...सिर्फ तीन शब्दों में शाह ने संसद में समझाया SIR का मतलब
amit shah
Detect-Delete-Deport...सिर्फ तीन शब्दों में शाह ने संसद में समझाया SIR का मतलब
पहली वोट चोरी नेहरू, दूसरी इंदिरा, तीसरी...विपक्ष के आरोपों को शाह ने बनाया 'हथियार
amit shah
पहली वोट चोरी नेहरू, दूसरी इंदिरा, तीसरी...विपक्ष के आरोपों को शाह ने बनाया 'हथियार
संसद में अमित शाह और राहुल गांधी में तीखी बहस, इस बात पर भिड़ गए दोनों नेता
Parliament Winter Session 2025
संसद में अमित शाह और राहुल गांधी में तीखी बहस, इस बात पर भिड़ गए दोनों नेता
'2004 तक तो किसी पार्टी ने SIR का विरोध नहीं किया', सदन में शाह का विपक्ष पर 'बाउंसर
amit shah
'2004 तक तो किसी पार्टी ने SIR का विरोध नहीं किया', सदन में शाह का विपक्ष पर 'बाउंसर
थाईलैंड भागे क्लब मालिक अब भारत लौटने को तैयार, कोर्ट से बोले- हम भी पीड़ित हैं जनाब
Goa Fire Case
थाईलैंड भागे क्लब मालिक अब भारत लौटने को तैयार, कोर्ट से बोले- हम भी पीड़ित हैं जनाब
3 मंजिला आलीशान घर, 1 कनाल जमीन...नशे की कमाई से सब बनाया, पुलिस ने सब जब्त कर लिया
Srinagar
3 मंजिला आलीशान घर, 1 कनाल जमीन...नशे की कमाई से सब बनाया, पुलिस ने सब जब्त कर लिया
हेट स्पीच देने पर सजा, कर्नाटक विधानसभा में पेश हुआ बिल; BJP ने किया विरोध
Hate Speech Bill
हेट स्पीच देने पर सजा, कर्नाटक विधानसभा में पेश हुआ बिल; BJP ने किया विरोध