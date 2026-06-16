Noida-Navi Mumbai Flights : नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) से नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच सीधी हवाई सेवा शुरू हो गई है. घरेलू एयरलाइन अकासा एयर ने मंगलवार सुबह अपनी पहली उड़ान QP2017 का संचालन किया. इससे दिल्ली-एनसीआर और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन (MMR) के बीच यात्रा और भी आसान हो गई है. अकासा एयर की यह पहली फ्लाइट सुबह 7:30 बजे नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना हुई. वहीं, वापसी की उड़ान दोपहर 12:30 बजे नवी मुंबई पहुंची. नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (NMIAL) के अनुसार, एयरलाइन इस रूट पर सप्ताह में सात दिन यानी रोजाना उड़ान संचालित करेगी.
Today marks an important milestone in our journey, as our first flight from @NIAirport (NIA) took off - further strengthening our presence in the National Capital Region (NCR).
With daily non-stop flights from Bengaluru and Navi Mumbai to Noida, we are expanding connectivity… pic.twitter.com/hroXcauA35
— Akasa Air (@AkasaAir) June 16, 2026
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोमवार से व्यावसायिक उड़ान सेवाएं शुरू हुई हैं. यह परियोजना तय समय से करीब 21 महीने की देरी के बाद शुरू हो सकी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2021 में गौतमबुद्ध नगर जिले में इस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की आधारशिला रखी थी, जबकि इसी वर्ष 28 मार्च को इसका उद्घाटन किया गया था.
एयरपोर्ट पर पहली लैंडिंग इंडिगो की लखनऊ से आने वाली फ्लाइट ने की थी. इसके बाद उसी विमान ने बेंगलुरु के लिए उड़ान भरी. वहीं, एयरपोर्ट से पहली टेकऑफ लखनऊ जाने वाली उड़ान के रूप में हुई, जिसमें जेवर क्षेत्र के लगभग 170 किसान और महिलाएं शामिल थे. इनकी जमीन एयरपोर्ट के पहले चरण के विकास के लिए अधिग्रहित की गई थी.
NMIAL के अनुसार, नवी मुंबई और नोएडा के बीच शुरू हुई यह सीधी हवाई सेवा पश्चिमी और उत्तरी भारत के प्रमुख कारोबारी और औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ने का काम करेगी. इससे उद्यमियों, पेशेवरों, निवेशकों और यात्रियों की आवाजाही को बढ़ावा मिलेगा.