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नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जल्द शुरू होगी उड़ानों की बुकिंग, इस तारीख से मिलेंगे टिकट; फ्लाइट शेड्यूल भी आया सामने

15 जून को लखनऊ-नोएडा-बेंगलुरु रूट पर उड़ानों की शुरुआत होगी. इसी दिन इंडिगो हैदराबाद-नोएडा-अमृतसर रूट पर भी डेली फ्लाइट सेवा शुरू करेगी. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: May 08, 2026, 05:41 PM IST
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नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जल्द शुरू होगी उड़ानों की बुकिंग, इस तारीख से मिलेंगे टिकट; फ्लाइट शेड्यूल भी आया सामने

Noida International Airport :  नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NIA) को लेकर नोएडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. जेवर एयरपोर्ट से अब फ्लाइट बुकिंग शुरू हो चुकी है. कमर्शियल एयरलाइन इंडिगो ने घोषणा की है कि वो 15 जून से यहां से आधिकारिक तौर पर उड़ानों का ऑपरेशन शुरू करेगी. इसके साथ ही इंडिगो इस नए एयरपोर्ट से कमर्शियल फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने वाली पहली एयरलाइन बन जाएगी. एयरलाइन चरणबद्ध तरीके से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से देशभर के 16 से ज्यादा शहरों के लिए सीधी उड़ानें शुरू करेगी. इनमें बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे मेट्रो शहरों के साथ अमृतसर, चंडीगढ़, धर्मशाला, जयपुर, लखनऊ, नवी मुंबई, पंतनगर और श्रीनगर जैसे टियर-2 और टियर-3 शहर शामिल हैं.

क्या रहेगा फ्लाइट शेड्यूल?

15 जून को लखनऊ-नोएडा-बेंगलुरु रूट पर उड़ानों की शुरुआत होगी. इसी दिन इंडिगो हैदराबाद-नोएडा-अमृतसर रूट पर भी डेली फ्लाइट सेवा शुरू करेगी. 16 जून से एयरलाइन बेंगलुरु-नोएडा-जम्मू रूट पर सेवाएं शुरू करेगी. इसके बाद 1 जुलाई से श्रीनगर, जोधपुर, धर्मशाला, भोपाल, देहरादून, बरेली, किशनगढ़, जयपुर, पंतनगर और चंडीगढ़ जैसे शहरों के लिए उड़ानें शुरू की जाएंगी. कुछ रूट्स जैसे लखनऊ, जयपुर, पंतनगर और चंडीगढ़ पर एयरलाइन एक दिन में कई उड़ानें संचालित करेगी.

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इंडिगो ने क्या कहा?

इंडिगो ने कहा है कि टिकट बुकिंग उसकी आधिकारिक वेबसाइट, मोबाइल ऐप और अधिकृत ट्रैवल पार्टनर्स के जरिए धीरे-धीरे खोली जा रही है. इंडिगो के चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर आलोक सिंह ने कहा कि यमुना एक्सप्रेसवे पर रणनीतिक रूप से स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश और एनसीआर के लिए एक नया गेटवे बनेगा. उन्होंने कहा कि भारत के बड़े महानगर अब मल्टी-एयरपोर्ट सिस्टम को सपोर्ट करने लगे हैं.  इंडिगो के बाद अकासा एयरऔर एयर इंडिया एक्सप्रेस जैसी अन्य एयरलाइंस भी चरणबद्ध तरीके से यहां से उड़ानें शुरू कर सकती हैं.

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की खासियत

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली के IGI एयरपोर्ट और हिंडन एयरपोर्ट के बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) का तीसरा कमर्शियल एयरपोर्ट होगा. यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे स्थित यह एयरपोर्ट भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजनाओं में शामिल है. इस एयरपोर्ट के शुरू होने से एनसीआर और टियर-2 व टियर-3 शहरों के बीच हवाई कनेक्टिविटी बेहतर होगी. साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूती मिलेगी.

15 जून से कार्गो सेवाएं भी शुरू की जाएंगी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मार्च को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था. उन्होंने इसे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाला बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बताया था. माना जा रहा है कि आने वाले समय में यह एयरपोर्ट दिल्ली-एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बड़ा एविएशन हब बनकर उभरेगा.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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