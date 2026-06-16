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नोएडा एयरपोर्ट से नवी मुंबई की पहली डायरेक्ट फ्लाइट शुरू, NCR से MMR का सफर हुआ आसान

NMIAL के अनुसार, नवी मुंबई और नोएडा के बीच शुरू हुई यह सीधी हवाई सेवा पश्चिमी और उत्तरी भारत के प्रमुख कारोबारी और औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ने का काम करेगी.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 16, 2026, 05:03 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 05:03 PM IST
नोएडा एयरपोर्ट से नवी मुंबई की पहली डायरेक्ट फ्लाइट शुरू, NCR से MMR का सफर हुआ आसान
Image Credit: X/social media

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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