Noida-Navi Mumbai Flights : नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) से नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच सीधी हवाई सेवा शुरू हो गई है. घरेलू एयरलाइन अकासा एयर ने मंगलवार सुबह अपनी पहली उड़ान QP2017 का संचालन किया. इससे दिल्ली-एनसीआर और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन (MMR) के बीच यात्रा और भी आसान हो गई है. अकासा एयर की यह पहली फ्लाइट सुबह 7:30 बजे नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना हुई. वहीं, वापसी की उड़ान दोपहर 12:30 बजे नवी मुंबई पहुंची. नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (NMIAL) के अनुसार, एयरलाइन इस रूट पर सप्ताह में सात दिन यानी रोजाना उड़ान संचालित करेगी.