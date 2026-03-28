Noida International Airport: जेवर में सोना बनी जमीन! रियल एस्टेट में बूम, कीमतें छू रहीं आसमान; क्या निवेश का सही समय है?

Noida International Airport : पिछले पांच वर्षों में जेवर-यमुना एक्सप्रेसवे बेल्ट एक धीमे बाजार से बदलकर NCR के सबसे तेजी से बढ़ते निवेश क्षेत्रों में शामिल हो चुका है. अब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद इस इलाके के रियल एस्टेट में नई रफ्तार आने की उम्मीद है. अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे के पास घर खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो ये जानना जरूरी है कि यहां प्रॉपर्टी खरीदना पहले के मुकाबले काफी महंगा हो चुका है. एयरपोर्ट के शुरू होने के साथ ही इस क्षेत्र में कीमतों और डिमांड दोनों पर नजर रखना अहम हो गया है.

5 साल में कैसे बदली तस्वीर?

रियल एस्टेट कंसल्टेंट स्क्वायर यार्ड्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस इलाके में प्रॉपर्टी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा गया है.

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प्लॉट vs अपार्टमेंट (2020–2025)

प्लॉट कीमत: ₹3,200 प्रति वर्ग फुट से बढ़कर ₹9,600 (करीब 200% उछाल)

अपार्टमेंट कीमत: ₹1,100 से बढ़कर ₹2,500 प्रति वर्ग फुट (करीब 78% वृद्धि)

कुछ माइक्रो-मार्केट्स में कीमतें 5 गुना तक बढ़ीं. ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी को दर्शाता है. रिपोर्ट के अनुसार, अगले दो वर्षों में प्लॉट की कीमतें करीब 28% तक बढ़ सकती हैं. अपार्टमेंट की कीमतें करीब 22% तक बढ़ने की संभावना है.

कीमतें क्यों बढ़ीं?

इस उछाल की सबसे बड़ी वजह जेवर एयरपोर्ट का विकास और उससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं. एयरपोर्ट की घोषणा के शुरुआती दौर में ही निवेशकों ने जमीन खरीदनी शुरू कर दी थी. इस उम्मीद में कि इसके चालू होते ही कीमतें तेजी से बढ़ेंगी और अब कई इलाकों में ये हकीकत बन चुकी है. वहीं, अपार्टमेंट की कीमतें धीरे-धीरे बढ़ती रही हैं. लेकिन 2024-25 के बीच इसमें भी तेजी आई है.

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एशिया के बड़े एयरपोर्ट्स में शामिल

जेवर में बना नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भविष्य में एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में शामिल होने की क्षमता रखता है. अंतिम चरण में यह हर साल लगभग 225 मिलियन यात्रियों को संभाल सकेगा. इससे NCR की एविएशन क्षमता में बड़ा इजाफा होगा और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा. स्क्वायर यार्ड्स के फाउंडर और CEO तनुज शोरी के मुताबिक, नोएडा का रियल एस्टेट मार्केट इस समय एक अहम मोड़ पर है, जहां लोकल बेस के साथ ग्लोबल महत्वाकांक्षाएं जुड़ रही हैं. जेवर एयरपोर्ट एक वर्ल्ड-क्लास एयरोसिटी के विकास को बढ़ावा देगा. इसका लंबी अवधि में हाउसिंग डिमांड और कीमतों पर बड़ा असर पड़ेगा.

निवेशकों के लिए क्या है सलाह?

डेटा के मुताबिक, अपार्टमेंट कीमतें 2027 तक ₹11,800 प्रति वर्ग फुट तक पहुंच सकती हैं. प्लॉट की कीमतें ₹3,200 प्रति वर्ग फुट तक जा सकती हैं.

क्या करें निवेशक?

शॉर्ट टर्म निवेशकों को अच्छा रिटर्न मिल सकता है. लेकिन पहले जैसा तेज उछाल अब मुश्किल है. लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए फ्लैट ज्यादा सुरक्षित विकल्प माने जा रहे हैं, क्योंकि यहां आबादी और सुविधाएं तेजी से बढ़ेंगी.

जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मार्च को जेवर एयरपोर्ट के फेज-1 का उद्घाटन कर दिया है. ये दिल्ली-NCR का दूसरा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा. ये इंदिरा गाँधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ मिलकर एक इंटीग्रेटेड एविएशन सिस्टम के रूप में काम करेगा. यमुना एक्सप्रेसवे के पास स्थित ये एयरपोर्ट यातायात का दबाव कम करेगा. यात्रियों की क्षमता बढ़ाएगा और दिल्ली-NCR को वैश्विक एविएशन हब के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा. फेज-1 को करीब ₹11,200 करोड़ के निवेश से विकसित किया गया है और ये देश के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स में शामिल है.